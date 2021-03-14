В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов. ФОТОрепортаж

В Мариуполе построят Свято-Покровский храм Православной Церкви Украины в честь погибших украинских воинов - участников российско-украинской войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Это первый в Украине храм, который будет построен в честь наших защитников, а также в честь победы. Мы сильная нация, мы казаки и победа будет за нами! – сказано в сообщении.

Как сообщил заместитель командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев, в субботу, 13 марта, накануне Дня украинского добровольца заложили капсулу о начале строительства храма в память о погибших украинских военнослужащих.

В штабе отметили, что в конце мероприятия состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Объединенными силами и ОО "Военно-гражданским союзом "Боевое братство Украины".



















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