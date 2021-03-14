РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11296 посетителей онлайн
Новости Фото
7 464 55

На оживленном перекрестке возле парка Горького в Одессе произошел загадочный взрыв, обошлось без пострадавших. ФОТОрепортаж

В Одессе днем в субботу, 13 марта, в Малиновском районе города на пересечении улиц Героев Крут и Космонавтов произошел взрыв, предположительно, из-за неисправности подземных коммуникаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

По словам очевидцев происшествия, было два взрыва: сначала прозвучал хлопок, а потом спустя примерно десять минут произошел взрыв с пламенем, в результате которого разворотило тротуар и раскидало плитку.

Указанный перекресток очень оживлен, через дорогу находится парк культуры и отдыха им. Горького, неподалеку большой продуктовый рынок "Черемушки".

"Люди не пострадали по счастливой случайности", - рассказал один из очевидцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате взрыва в квартире в Кропивницком пострадали два человека, - ГСЧС. ФОТО

Поврежденный участок сейчас огорожен предупредительной лентой. На месте работают сотрудники полиции, которые опрашивают свидетелей происшествия. Спасатели и аварийная газовая служба уже уехали.

На оживленном перекрестке возле парка Горького в Одессе произошел загадочный взрыв, обошлось без пострадавших 01
На оживленном перекрестке возле парка Горького в Одессе произошел загадочный взрыв, обошлось без пострадавших 02
На оживленном перекрестке возле парка Горького в Одессе произошел загадочный взрыв, обошлось без пострадавших 03
На оживленном перекрестке возле парка Горького в Одессе произошел загадочный взрыв, обошлось без пострадавших 04
На оживленном перекрестке возле парка Горького в Одессе произошел загадочный взрыв, обошлось без пострадавших 05
На оживленном перекрестке возле парка Горького в Одессе произошел загадочный взрыв, обошлось без пострадавших 06
На оживленном перекрестке возле парка Горького в Одессе произошел загадочный взрыв, обошлось без пострадавших 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Произошел взрыв в многоэтажке Бердянска: погибли два человека. ФОТОрепортаж

Примечательно, что на данный момент причина взрыва непонятна: это могла быть утечка газа, хотя свидетели утверждают, что не чувствовали никакого соответствующего запаха, или взрыв высоковольтного кабеля. К слову, в окрестных домах после инцидента пропало электричество, хотя в соседних магазинах и аптеке свет есть.

По неподтвержденным данным, причиной ЧП стало замыкание в электросети. Информации о пострадавших нет.

Автор: 

