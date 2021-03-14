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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Миномет "Молот" адаптируют к боеприпасам НАТО, - главный конструктор завода "Маяк" Гордеев. ИНФОГРАФИКА

До начала военной агрессии России против нашего государства вопрос о производстве отечественных минометов не рассматривался. Казалось, что запасов 120-мм минометов 2Б11 советского производства хватает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

По словам главного конструктора ОАО "Завод "Маяк" Александра Гордеева, в 2015 году было принято решение организовать выпуск 120-мм минометов на украинском предприятии из отечественных материалов. На киевском предприятии "Завод "Маяк", который входит в Государственный концерн "Укроборонпром", в сжатые сроки разработали и создали собственный миномет - М120-15 "Молот".

В войсках находится около трехсот минометов, но официально на вооружение армии полноценно их так и не приняли. Этому способствовали и трагические случаи с гибелью и травмированием военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны закупило болгарские минометы без проведения госиспытаний и без допуска на конкурс трех украинских заводов, - СМИ

"Завод "Маяк" борется за то, чтобы миномет "Молот" приняли на вооружение, чтобы наша армия не отказалась от него. На производство почти 300 единиц потрачены большие деньги. В 2015-м его разработали и наладили производство в очень ограниченные сроки с недостатками, которые сейчас мы уже устранили. Военное представительство проверяет качество минометов, далее межведомственная комиссия будет принимать окончательное решение о дальнейшей судьбе "Молота", - говорит Александр Гордеев.

Миномет Молот адаптируют к боеприпасам НАТО, - главный конструктор завода Маяк Гордеев 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ствол миномета, который взорвался на Ривненском полигоне в июле 2018 года, был деформирован и отремонтирован, - Громадське. ВИДЕО

Усовершенствованный "Молот" вскоре представят. Он претерпел ряд конструктивных изменений:

- ствол миномета изготовлен из качественного металла с соответствующей отделкой канала ствола, гарантированно выдерживает 5000 выстрелов, официально подтверждено;

- стволы изготавливают на одном из государственных киевских предприятий;

- предохранитель от двойного заряжания - из биметаллической пары (железо + бронза), что обеспечивает легкий ход элементов предохранителя и значительно уменьшает угрозу коррозии;

- опорная плита, созданная по образцу НАТО, позволяет уверенно работать как с песчаного грунта, так в горном ландшафте;

- двунога-лафет: значительно улучшена работа механизма вертикального наведения, ход механизма стал мягче и плавнее;

- использованы штатные минометные прицелы. В будущем планируется оснастить "Молот" стандартными прицелами, которые стоят на минометах стран НАТО.

В целом подготовлен ряд изменений, которые позволят украинскому миномету использовать мины государств-участников НАТО.

Также читайте: Данных о ненадлежащем качестве минометов "Молот" не получено, - военная прокуратура

Напомним, в сентябре 2015 года стало известно, что военные инженеры испытали украинский крупнокалиберный миномет "Молот": "Если все нормально, то в этом году отправим в армию 50 штук, а в 2016-м - больше 300". В марте 2016 года "Укроборонпром" заявил: Украинские воины получили первую партию минометов "Молот". В августе 2016 года стало известно, что военнослужащие протестировали отечественные 120-мм минометы "Молот" по 480 тыс. за единицу и обнаружили недостатки. Завод-изготовитель пообещал разобраться.

Тогда Цензор.НЕТ публиковал интервью с техническим директором завода "Маяк" Валерием Синицыным: Надежны ли украинские минометы "Молот"?. В нем Синицын рассказал о причинах выхода из строя 120 мм минометов "Молот" в 72-й бригаде.

Тем временем, в ноябре 2016 года в результате разрыва "Молота" двое бойцов батальона "Айдар" погибли, один получил тяжелые ранения. Согласно расследованию гибели двух бойцов "Айдара", предварительные причины - разрыв мины в канале ствола миномета "Молот". Тем временем, в ноябре нардеп Ярош выступил в поддержку миномета: "Я общался с нашими минометчиками. Могу совершенно точно сказать, что "Молот" это достойное вооружение". Также в поддержку "Молота" выступил комбат УДА Черный: "Молот" - лучший миномет среди тех, с которыми я работал.

