В Киеве почтили память первой жертвы войны на Донбассе - убитого на акции в Донецке Дмитрия Чернявского. ФОТОрепортаж
В Киеве на Майдане прошла акция, посвященная событиям 13 марта 2014 года. В тот день пророссийские боевики напали на украинский митинг в Донецке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Алины Боднар.
Она напоминает, что нападавшие убили 22-летнего Дмитрия Чернявского.
"Он стал первой жертвой агрессии России на Донбассе. Так начиналась война… На акции почтили память Дмитрия и еще раз напомнили, что Донецк - это Украина. Был, есть и будет! И они все ждут возвращения домой - в свой украинский Донецк", - подчеркивает Боднар.
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