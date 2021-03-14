Миномет "Молот" адаптируют к боеприпасам НАТО, - главный конструктор завода "Маяк" Гордеев. ИНФОГРАФИКА
До начала военной агрессии России против нашего государства вопрос о производстве отечественных минометов не рассматривался. Казалось, что запасов 120-мм минометов 2Б11 советского производства хватает.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.
По словам главного конструктора ОАО "Завод "Маяк" Александра Гордеева, в 2015 году было принято решение организовать выпуск 120-мм минометов на украинском предприятии из отечественных материалов. На киевском предприятии "Завод "Маяк", который входит в Государственный концерн "Укроборонпром", в сжатые сроки разработали и создали собственный миномет - М120-15 "Молот".
В войсках находится около трехсот минометов, но официально на вооружение армии полноценно их так и не приняли. Этому способствовали и трагические случаи с гибелью и травмированием военнослужащих.
"Завод "Маяк" борется за то, чтобы миномет "Молот" приняли на вооружение, чтобы наша армия не отказалась от него. На производство почти 300 единиц потрачены большие деньги. В 2015-м его разработали и наладили производство в очень ограниченные сроки с недостатками, которые сейчас мы уже устранили. Военное представительство проверяет качество минометов, далее межведомственная комиссия будет принимать окончательное решение о дальнейшей судьбе "Молота", - говорит Александр Гордеев.
Усовершенствованный "Молот" вскоре представят. Он претерпел ряд конструктивных изменений:
- ствол миномета изготовлен из качественного металла с соответствующей отделкой канала ствола, гарантированно выдерживает 5000 выстрелов, официально подтверждено;
- стволы изготавливают на одном из государственных киевских предприятий;
- предохранитель от двойного заряжания - из биметаллической пары (железо + бронза), что обеспечивает легкий ход элементов предохранителя и значительно уменьшает угрозу коррозии;
- опорная плита, созданная по образцу НАТО, позволяет уверенно работать как с песчаного грунта, так в горном ландшафте;
- двунога-лафет: значительно улучшена работа механизма вертикального наведения, ход механизма стал мягче и плавнее;
- использованы штатные минометные прицелы. В будущем планируется оснастить "Молот" стандартными прицелами, которые стоят на минометах стран НАТО.
В целом подготовлен ряд изменений, которые позволят украинскому миномету использовать мины государств-участников НАТО.
Напомним, в сентябре 2015 года стало известно, что военные инженеры испытали украинский крупнокалиберный миномет "Молот": "Если все нормально, то в этом году отправим в армию 50 штук, а в 2016-м - больше 300". В марте 2016 года "Укроборонпром" заявил: Украинские воины получили первую партию минометов "Молот". В августе 2016 года стало известно, что военнослужащие протестировали отечественные 120-мм минометы "Молот" по 480 тыс. за единицу и обнаружили недостатки. Завод-изготовитель пообещал разобраться.
Тогда Цензор.НЕТ публиковал интервью с техническим директором завода "Маяк" Валерием Синицыным: Надежны ли украинские минометы "Молот"?. В нем Синицын рассказал о причинах выхода из строя 120 мм минометов "Молот" в 72-й бригаде.
Тем временем, в ноябре 2016 года в результате разрыва "Молота" двое бойцов батальона "Айдар" погибли, один получил тяжелые ранения. Согласно расследованию гибели двух бойцов "Айдара", предварительные причины - разрыв мины в канале ствола миномета "Молот". Тем временем, в ноябре нардеп Ярош выступил в поддержку миномета: "Я общался с нашими минометчиками. Могу совершенно точно сказать, что "Молот" это достойное вооружение". Также в поддержку "Молота" выступил комбат УДА Черный: "Молот" - лучший миномет среди тех, с которыми я работал.
В итоге, в декабре 2016 года Минобороны разрешило использовать в войсках миномет "Молот" исключительно из укрытия и с применением пускового шнура.
Вместе с тем, в январе 2017 года в сети появилось видео, на котором миномет "Молот" взлетел в воздух после выстрела! Что происходит с минометом за 500 тысяч, если не закрепить плиту.
В результате взрыва 120-мм миномета "Молот" 6 июля 2018 года в ходе учений на Ривненском полигоне погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения. Шесть из них - средние и легкие. После проведения эксперимента 11 июля военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжание миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.