В итоге, в декабре 2016 года Минобороны разрешило использовать в войсках миномет "Молот" исключительно из укрытия и с применением пускового шнура.

Читайте также: Сталь ствола "Молота" соответствует всем требованиям, показатели безопасности в норме, - экспертиза

Вместе с тем, в январе 2017 года в сети появилось видео, на котором миномет "Молот" взлетел в воздух после выстрела! Что происходит с минометом за 500 тысяч, если не закрепить плиту.

В результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля 2018 года в ходе учений на Ривненском полигоне погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие. После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.

О ранении троих украинских военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе стало известно 25 сентября того же года. Цензор.НЕТ публиковал материалы расследования этого инцидента ВСП: пять версий, расчет не прошел курс подготовки, мины 1973 года.

В августе 2020 года Министерство обороны Украины решило полностью вывести из эксплуатации минометы украинского производства "Молот" калибра 120 мм.

Также смотрите: Минометные подразделения ООС провели учения на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: 

НАТО (9980) оборона (5205) Укроборонпром (1238) украинское оружие (164) Гордеев (54) миномет (98) Молот (12)


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Топ комментарии
+19
С Днем Українського Добровольця, та шануймося, браття і сестри !!! Слава Україні !!!!!!
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14.03.2021 02:01
+17
Раджу ознайомитись із тим, через що відбувались підриви мін у каналі ствола.
Якщо лінь, то я скажу: Частково через старі міни, а частково через подвійне заряджання, тобто людський фактор. І здавалося б розробники передбачили це і встановили запобіжник від подвійного заряджання, але як показало розслідування випадка із вибухом такого міномета на фронті, військовослужбовці зняли запобіжник, адже без нього було зручніше і сталось закономірне - подвійне заряджання.
А зараз питання, до чого тут сам міномет ?
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14.03.2021 04:35
+9
Більшість ікспердів на форумі "а ні в зуб ногою" по предмету обговорення, того міномета бачили кілька разів на картинках, але з піною на губах лізуть "на умнякє" давати поради.
" Можно мнить себя стратегом виді бойових со стороньі". Це про вас.

