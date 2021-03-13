С погибшим на Донбассе воином 24-го ОШБ "Айдар" Владимиром Оноприенко простились в Черкасской области. ФОТОрепортаж
В поселке Драбов Черкасской области прошла церемония прощания с погибшим на Донбассе командиром отделения - командиром боевой машины 24-го ОШБ "Айдар" Владимиром Оноприенко.
Об этом говорится в материале местного издания "Вичерпно", сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 13 марта в центре Драбова состоялось прощание с военным, который 10 марта погиб в зоне ООС, вследствие обстрела с вражеской стороны. В 12:00 часов дня возле храма Св. Серафима Саровского собрались все желающие провести воина в последний путь. У Владимира остались мать, жена и дочь", - отмечается в сообщении.
Напомним, Владимир Владимирович Оноприенко родился в 1977 году. Служил старшим солдатом, командиром отделения - командиром боевой машины 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады. Погиб 10 марта в районе поселка Старогнатовка Бойковского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ наемниками РФ.
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