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Новости Фото Агрессия России против Украины
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В Киеве почтили память первой жертвы войны на Донбассе - убитого на акции в Донецке Дмитрия Чернявского. ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане прошла акция, посвященная событиям 13 марта 2014 года. В тот день пророссийские боевики напали на украинский митинг в Донецке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Алины Боднар.

В Киеве почтили память первой жертвы войны на Донбассе - убитого на акции в Донецке Дмитрия Чернявского 01
В Киеве почтили память первой жертвы войны на Донбассе - убитого на акции в Донецке Дмитрия Чернявского 02

Она напоминает, что нападавшие убили 22-летнего Дмитрия Чернявского.

"Он стал первой жертвой агрессии России на Донбассе. Так начиналась война… На акции почтили память Дмитрия и еще раз напомнили, что Донецк - это Украина. Был, есть и будет! И они все ждут возвращения домой - в свой украинский Донецк", - подчеркивает Боднар.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шесть лет назад, 13 марта 2014 года, в Донецке убили первого украинского патриота Дмитрия Чернявского. ВИДЕО

В Киеве почтили память первой жертвы войны на Донбассе - убитого на акции в Донецке Дмитрия Чернявского 03
В Киеве почтили память первой жертвы войны на Донбассе - убитого на акции в Донецке Дмитрия Чернявского 04
В Киеве почтили память первой жертвы войны на Донбассе - убитого на акции в Донецке Дмитрия Чернявского 05

Также смотрите: На Майдане провели акцию памяти в день убийства украинского активиста Чернявского в Донецке в 2014 году. ФОТОрепортаж

Автор: 

акция (2425) Киев (25518) патриотизм (227) Чернявский Дмитрий (4)


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Топ комментарии
+35
Світла пам'ять Герою!
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14.03.2021 01:29
+20
А те кто его убил и с аквафрешем бегал споклйно бегают по харькову,киевк...но посадить почемуто нужно рифа и стерненко ....зебилы ******
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14.03.2021 08:33
+15
Донбас здав Ахметов, Тарута, інші гниди з партії регіонів,мусора, сбушники - всi ті, хто повинен був (і міг!) всьому цьому легко запобігти.
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14.03.2021 09:27
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https://www.youtube.com/watch?v=IoXy4XxuFQs
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14.03.2021 00:54 Ответить
И в Крыму много убитых было ! Почему СМИ об них не вспоминают!
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14.03.2021 01:14 Ответить
Ты заголовок читал?
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14.03.2021 07:33 Ответить
ЗМІ, переважно, зайняті іншим. Яка влада, такі і ЗМІ. Про цю акцію пам'яті першої жертви війни на Донбасі - убитого на акції у Донецьку Дмитра Чернявського, повідомляє ЛИШЕ Цензор_нет. Хотів прочитати детальніше, але не знайшов. А чому на цій акції не було ЗЕ, Мендель, Єрмака і інших перших осіб країни, які одноосібно керують країною? Так, цій владі байдуже, "акакаяразніца". Про акцію повідомила Аліна Бондар, репетитор української мови. https://censor.net/ua/news/3253170/boyets_zsu_oleksandr_pekur_zagynuv_12_bereznya_na_donbasi_silrada Про це повідомила Дмитрівська сільська рада Бучацького району Київської області, на яку посилається Цензор_нет. А преЗЕдента і його оточення все це не цікавить. В них своє, далеке від України і українців життя. Відсутність реакції з боку ОП - теж реакція.
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14.03.2021 10:24 Ответить
Світла пам'ять Герою!
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14.03.2021 01:29 Ответить
Героям Слава !
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14.03.2021 08:31 Ответить
А те кто его убил и с аквафрешем бегал споклйно бегают по харькову,киевк...но посадить почемуто нужно рифа и стерненко ....зебилы ******
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14.03.2021 08:33 Ответить
Вічна пам'ять, царство небесне та земний уклін тобі, синку...
У Києві вшанували пам'ять першої жертви війни на Донбасі - убитого на акції у Донецьку Дмитра Чернявського - Цензор.НЕТ 1456
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14.03.2021 08:41 Ответить
Просматривая видео тех лет,удивляешься,сколько людей выходили на проукраинские митинги.Люди верили,что отстоят Донбасс,несмотря на беснующуюся вату.А потом зашел Гиркин с вооруженной бандой.И все...
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14.03.2021 08:57 Ответить
Донбас здав Ахметов, Тарута, інші гниди з партії регіонів,мусора, сбушники - всi ті, хто повинен був (і міг!) всьому цьому легко запобігти.
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14.03.2021 09:27 Ответить
Ахметка с мертветчуком с 2004 года главние враги України, небуло б їх не було б війни.
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14.03.2021 20:07 Ответить
«Россия, не имеющая никакого отношения к Киевской Руси, и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие славянского европейского государства, созданного на восемьсот лет раньше. Однако московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.» (Карл Маркс, Разоблачение дипломатической истории 18 века)
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14.03.2021 10:31 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
У Києві вшанували пам'ять першої жертви війни на Донбасі - убитого на акції у Донецьку Дмитра Чернявського - Цензор.НЕТ 4851
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14.03.2021 10:32 Ответить
Ну почему же "пророссийские"? Обычные "российские". Их туда по 500р. на рыло свозили со всего юга россии.
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14.03.2021 16:58 Ответить
 
 