Міномет, якщо він обладнаний запобіжником від подвійного заряджання, цілком безпечна зброя!
Трагедії можуть статися ВИНЯТКОВО внаслідок застосування бракованих, непридатних для використання ***********, АБО якщо були внесені зміни у конструкцію самого міномета.
Знімання запобіжника від подвійного заряджання - це і є ВНЕСЕННЯ ЗМІН У КОНСТРУКЦІЮ.
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14.03.2021 06:04
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Правила форума Совет форумчан
наша песня гарна, нова, но поздно.... (кто слышал за этот Молот - не подойдет к нему на пушечный выстел!!! .. вон в нормальных бригадах, и при толковых комбригах они уже который год лежат на складах и стоит запрет на выдачу и на использовании - от греха подальше)..
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14.03.2021 01:55 Ответить
Диванним воякам видніше!
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14.03.2021 04:56 Ответить
Где? Кем? После случившегося Турчинова и Пашинского, которые распилили на его "разработке", надо самих из этого говна стрелять заставить.
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14.03.2021 05:36 Ответить
а может инерционные взрыватели 50 х годов уже отлежали на складе положенный срок и стали взводиться в боевое положение еще до вылета мины из ствола? Как вам такая версия...или ее вообще ни кто не рассматривает? Не может ствол взорваться от двух мешочков пороха которые навешивают на мину для увеличения дальности полета
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14.03.2021 08:29 Ответить
Ох ни как...
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14.03.2021 20:31 Ответить
У ООС. Всіма у кого він є З 15 року у військо було поставлено здається 300 мінометів, у бригаді зазвичай 18 мінометів, по 6 на батальйон. Є ще окремі мінометні батареї. Можеш сам порахувати приблизно яка кількість бригад оснащена Молотами.
Іноді лише один батальйон бригади оснащений Молотами, інші радянськими Санями, але вони майже однакові.
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14.03.2021 14:25 Ответить
Вас, кацапульза, версту видно. Турчинов з Пашинським тобі в щи насцяли чи, що?
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14.03.2021 19:17 Ответить
чмо ти лапотне..гавкаеш підор з раши...згинь нечість.
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15.03.2021 08:59 Ответить
А можно уточнить номер бригады,чтобы поблагодарить комбрига?
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14.03.2021 06:49 Ответить
Миномёт , наряду с пулемётами, один из основных видов вооружения пехоты, их надо много и разных (120, 82 и 60 мм), в том числе и самоходных, а также очень желательно наладить собственное производство миномётных мин нового образца, а не тупо копировать совок. Наивно надеюсь детские болезни вылечили и теперь не будет фэйлов, да и миномётчиков готовить и сбивать в штатные батареи, никто не мешает. Всё уже придумано до нас, главное воля к делу и финансирование, а не влажные мечты о корветах и F-35
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14.03.2021 01:59 Ответить
С Днем Українського Добровольця, та шануймося, браття і сестри !!! Слава Україні !!!!!!
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14.03.2021 02:01 Ответить
Раджу ознайомитись із тим, через що відбувались підриви мін у каналі ствола.
Якщо лінь, то я скажу: Частково через старі міни, а частково через подвійне заряджання, тобто людський фактор. І здавалося б розробники передбачили це і встановили запобіжник від подвійного заряджання, але як показало розслідування випадка із вибухом такого міномета на фронті, військовослужбовці зняли запобіжник, адже без нього було зручніше і сталось закономірне - подвійне заряджання.
А зараз питання, до чого тут сам міномет ?
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14.03.2021 04:35 Ответить
Как показало расследование? Ты бл..ть серьезно??? За нужную сумму денег или по нужному звонку любое расследование в Украине покажет какой угодно результат. И все эти расследования показывают, что в падении самолета под Харьковом виноваты сами пилоты, во взрыве этого говна из статьи были виноваты сами солдаты, в гибелях украинских солдат на фронте виноваты.. сами украинские солдаты. А что показало расследование по Иловайску, Майдану? Кому уперлись твои "расследования", бот?
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14.03.2021 05:43 Ответить
ваты объелся? или петушария пересмотрелся?
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14.03.2021 08:46 Ответить
А як по твоєму дві міни потрапили у канал ствола ? Це факт, хочеш ти того чи ні і таке на жаль не рідкість. Взагалі міномет це доволі небезпечний тип зброї і такі вибухи стаються у всіх, можеш заради інтересу пошукати статистику таких інцидентів під час другої світової війни у радянській армії, там тисячі таких випадків із тисячами жертв. ******* міномети фундаментально нічим не відрізняються від тих. І головне, що у мінометі нема нічого такого, що могло б привести до підриву міни у каналі ствола, якщо міна справна та розрахунок не допускає помилок.
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14.03.2021 13:59 Ответить
Святых на войне нет. Пост похож на:все гавно а - Молот супер. Все факторы были. И мины старше людского фактора порой в разы но работать надо. Святош только с Синицына и компании не делайте. Он как Патон под мостом не стоял из миномёт а не стрелял.
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14.03.2021 20:40 Ответить
Більшість ікспердів на форумі "а ні в зуб ногою" по предмету обговорення, того міномета бачили кілька разів на картинках, але з піною на губах лізуть "на умнякє" давати поради.
" Можно мнить себя стратегом виді бойових со стороньі". Це про вас.