взрыв (6739) Одесса (7880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Ничего удивительного. Ватный пердак лупанул по поводу Дня добровольца.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:07
+6
У тротиловому еквіваленті це не менше хіросімскої бомби. Потрібно зібрати їх десь у степу, на самому кордоні з расєєю. А там вже нехай лупашать.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:31
+5
поплач за бамбасіком і за кримом завий, плакальщіца
показать весь комментарий
14.03.2021 13:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ничего удивительного. Ватный пердак лупанул по поводу Дня добровольца.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:07 Ответить
Ааааааааа!
Чудовий комент за цей день!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.03.2021 13:20 Ответить
Хотілось би. Щоб усі одночасно. І не тільки в Одесі.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:22 Ответить
У тротиловому еквіваленті це не менше хіросімскої бомби. Потрібно зібрати їх десь у степу, на самому кордоні з расєєю. А там вже нехай лупашать.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:31 Ответить
Ватный пердак даже на сутки опередил День добровольца, но это мелочи. Тут главное, чтобы фотографий было больше, чем самой "воронки".
показать весь комментарий
14.03.2021 14:11 Ответить
Какое дело ватному пердаку, до дня добровольца? Они об этом и не знают, а вот добровольцы, могли и пиротехникой салютонуть. Народ горячий, шебутной.
показать весь комментарий
14.03.2021 14:13 Ответить
Наглядная картинка современной Одессы- мафы, старые палки вместо деревьев, заборы уродливые. Сердце плачет при виде этого сплошного базара , базарчикрв, будочек и будок.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:10 Ответить
поплач за бамбасіком і за кримом завий, плакальщіца
показать весь комментарий
14.03.2021 13:16 Ответить
Ты что, больная или тебя ударили?
показать весь комментарий
14.03.2021 13:17 Ответить
Это вы больные на голову, что идёте и выбираете труханова , который превратил город в базар , где на каждом метре будка
показать весь комментарий
14.03.2021 13:22 Ответить
я ж і кажу: а пасматрітє как расцвьол крисм
показать весь комментарий
14.03.2021 13:49 Ответить
И в чем же там 'расцвет'? Там ,наоборот, все засохло. Военная база крым
показать весь комментарий
14.03.2021 14:14 Ответить
то порадій з родну говень!
а за Одесу не переймайся... Одеса - красуня, переживе й труханових і все ваше ватне плем'я
На перехресті з пожвавленим рухом біля парку Горького в Одесі стався загадковий вибух, обійшлося без постраждалих - Цензор.НЕТ 8943
показать весь комментарий
14.03.2021 14:18 Ответить
Это набережная, сделанная частными инвесторами, хозяевами дельфинария. Какое отношение к этому имеет город? Потом за благоустройство этого кусочка они себе захватили в собственность огромный кусок земли под отель и дельфинарий. Если вы будете ходить возле Оперного и по этому кусочку и никуда больше, то да. Очень красиво. Тогда откуда взялась эта фото с будками? Дороги развалены. Вы были когда-нибудь в Роттердаме? Так в Одессе денег в разы больше, только все это растаскивается по карманам коррупционеров
показать весь комментарий
14.03.2021 14:40 Ответить
я не хочу сперечатися про очевидні речі... хтось бачить хороше, а хтось, керуючись власною ватною сутністю, шукає гниляччя... Одеса ще від совка не відшкреблась, а вам Ротердам подавай... тим не менше місто щороку гарнішає... все буде ОК
до речі, Роттердам - найбільший порт УСІЄЇ Європи з виходом в Атлантику, і по суті є столицею провінції Голандія... в Одесі реально в рази більше грошей? серйозно?
і яка різниця за чиї гроші покращується благоустрій?
показать весь комментарий
14.03.2021 14:54 Ответить
Одесса - самый крупный портовый город в Украине. Закрыть глаза на плохое - не означает стать лучше. Одесса -не совок. Если бы в Одессе убрать коррупцию, то город через два года стал бы одним из самых красивых в Европе. Сейчас, когда физически аннексирован Крым, именно в Одессу летом устремляются украинцы. А куда они едут? Где наши дороги, парки, бесплатный вай фай по всему городу , где красивый городской транспорт, современное, не совдеповское озеленение? Все это у нас украло трухановское быдло, материализовав все это в кубометры денег, в недвижимость возле Гайд парка
показать весь комментарий
14.03.2021 15:06 Ответить
блть... от нах ти мені оце все втираєш? єсліби да каби... спочатку ублюдків до влади приводять, а тоді у них сєрдцє плачєт... Одеса - не совок, совок - добіса її населення! совок, а як наслідок хабарництво і пох***зм, - стрижнева проблема нашого суспільства... коли в голові совок, обирають відвертих бандитів (пдр Марков) - аніжесваї і парускі гаварят! коли в голові совок - для друзєй всьо, для врагов по оплатє!
отак і скнієте, шмарклі пускаючи!
показать весь комментарий
14.03.2021 15:23 Ответить
Держи себя в руках, хамло соевое. Труханов стал впервые мэром вместе с пэтиными выборами вадинтур при тотальных фальсификациях, жалобам на каоторые порошенко хода не дал, чтобы не создать прецедент. Боец диванный, будешь мне здесь ещё указывать, что писать, а что нет
показать весь комментарий
14.03.2021 15:53 Ответить
с*ка, дєржи!

Які результати голосування в Одесі (2020 р.)

Геннадій Труханов - 93 921 голосів.
Микола Скорик (ОПЗЖ) - 72974 голосів.
https://vybory.24tv.ua/vibori-mera-odesa-2020-rezultati-golosuvannya-ofitsiyni_n1438206

с*ка, хто цього разу фальсифікував? хто не дав хід?
показать весь комментарий
14.03.2021 15:58 Ответить
Ты , ******, не туда смотрел. Я написала о выборах 14 года. Тогда по всем экзитполам победил Гурвиц, но труханов сфальсифицировал в свою пользу выборы.
показать весь комментарий
14.03.2021 16:05 Ответить
с*ка, хто цього разу фальсифікував? хто не дав хід? хто обирає це лайно?

і які повноваження президента щодо місцевих виборів?
показать весь комментарий
14.03.2021 16:09 Ответить
Дупутати шарія у міській раді Одеси!!!

https://deputat.odessa.ua/deputies/freyman-illya-andriyovich/ Фрейман Ілля Андрійович - голова фракції
https://deputat.odessa.ua/deputies/zefner-olena-yuriivna/ Зефнер Олена Юріївна - секретар фракції
https://deputat.odessa.ua/deputies/ivanov-volodimir-olegovich/ Іванов Володимир Олегович - член фракції
https://deputat.odessa.ua/deputies/semchuk-ivan-mihaylovich/ Семчук Іван Михайлович - член фракції
https://deputat.odessa.ua/deputies/shabanova-ganna-sergiivna/ Шабанова Ганна Сергіївна - член фракції

