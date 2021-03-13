РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11072 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
5 773 11

С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ "Айдар" Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области. ФОТОрепортаж

В поселке Драбов Черкасской области прошла церемония прощания с погибшим на Донбассе командиром отделения - командиром боевой машины 24-го ОШБ "Айдар" Владимиром Оноприенко.

Об этом говорится в материале местного издания "Вичерпно", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 13 марта в центре Драбова состоялось прощание с военным, который 10 марта погиб в зоне ООС, вследствие обстрела с вражеской стороны. В 12:00 часов дня возле храма Св. Серафима Саровского собрались все желающие провести воина в последний путь. У Владимира остались мать, жена и дочь", - отмечается в сообщении.

С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ Айдар Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец ВСУ Александр Пекур погиб 12 марта на Донбассе, - сельсовет

С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ Айдар Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области 02
С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ Айдар Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области 03
С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ Айдар Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области 04
С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ Айдар Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области 05
Фото: vycherpno.ck.ua

Напомним, Владимир Владимирович Оноприенко родился в 1977 году. Служил старшим солдатом, командиром отделения - командиром боевой машины 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады. Погиб 10 марта в районе поселка Старогнатовка Бойковского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ наемниками РФ.

Также читайте: В 2020 году группами "Эвакуация 200" из района боевых действий было вывезено 223 тела погибших защитников Украины, - Генштаб

Автор: 

похороны (1528) Донбасс (26956) потери (4382) Ян Осока (1501) Черниговская область (1134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
Спочивай з миром, синку...
С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ "Айдар" Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области - Цензор.НЕТ 779
показать весь комментарий
13.03.2021 22:15
+18
С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ "Айдар" Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области - Цензор.НЕТ 5486
показать весь комментарий
13.03.2021 22:26
+18
Царство Небесне полеглому захиснику.
Мир та спокій його душі.
показать весь комментарий
13.03.2021 22:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спочивай з миром, синку...
С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ "Айдар" Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области - Цензор.НЕТ 779
показать весь комментарий
13.03.2021 22:15 Ответить
С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ "Айдар" Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области - Цензор.НЕТ 5486
показать весь комментарий
13.03.2021 22:26 Ответить
Царство Небесне полеглому захиснику.
Мир та спокій його душі.
показать весь комментарий
13.03.2021 22:30 Ответить
Слава Герою!! Вічна пам"ять!!! Щоб ви виздихали ,потвори зелені ,гниди кремлівські !!!
показать весь комментарий
13.03.2021 22:36 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ "Айдар" Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области - Цензор.НЕТ 4439
показать весь комментарий
13.03.2021 22:41 Ответить
Царство Небесне...

Слава Україні!!!
ГЕРОЯМ слава!!!
показать весь комментарий
13.03.2021 23:25 Ответить
Біль і лють від того,що так багато найкращих Українців пішли від нас!
Дякуємо Героям , що захищали свою Землю.Дякуємо,що ми живі! І,що Україна має світле Майбутнє !
Героі не вмирають ! Смерть російським ворогам !!!
показать весь комментарий
14.03.2021 00:49 Ответить
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
показать весь комментарий
14.03.2021 01:11 Ответить
Співчуття близьким та рідним.
показать весь комментарий
14.03.2021 07:47 Ответить
Шкода хлопців, але прощаються з ними в селах і селищах. Дуже хотів би висловити співчуття парашенку, авакову, кучмі, литвину і їм подібнім. Хто із депутатів 8-го скликання сьогодні в ЗСУ? Ось і зараз свободівець в ефірі з остапом дроздовим сидять на телеекрані і вправляються в розмовному жанрі.
показать весь комментарий
14.03.2021 19:07 Ответить
 
 