Міномет, якщо він обладнаний запобіжником від подвійного заряджання, цілком безпечна зброя!
Трагедії можуть статися ВИНЯТКОВО внаслідок застосування бракованих, непридатних для використання ***********, АБО якщо були внесені зміни у конструкцію самого міномета.
Знімання запобіжника від подвійного заряджання - це і є ВНЕСЕННЯ ЗМІН У КОНСТРУКЦІЮ.
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14.03.2021 06:04 Ответить
Винятково? А то, что спроектировать это говно могли дебилы и спроектировать с ошибками, не может быть причиной взрыва? А то, что изготовить его могли дебилы или изготовить с ошибкой, не могло быть причиной взрыва? Нести херню, выделяя её капсом - одна из особенностей упомянутых выше персонажей.
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14.03.2021 06:39 Ответить
Ярошу можна вірити. А що ти таке, щоб тебе брати до уваги?
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14.03.2021 07:31 Ответить
Это ты "что такое", быдлан тупорогий
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14.03.2021 09:07 Ответить
ты наверное свинья тупорылая, небось с очень маленьким "хвостиком" - навряд вьетнамская черная.., скорее кацапская рязанская?
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14.03.2021 09:37 Ответить
Прощавай, дурнику!
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14.03.2021 11:23 Ответить
в спам тварино
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14.03.2021 22:00 Ответить
Могло стать причиной взрыва ЭКСПЛУАТАЦИЯ миномёта дебилам.
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14.03.2021 09:09 Ответить
Искал сколько миномётов взорвалось за последнее время в армии РФ, информации нет. Значит кацапы умные, а мы по твоему дебилы ?
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14.03.2021 10:48 Ответить
Кацапи "закривають" інформацію про втрати у військах у мирний час.
Про це вам відомо?
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14.03.2021 10:56 Ответить
Это возможно, но про могилы "псковских десантников" мы всё равно узнаём.
Может дело в том что советские "2Б11Сани" приняты на вооружение 40 лет назад и прошли испытание временем. А попытка в авральном режиме создать свой миномёт привела к появлению "сырого" изделия
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14.03.2021 11:13 Ответить
Згідний.
Але 2Б11 створений як модернізація системи ПМ-120. Історія запобіжника від подвійного заряджання йде ще з часів ДСВ. Вважається, що 85% розривів стволів мінометів викликано саме подвійним заряджанням.
Можете подивитися у Гуглі історичні довідки.
Стволи не тільки мінометів проходять випробування та приймання військовими представниками.
Вони ДУЖЕ СУВОРІ. Повірте, я знаю, що говорю.
Технологія виробництва відпрацьована, випробувана та затверджена.
За її порушення передбачена відповідальність. Тим більше на ТАКОМ виробництві.
Ще раз кажу, що причини трагедій - людський фактор (неправильні дії мінометного розрахунку) або дефектні **********.
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14.03.2021 11:51 Ответить
Ответственность за брак ушла вслед за ГОСТом, специалисты стареют, новых мизер. Хочется развития своего производства, но может в условиях агрессии стоить приобретать проверенное оружие
Армия США с 1990 года закупает Израильские120 мм миномёты "Солтам К-6", а у нас как всегда свой путь...
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14.03.2021 12:37 Ответить
Все "впирається" у гроші та відповідальність керівників, у т.ч. держави
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14.03.2021 12:40 Ответить
лапоть .уймісь..брись під шконку.
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15.03.2021 09:01 Ответить
Ну от не знаєш ти що таке міномет, навіщо пишеш цю дурню ? Ніякі помилки у проектуванні не можуть стати причиною вибуху у каналі ствола. Таке неможливо, вчи матчастину.
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16.03.2021 16:12 Ответить
Сдается мне вы этот миномет тоже в глаза не видели)))
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14.03.2021 09:46 Ответить
Ваш скєпсіс нєумєстєн!
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14.03.2021 09:47 Ответить
Он вызван вашим поведением. Если есть что сказать грамотное по теме - говорите.
Хамить незнакомым людям не нужно.
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14.03.2021 10:36 Ответить
Менторство и нравоучения оставьте ВНЕ форума. И не становитесь в позу оскорбленный невинности. Не пройдет.

А теперь по сути:
1. Что имеете против моего поведения?
2. Я сказал, то что ЗНАЮ и в чем УВЕРЕН.
3. Кому я нахамил?

Доказательства в студию, как говорится.
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14.03.2021 10:50 Ответить
))) Так перечитайте свой текст. Кого вы там "iкспердами" называли? В итоге сами оказались таковым) Там отображена вся ваша лексика. Я кстати ЗА "Менторство и нравоучения оставьте ВНЕ форума"(С) - вот с себя и начните.
Попробуйте "подрасти" в плане коммуникаций и поверьте вам же будет больше пользы.
Хорошего дня!
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14.03.2021 11:06 Ответить
Іксперд обиделся???
Ути-пути!😄😄
Що конкретно до МЕНЕ у вас? БЕЗПРЕДМЕТНЕ ЗВИНУВАЧЕННЯ!

Форумчани!!!

Михаил Сомов е93с7еа8 - вимагає сатісфакції як ІКСПЕРД у виробництві та експлуатації мінометів та як особа з порушеною цнотою!