жери, с*ка... і питай з них, де асвальт і де азілінєніє???
показать весь комментарий
14.03.2021 16:05 Ответить
Ты совсем уже мозгами поехало, соя сожрала твой скудный мозг.
показать весь комментарий
14.03.2021 16:07 Ответить
я показую, за кого голосують одесити... нє нравіццо чи навпаки?
показать весь комментарий
14.03.2021 16:10 Ответить
Рюзьгє прийде парядак наведе, Таня? Ілі вот, ваш мальчік «какая разніца лішь бі...» аж президентом став, ніяких «свиней» при владі, а палки продовжують стирчати в Адєсє))) може час почати з'єднувати логічні точки чи так і будеш жити в гівні?
показать весь комментарий
14.03.2021 14:07 Ответить
Її Лайф придавив.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:26 Ответить
А тебя 5 копеек?
показать весь комментарий
14.03.2021 14:18 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2021 18:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/228276 Да... До революции (1917 года), Одесса была другой (https://www.insur-info.ru/files/history/201105/11ff7f82790e3235a6eb5de6129a5efe.jpg ссылка ). Театр, я там был три раза.
показать весь комментарий
14.03.2021 14:38 Ответить
Если вы три раза были в театре, это не означает, что вы 'театрал'. Если вы были в Одессе пару раз, это не означает, что вы знаете Одессу ,или вы - одессит.
показать весь комментарий
14.03.2021 14:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/228276 Я был В ОДЕССКОМ театре три раза, хотя жил в Одессе, какое-то время (в ЧМП работал, на Максиме) Я не театрал, жена меня таскала, я ходил с фляжечкой коньяку, чтобы получить ЭМОЦИИ))) Но я бывал во многих театрах (стыдно, что занимал чужое место))) Я даже был, не поверите, право, В Большом театре
показать весь комментарий
14.03.2021 15:02 Ответить
Как Мимино прям.
показать весь комментарий
14.03.2021 20:55 Ответить
Так в чем-же заключается эта ,,загадочность,,?
показать весь комментарий
14.03.2021 13:12 Ответить
Похоже высоковольтный кабель стрельнул.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:16 Ответить
а свет не погас , загадка
показать весь комментарий
14.03.2021 13:18 Ответить
Ніякої загадки. Це до побутових споживачів може тільки одна лінія йти, і то не завжди. А взагалі електропостачання дублюється.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:21 Ответить
100% кабель 6 чи 10 кВ пробило. По характеру пошкодження видно. Газ сам не загорається під землею. Та й розлетілося б дуже далеко.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:19 Ответить
100% самогонный аппарат
показать весь комментарий
14.03.2021 13:26 Ответить
Та нє. Бімба!
показать весь комментарий
14.03.2021 13:28 Ответить
Точно. В катакомбах. А комусь повезло, що не встиг туди підійти.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:30 Ответить
партизаны самогон гнали
показать весь комментарий
14.03.2021 13:34 Ответить
100 пудово кабель.
показать весь комментарий
14.03.2021 14:22 Ответить
SpaceX запустила еще одну группу спутников интернет-связи Starlink в космос. Первая ступень ракеты, использованной для отправки, благополучно приземлилась на платформу в океане. 46 мин. назад

https://twitter.com/tass_agency?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/tass_agency?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
показать весь комментарий
14.03.2021 13:24 Ответить
І в той же час:
Годинник на фасаді "ЮМЗ" постійно показує невірно, тиск застряг на відмітці 735, а температуру взагалі вимкнули.
Випадковість? Не думаю!
показать весь комментарий
14.03.2021 13:35 Ответить
шо такое ЮМЗ ?
показать весь комментарий
14.03.2021 13:38 Ответить
ПМЗ. (Южный машиностроительный завод) -Південний ракетобудівний завод.
показать весь комментарий
14.03.2021 13:41 Ответить
тебя тоже ударило ?
показать весь комментарий
14.03.2021 13:42 Ответить
1.Можу фотки скинути. Хочеш?

2.Не заважай мені борщ їсти. Тільки зварив. Ням-ням. Хоча звідки у тундрі знати, що таке борщ? Так?
показать весь комментарий
14.03.2021 13:46 Ответить
со спасеиха отвалилась гайка и упала но дорогу ?
показать весь комментарий
14.03.2021 19:22 Ответить
Часопросторова аномалія якась - спочатку пролунав бавовна, а через 10 хвилин вибух із полум'ям...
показать весь комментарий
14.03.2021 16:18 Ответить
Дивні та моторошні речі на світі діються. Не інакше - потойбічні парфуми до справи взялися .
От і Роксана Руно зацікавилась такими штуками. У крайніх 5-6 інтерв'ю з різними мудрими дядьками м'яко, хоч і дуже наполегливо, намагалася про такі речі довідатися.
Докладніше про то можна подивитися ось https://www.youtube.com/playlist?list=PLwur4DZMl58Ty77Qc6Qy_Awa6Mg5K8vBL тут .
Правду кажучи, мені подобається, як ця телеведуча веде бесіду з гостями. А сарако https://www.youtube.com/watch?v=NTf7-9AtZBA&list=PLwur4DZMl58Ty77Qc6Qy_Awa6Mg5K8vBL&index=27 Люсік Арестович аж на стільчику підскакував, коли Роксана об нього "гострила кігтики" .
показать весь комментарий
14.03.2021 20:41 Ответить
Дякую! М-м-м, вона ще й приємна жіночка )) треба дивитися!
показать весь комментарий
14.03.2021 21:07 Ответить
Зауважте: мало того, що гарна, то ще й недурна.
А "жування Люсіка" - то взагалі... пісня. І все так чемно, культурно і ввічливо... і голос такий ніжний...
показать весь комментарий
14.03.2021 21:49 Ответить
 
 