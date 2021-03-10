Большое строительство, актуальный Шевченко, Мендель и учебник истории. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Актуальный Шевченко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский с супругой почтили память Тараса Шевченко: "Заповіт" продолжает оставаться актуальным в наши дни. ФОТО

Конечно войдет!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский войдет в учебники истории за борьбу с олигархатом и полную трансформацию Украины, - Мендель

Скоро на экранах

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Ермака самоубийственно оправдывает "вагнергейт"

Совсем немного отредактировали

Беня. Крик. (Из коллекции Приватбанка)

Вот в чем вопрос

Большое строительство

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вам понравится наша работа. В ней любовь к вам", - в госуниверситете телекоммуникаций к 8 Марта торжественно открыли женский туалет. ВИДЕО

Пам'ятайте!

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