Я готовий!
Вибір зброї за вами!
Висилайте секундантів!🤣🤣🤣🤣
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14.03.2021 11:22 Ответить
Озвучте стоимость этого куска трубы и сколько еще надо на модернизацию.
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14.03.2021 07:35 Ответить
Класс! Вместо того, что бы заводы патронные строить, под НАТОвские заряды вооружение переделывать будем... Выпросили мин?
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14.03.2021 07:40 Ответить
В НАТО не надо будет выпрашивать, там привезут и отгрузят сколько надо. Реформу нужно провести и в том числе, под НАТО аммуницию все оружие перевести, чтобы делиться между членами НАТО.
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14.03.2021 23:13 Ответить
Для тих хто в танку. Вибухає міна, а не міномет.
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14.03.2021 08:58 Ответить
Помню,"Таврию" адаптировали под 92 бензин... Классно было...
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14.03.2021 08:42 Ответить
вона з самого початку була на не нижче 92
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14.03.2021 12:26 Ответить
Обычно в совке принято так, один из ста пытается что-то делать, в меру сил конечно, а 99 остальных бездельников поливают его дерьмом с диванов. И начинают хвастливо щеголять западными картинками с интернета, как будто они сами все это сделали. Но вижу украинцы стали более патриотичными. Даже кто-то пытается поддержать. Хотя это не совсем подходящий случай.
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14.03.2021 08:46 Ответить
Один из ста... Один из миллион.
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14.03.2021 09:03 Ответить
Что там менять под натовские боеприпасы. Труба и труба.
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14.03.2021 09:09 Ответить
Та да. Наприклад шо 152мм, шо 155. Акакаяразніца?
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14.03.2021 09:34 Ответить
В тім то й річ, що якби так просто можна було б розточити на токарному верстаті ствол під більший калібр без будь-яких інших змін в технології, то переозброювати ЗСУ міг би будь-який слюсар Василь із облводоканалу.
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14.03.2021 10:00 Ответить
А ни какой, в общем-то, наверное и нет
Калибр измеряется у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 гладкоствольного оружия по внутреннему диаметру ствола, у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 нарезного - либо по расстоянию между противоположными полями нарезов (в странах бывшего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) либо по расстоянию между дном противоположных нарезов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО )

То есть, советские 152 мм, это фактически внутренний диаметр ствола, а НАТОвские 155 мм, это внутренний диаметр ствола (те же 152 мм)+ две глубины нарезов по 1,5 мм
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14.03.2021 20:16 Ответить
На стандарти НАТО повинно бути переведено всі види озброєнь, що є в ЗСУ.
Це життєва необхідність, це питання виживання в умовах гібридної війни з рф
Прошу підтримати мою петицію про перехід на стандарти НАТО систему ППО України:

https://petition.president.gov.ua/petition/113832
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14.03.2021 09:49 Ответить
Та скоріш на Одеському авіазаводі стануть виготовляти американські ґвинтокрили "Ірокез" фірми Bell, ніж славнозвісний "Молот" адаптують під стандарти НАТО
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14.03.2021 09:56 Ответить
Я би цей "Молот" переіменував, якщо "Маяк" збирається і надалі його випускати. Бо, як би не було, нехороша слава про нього вже пішла...
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14.03.2021 10:17 Ответить
Це той "Молот", що має репутацію "засіб швидкої евтаназії" тепер застосують і для НАТО?
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14.03.2021 10:20 Ответить
То вигаданий. Цей норм.
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14.03.2021 23:15 Ответить
Нарід зробив потрібний фуйлу та бені вибір, і тут з'ясувалось ...
"Свинарчуки"- не крали. Бронежилети - не картонні. "Молот"- на озброєння.
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14.03.2021 10:39 Ответить
18 дек. 2019 г. https://inforesist.org/sergeya-pashinskogo-vypustili-iz-sizo/ Сергея Пашинского выпустили из СИЗО . И где оно сейчас?
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14.03.2021 11:05 Ответить
вон тот прицел на картинке МПМ-44 - это ещё до 2 мировой разрабатывали. 44 - год принятия на вооружение.
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14.03.2021 11:36 Ответить
ти шо тут соваешся під ногами ветеран куліковской бітви
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15.03.2021 09:05 Ответить
хорошо ты само себе лишь о себе написало: "ти шо тут соваешся під ногами ветеран куліковской бітви"
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15.03.2021 09:12 Ответить
 
 