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Капитан полиции, участник боев за Дебальцево Константин Колесников погиб в ДТП вблизи Лимана, - НПУ. ФОТО

Капитан полиции, участник боев за Дебальцево Константин Колесников погиб в ДТП вблизи Лимана, - НПУ. ФОТО

Вчера, 12 марта, около 16:00 вблизи Лимана на Донетчине при исполнении служебных обязанностей трагически погиб в ДТП работник сектора реагирования патрульной полиции Константин Колесников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Подчеркивается, что находясь на службе, полицейский на автомобиле возвращался в Славянск. Увидев перед собой автомобиль, который выехал на встречную полосу, Константин Колесников пытался избежать столкновения, однако аварии избежать не удалось. Полицейский погиб на месте. Водитель другого автомобиля не пострадала.

"30-летний капитан полиции отдела полиции №4 (Славянск) Краматорского районного управления полиции посвятил службе в органах внутренних дел девять лет жизни. Рядом с нами нес службу принципиальный полицейский, который был требователен как к себе, так и к другим. Константин Колесников - переселенец, в 2014 году остался верен присяге и уехал из временно оккупированного Донецка. Он являлся участником боевых действий, прошел Дебальцево. У погибшего остался восьмилетний сын", - отметили в Нацполиции.

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Капитан полиции, участник боев за Дебальцево Константин Колесников погиб в ДТП вблизи Лимана, - НПУ 01

Автор: 

ДТП (7673) смерть (9222) Донецкая область (9642)


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Топ комментарии
+40
Вічна пам'ять герою, патріоту!!
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13.03.2021 08:56
+22
Жалко, что такие люди погибают, земля ему пухом. Опять же, может это было сделано специально, что бы его убить.
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13.03.2021 08:57
+20
RIP
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13.03.2021 08:53
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13.03.2021 08:53 Ответить
Вічна пам'ять герою, патріоту!!
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13.03.2021 08:56 Ответить
Жалко, что такие люди погибают, земля ему пухом. Опять же, может это было сделано специально, что бы его убить.
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13.03.2021 08:57 Ответить
Скоріш за все, тому що другий водій не постраждав, виходить готувались.
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13.03.2021 09:14 Ответить
...постраждала
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13.03.2021 09:18 Ответить
Люди в этом государстве живут вопреки этой, либо предыдущей власти, а власть живет что бы уничтожить нас, народ. Нееее для нас украинцев.....(((((( Вывод - один либо мы либо они.
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13.03.2021 11:09 Ответить
пойти в лоб специально ...https://www.youtube.com/watch?v=6q8d5rLPX4Q даже махровой ватнице...))))
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13.03.2021 16:28 Ответить
рашист, колись ти дуже пострадаєш...
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13.03.2021 09:05 Ответить
30-летний капитан полиции, участник боев за Дебальцево Константин Колесников погиб в ДТП при исполнении служебных обязанностей вблизи Лимана, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7466
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13.03.2021 09:11 Ответить
Когда уже мы перестанем покупать права - детям, своим бабам, а кое-кто и себе... А потом откупаться от ментов, экспертов, прокуроров... Мне кажется, что в этом чортовом кругу крутиться не менее 5-6% ВВП. Это я так, кажись сильно-сильно занизил - там мабуть 50-60%...
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13.03.2021 09:32 Ответить
Я за - компенсацию за гибель и ранение.
Но просто довожу до ведома - эту компенсацию получили далеко не все. И я уверен, что именно при помощи таких статей есть попытка хоть как-то поддержать семью.
Но тогда возникает вопрос - что делать тем, кому так и не начислили компенсацию. У них не было друзей, которые могут попросить редакторов СМИ написать про это статью. Но они не меньше нуждаются в помощи и не меньше её достойны.
И судами не все добиваются. Одинаковые дела имеют совершенно разные решения. Кстати, Украинские суды годами не рассматривают Исков. Система не работает!
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13.03.2021 09:43 Ответить
Герої не вмирають
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13.03.2021 10:11 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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13.03.2021 10:00 Ответить
Жах.
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13.03.2021 10:17 Ответить
жаль парня. жаль семью. и плохо что нет фоток с места дтп, они много чего проясняют читателям. когда нет доказательств написанному, возникает вопрос, а действительно ли именно так все было. ведь другие дтп сопровождают десятками фото, а сдесь что, все очевидци и ппс без камер и даже телефонов были?
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13.03.2021 11:50 Ответить
Спочивай з миром, синку....
30-річний капітан поліції, учасник боїв за Дебальцеве Костянтин Колесников загинув у ДТП під час виконання службових обов'язків поблизу Лиману, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4723
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13.03.2021 11:53 Ответить
каждый день на дорогах гибнуть люди , но почему не одного виновника дтп не расстреляли
на месте , синдром зайцевой не дает покоя , можешь убить одного - пять - десять , и никакое наказания , максимум поселение
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13.03.2021 13:53 Ответить
по обличчю видно що була порядна людина((
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13.03.2021 14:10 Ответить
Вічна пам'ять! А вбивць на машинах, ніхто не засуджує на реальні строки. Хоча таких убивств більше за поножовщину. І ніяка собака не дере горлянку що треба заборонити автомобілі, бо ми ж одразу один одного подавимо як дурні.
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14.03.2021 09:40 Ответить
 
 