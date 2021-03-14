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В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов. ФОТОрепортаж

В Мариуполе построят Свято-Покровский храм Православной Церкви Украины в честь погибших украинских воинов - участников российско-украинской войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Это первый в Украине храм, который будет построен в честь наших защитников, а также в честь победы. Мы сильная нация, мы казаки и победа будет за нами! – сказано в сообщении.

Как сообщил заместитель командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев, в субботу, 13 марта, накануне Дня украинского добровольца заложили капсулу о начале строительства храма в память о погибших украинских военнослужащих.

В штабе отметили, что в конце мероприятия состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Объединенными силами и ОО "Военно-гражданским союзом "Боевое братство Украины".

В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов 01
В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов 02
В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов 03
В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов 04
В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов 05
В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов 06
В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов 07
В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов 08
В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капелланы должны получить статус участника боевых действий, - министр по делам ветеранов Лапутина

Автор: 

Мариуполь (5712) ПЦУ (789)


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Топ комментарии
+15
Вічна Пам'ять і Слава Героям!
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14.03.2021 09:01
+13
14.03.1990 - у місті Стрий (Львівська область) першому з українських міст, підняли український синьо-жовтий прапор над міськвиконкомом..

В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов - Цензор.НЕТ 4798 В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов - Цензор.НЕТ 3892
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14.03.2021 09:16
+11
Не путай кацапських попів з ПЦУ.
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14.03.2021 09:38
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Вічна Пам'ять і Слава Героям!
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14.03.2021 09:01 Ответить
https://c.radikal.ru/c25/2103/2f/3db67ae2509e.jpg
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14.03.2021 10:28 Ответить
Будь проклята ********* и наши полицаи из ДЫРЫ!
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14.03.2021 09:04 Ответить
14.03.1990 - у місті Стрий (Львівська область) першому з українських міст, підняли український синьо-жовтий прапор над міськвиконкомом..

В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов - Цензор.НЕТ 4798 В Мариуполе построят Свято-Покровский храм в честь погибших в войне с Россией украинских воинов - Цензор.НЕТ 3892
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14.03.2021 09:16 Ответить
А ще раніше, 6 січня синьо-жовтий прапор здійняли мітингувальники, готуючись до штурму міськради під час "ковбасної революції" в Чернігові.
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14.03.2021 10:48 Ответить
Слава Богу что не московский сатанат!
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14.03.2021 09:26 Ответить
А .... може лікарню... замість банкомату попівського?
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14.03.2021 09:27 Ответить
Не путай кацапських попів з ПЦУ.
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14.03.2021 09:38 Ответить
Лікарня на честь загиблих на війні з підорашкой?😮
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14.03.2021 09:39 Ответить
Стратегічно - можливо й так, але зараз необхідно любими засобами від кацапів відхреститися. Так що то добре.
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14.03.2021 10:22 Ответить
А Покровский(Бах Эр-Смотрящий муж-следующий вторник Его=Судьбу разрывают) в Москве надо перенести в ИндоПэриджан.Его вид сверху -герб Одэрбэйджана(кстати 2 квадрата и Луна были на макушках всех церквей России) и строили Кремль мидиоланцы.Он(Бахтиар-Судьбы Муж=Гектор в Трое) пустует как сирота даже по своим праздникам.
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14.03.2021 09:45 Ответить
Чтить память воинов конечно надо. Но вот строить храмы в честь погибших или в честь армии- думаю не стоит. Храм- это дом Бога и только в Его честь надо строить храмы.У Маріуполі збудують Свято-Покровський храм на честь загиблих у війні з Росією українських воїнів - Цензор.НЕТ 4028
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14.03.2021 10:17 Ответить
Це означає жити в 18 столітті і не мати жодних перспектив на новітнє життя.
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14.03.2021 10:26 Ответить
А Маріуполю повернути історичну назву- Домаха, Кальміуської паланки війська запорізького.
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14.03.2021 10:52 Ответить
Яке відношення попівська годівниця має до армії? Вони часом не збираються ще й ббюджетні кошти на це витрачати? Потрібні реабілітаційні центри, протезування, підтримка родин загиблих, а не попівські балагани.
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14.03.2021 10:53 Ответить
Капелани є і ВСУ. Почитайте їхні розповіді.
Далеко не кожен в нас іде лікувати душу до психолога, відвідати храм простіше.
Церква буде українською, туди зможуть ходити проукраїнські громадяни.
На сході країни храмів українського партіархату дуже мало.
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14.03.2021 11:28 Ответить
Дело хорошее. Только не в Мариуполе его надо строить. В Донецке.
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14.03.2021 11:18 Ответить
А вы почитайте коменты на местном сайте(0629), насчёт этой новости... P.S мне как мариупольчанину-очень стыдно...
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14.03.2021 15:07 Ответить
 
 