Пограничники задержали россиянина и белоруса, которые нелегально попали в Украину. ФОТО

Вчера пограничники Луцкого отряда задержали двух мужчин, которые незаконным способом попали на территорию Украины из Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Двух неизвестных, которые двигались от украинско-белорусской границы, заметил пограничный наряд отдела "Свитязь" вблизи пункта пропуска "Пища". Пограничники моментально задержали пеших путешественников и выяснили, что один из них является гражданином Республики Беларусь, а другой - Российской Федерации. Мужчины имели при себе паспортные документы, однако государственную границу решили пересечь незаконным способом. Кроме того, задержанные сознались, что в дальнейшем планировали продолжить свое путешествие в страны ЕС, также нелегально", - подчеркивают пограничники.

Отмечается также, что иностранцы доставлены в пограничное подразделение для проведения проверочных мероприятий и принятия в отношении нарушителей правового решения и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Читайте также: Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска "Запорожье", - ГПСУ. ФОТО