В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов. ФОТОрепортаж
В Мариуполе построят Свято-Покровский храм Православной Церкви Украины в честь погибших украинских воинов - участников российско-украинской войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.
"Это первый в Украине храм, который будет построен в честь наших защитников, а также в честь победы. Мы сильная нация, мы казаки и победа будет за нами! – сказано в сообщении.
Как сообщил заместитель командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев, в субботу, 13 марта, накануне Дня украинского добровольца заложили капсулу о начале строительства храма в память о погибших украинских военнослужащих.
В штабе отметили, что в конце мероприятия состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Объединенными силами и ОО "Военно-гражданским союзом "Боевое братство Украины".
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Далеко не кожен в нас іде лікувати душу до психолога, відвідати храм простіше.
Церква буде українською, туди зможуть ходити проукраїнські громадяни.
На сході країни храмів українського партіархату дуже мало.