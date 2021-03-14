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Пограничники задержали россиянина и белоруса, которые нелегально попали в Украину. ФОТО

Пограничники задержали россиянина и белоруса, которые нелегально попали в Украину. ФОТО

Вчера пограничники Луцкого отряда задержали двух мужчин, которые незаконным способом попали на территорию Украины из Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела "Свитязь" вблизи пункта пропуска "Пища". Пограничники моментально задержали пеших путешественников и выяснили, что один из них является гражданином Республики Беларусь, а другой - Российской Федерации. Мужчины имели при себе паспортные документы, однако государственную границу решили пересечь незаконным способом. Кроме того, задержанные сознались, что в дальнейшем планировали продолжить свое путешествие в страны ЕС, также нелегально", - подчеркивают пограничники.

Отмечается также, что иностранцы доставлены в пограничное подразделение для проведения проверочных мероприятий и принятия в отношении нарушителей правового решения и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Читайте также: Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска "Запорожье", - ГПСУ. ФОТО

Пограничники задержали россиянина и белоруса, которые нелегально попали в Украину 01

Автор: 

Госпогранслужба (6425) граница (5269) нелегалы (452)


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Топ комментарии
+8
это уже эти,шо на учение в беларусь прибыли?
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14.03.2021 12:42
+8
Ага. На Берлин шли.
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14.03.2021 13:01
+6
Тільки хотів написати, а тут уже.... Вони, рідненькі, перевіряли дірки в кордоні. Поміняти на "вагнерівців".
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14.03.2021 13:00
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это уже эти,шо на учение в беларусь прибыли?
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14.03.2021 12:42 Ответить
Тільки хотів написати, а тут уже.... Вони, рідненькі, перевіряли дірки в кордоні. Поміняти на "вагнерівців".
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14.03.2021 13:00 Ответить
Ага. На Берлин шли.
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14.03.2021 13:01 Ответить
Звучит как начало анекдота.
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14.03.2021 13:03 Ответить
А что,попытки к бегству не было?
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14.03.2021 13:09 Ответить
медом им тут намазано
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14.03.2021 13:12 Ответить
Скоріш за все мужики просто хотели втихаря ******* с "братских" народов через территорию "братского" европейского народа в "небратский" ЕС

К стати, вчера в "братскую" Бел0руССию прибыли "братские" войска ВДВ Поребрикстана для участия в "братских" военных "маневрах" на территории "братской" Бел0руссии возле границ "небратских" ЕС и Украины.
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14.03.2021 13:17 Ответить
Якщо тікають від таракана та ***** то це одне, а якщо йшли подивитись на Львівські шпілі то це інша справа, на бутилку однозначно...
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14.03.2021 14:24 Ответить
Шпиёны-диверсанты!
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14.03.2021 14:28 Ответить
сталкеры-бульба меченый и ватка бюреров
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14.03.2021 15:14 Ответить
Вспороть им животы, натолкать им украинской землицы и закинуть на сопредельную сторону вот и все, что надо делать в таких случаях.
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14.03.2021 15:26 Ответить
Прав был Сеня на все 1000%, когда свою "Стену" решил построить. С такими "братами", что навколо, нам без стены ни как не льзя.
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14.03.2021 16:27 Ответить
Но, добре що не на мукачівському погранзагоні у мукачєвому затримали...
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14.03.2021 21:59 Ответить
 
 