О ранении троих украинских военнослужащих в результате разрыва миномета "Молот" в одной из воинских частей в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе стало известно 25 сентября того же года. Цензор.НЕТ публиковал материалы расследования этого инцидента ВСП: пять версий, расчет не прошел курс подготовки, мины 1973 года.
В августе 2020 года Министерство обороны Украины решило полностью вывести из эксплуатации минометы украинского производства "Молот" калибра 120 мм.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Іноді лише один батальйон бригади оснащений Молотами, інші радянськими Санями, але вони майже однакові.
Якщо лінь, то я скажу: Частково через старі міни, а частково через подвійне заряджання, тобто людський фактор. І здавалося б розробники передбачили це і встановили запобіжник від подвійного заряджання, але як показало розслідування випадка із вибухом такого міномета на фронті, військовослужбовці зняли запобіжник, адже без нього було зручніше і сталось закономірне - подвійне заряджання.
А зараз питання, до чого тут сам міномет ?
" Можно мнить себя стратегом виді бойових со стороньі". Це про вас.
Міномет, якщо він обладнаний запобіжником від подвійного заряджання, цілком безпечна зброя!
Трагедії можуть статися ВИНЯТКОВО внаслідок застосування бракованих, непридатних для використання ***********, АБО якщо були внесені зміни у конструкцію самого міномета.
Знімання запобіжника від подвійного заряджання - це і є ВНЕСЕННЯ ЗМІН У КОНСТРУКЦІЮ.
Про це вам відомо?
Может дело в том что советские "2Б11Сани" приняты на вооружение 40 лет назад и прошли испытание временем. А попытка в авральном режиме создать свой миномёт привела к появлению "сырого" изделия
Але 2Б11 створений як модернізація системи ПМ-120. Історія запобіжника від подвійного заряджання йде ще з часів ДСВ. Вважається, що 85% розривів стволів мінометів викликано саме подвійним заряджанням.
Можете подивитися у Гуглі історичні довідки.
Стволи не тільки мінометів проходять випробування та приймання військовими представниками.
Вони ДУЖЕ СУВОРІ. Повірте, я знаю, що говорю.
Технологія виробництва відпрацьована, випробувана та затверджена.
За її порушення передбачена відповідальність. Тим більше на ТАКОМ виробництві.
Ще раз кажу, що причини трагедій - людський фактор (неправильні дії мінометного розрахунку) або дефектні **********.
Армия США с 1990 года закупает Израильские120 мм миномёты "Солтам К-6", а у нас как всегда свой путь...
Хамить незнакомым людям не нужно.
А теперь по сути:
1. Что имеете против моего поведения?
2. Я сказал, то что ЗНАЮ и в чем УВЕРЕН.
3. Кому я нахамил?
Доказательства в студию, как говорится.
Попробуйте "подрасти" в плане коммуникаций и поверьте вам же будет больше пользы.
Хорошего дня!
Ути-пути!😄😄
Що конкретно до МЕНЕ у вас? БЕЗПРЕДМЕТНЕ ЗВИНУВАЧЕННЯ!
Форумчани!!!
Михаил Сомов е93с7еа8 - вимагає сатісфакції як ІКСПЕРД у виробництві та експлуатації мінометів та як особа з порушеною цнотою!
Я готовий!
Вибір зброї за вами!
Висилайте секундантів!🤣🤣🤣🤣
Калибр измеряется у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 гладкоствольного оружия по внутреннему диаметру ствола, у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 нарезного - либо по расстоянию между противоположными полями нарезов (в странах бывшего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) либо по расстоянию между дном противоположных нарезов (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО )
То есть, советские 152 мм, это фактически внутренний диаметр ствола, а НАТОвские 155 мм, это внутренний диаметр ствола (те же 152 мм)+ две глубины нарезов по 1,5 мм
Це життєва необхідність, це питання виживання в умовах гібридної війни з рф
Прошу підтримати мою петицію про перехід на стандарти НАТО систему ППО України:
https://petition.president.gov.ua/petition/113832
"Свинарчуки"- не крали. Бронежилети - не картонні. "Молот"- на озброєння.