Миномет "Молот" адаптируют к боеприпасам НАТО, - главный конструктор завода "Маяк" Гордеев. ИНФОГРАФИКА

До начала военной агрессии России против нашего государства вопрос о производстве отечественных минометов не рассматривался. Казалось, что запасов 120-мм минометов 2Б11 советского производства хватает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

По словам главного конструктора ОАО "Завод "Маяк" Александра Гордеева, в 2015 году было принято решение организовать выпуск 120-мм минометов на украинском предприятии из отечественных материалов. На киевском предприятии "Завод "Маяк", который входит в Государственный концерн "Укроборонпром", в сжатые сроки разработали и создали собственный миномет - М120-15 "Молот".

В войсках находится около трехсот минометов, но официально на вооружение армии полноценно их так и не приняли. Этому способствовали и трагические случаи с гибелью и травмированием военнослужащих.

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"Завод "Маяк" борется за то, чтобы миномет "Молот" приняли на вооружение, чтобы наша армия не отказалась от него. На производство почти 300 единиц потрачены большие деньги. В 2015-м его разработали и наладили производство в очень ограниченные сроки с недостатками, которые сейчас мы уже устранили. Военное представительство проверяет качество минометов, далее межведомственная комиссия будет принимать окончательное решение о дальнейшей судьбе "Молота", - говорит Александр Гордеев.

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Усовершенствованный "Молот" вскоре представят. Он претерпел ряд конструктивных изменений:

- ствол миномета изготовлен из качественного металла с соответствующей отделкой канала ствола, гарантированно выдерживает 5000 выстрелов, официально подтверждено;

- стволы изготавливают на одном из государственных киевских предприятий;

- предохранитель от двойного заряжания - из биметаллической пары (железо + бронза), что обеспечивает легкий ход элементов предохранителя и значительно уменьшает угрозу коррозии;

- опорная плита, созданная по образцу НАТО, позволяет уверенно работать как с песчаного грунта, так в горном ландшафте;

- двунога-лафет: значительно улучшена работа механизма вертикального наведения, ход механизма стал мягче и плавнее;

- использованы штатные минометные прицелы. В будущем планируется оснастить "Молот" стандартными прицелами, которые стоят на минометах стран НАТО.

В целом подготовлен ряд изменений, которые позволят украинскому миномету использовать мины государств-участников НАТО.

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Напомним, в сентябре 2015 года стало известно, что военные инженеры испытали украинский крупнокалиберный миномет "Молот": "Если все нормально, то в этом году отправим в армию 50 штук, а в 2016-м - больше 300". В марте 2016 года "Укроборонпром" заявил: Украинские воины получили первую партию минометов "Молот". В августе 2016 года стало известно, что военнослужащие протестировали отечественные 120-мм минометы "Молот" по 480 тыс. за единицу и обнаружили недостатки. Завод-изготовитель пообещал разобраться.

Тогда Цензор.НЕТ публиковал интервью с техническим директором завода "Маяк" Валерием Синицыным: Надежны ли украинские минометы "Молот"?. В нем Синицын рассказал о причинах выхода из строя 120 мм минометов "Молот" в 72-й бригаде.

Тем временем, в ноябре 2016 года в результате разрыва "Молота" двое бойцов батальона "Айдар" погибли, один получил тяжелые ранения. Согласно расследованию гибели двух бойцов "Айдара", предварительные причины - разрыв мины в канале ствола миномета "Молот". Тем временем, в ноябре нардеп Ярош выступил в поддержку миномета: "Я общался с нашими минометчиками. Могу совершенно точно сказать, что "Молот" это достойное вооружение". Также в поддержку "Молота" выступил комбат УДА Черный: "Молот" - лучший миномет среди тех, с которыми я работал.

В итоге, в декабре 2016 года Минобороны разрешило использовать в войсках миномет "Молот" исключительно из укрытия и с применением пускового шнура.

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Вместе с тем, в январе 2017 года в сети появилось видео, на котором миномет "Молот" взлетел в воздух после выстрела! Что происходит с минометом за 500 тысяч, если не закрепить плиту.

В результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля 2018 года в ходе учений на Ривненском полигоне погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие. После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.

О ранении троих украинских военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе стало известно 25 сентября того же года. Цензор.НЕТ публиковал материалы расследования этого инцидента ВСП: пять версий, расчет не прошел курс подготовки, мины 1973 года.

В августе 2020 года Министерство обороны Украины решило полностью вывести из эксплуатации минометы украинского производства "Молот" калибра 120 мм.

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