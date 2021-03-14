На оживленном перекрестке возле парка Горького в Одессе произошел загадочный взрыв, обошлось без пострадавших. ФОТОрепортаж
В Одессе днем в субботу, 13 марта, в Малиновском районе города на пересечении улиц Героев Крут и Космонавтов произошел взрыв, предположительно, из-за неисправности подземных коммуникаций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".
По словам очевидцев происшествия, было два взрыва: сначала прозвучал хлопок, а потом спустя примерно десять минут произошел взрыв с пламенем, в результате которого разворотило тротуар и раскидало плитку.
Указанный перекресток очень оживлен, через дорогу находится парк культуры и отдыха им. Горького, неподалеку большой продуктовый рынок "Черемушки".
"Люди не пострадали по счастливой случайности", - рассказал один из очевидцев.
Поврежденный участок сейчас огорожен предупредительной лентой. На месте работают сотрудники полиции, которые опрашивают свидетелей происшествия. Спасатели и аварийная газовая служба уже уехали.
Примечательно, что на данный момент причина взрыва непонятна: это могла быть утечка газа, хотя свидетели утверждают, что не чувствовали никакого соответствующего запаха, или взрыв высоковольтного кабеля. К слову, в окрестных домах после инцидента пропало электричество, хотя в соседних магазинах и аптеке свет есть.
По неподтвержденным данным, причиной ЧП стало замыкание в электросети. Информации о пострадавших нет.
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Чудовий комент за цей день!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
а за Одесу не переймайся... Одеса - красуня, переживе й труханових і все ваше ватне плем'я
до речі, Роттердам - найбільший порт УСІЄЇ Європи з виходом в Атлантику, і по суті є столицею провінції Голандія... в Одесі реально в рази більше грошей? серйозно?
і яка різниця за чиї гроші покращується благоустрій?
отак і скнієте, шмарклі пускаючи!
Які результати голосування в Одесі (2020 р.)
Геннадій Труханов - 93 921 голосів.
Микола Скорик (ОПЗЖ) - 72974 голосів.
https://vybory.24tv.ua/vibori-mera-odesa-2020-rezultati-golosuvannya-ofitsiyni_n1438206
с*ка, хто цього разу фальсифікував? хто не дав хід?
і які повноваження президента щодо місцевих виборів?
https://deputat.odessa.ua/deputies/freyman-illya-andriyovich/ Фрейман Ілля Андрійович - голова фракції
https://deputat.odessa.ua/deputies/zefner-olena-yuriivna/ Зефнер Олена Юріївна - секретар фракції
https://deputat.odessa.ua/deputies/ivanov-volodimir-olegovich/ Іванов Володимир Олегович - член фракції
https://deputat.odessa.ua/deputies/semchuk-ivan-mihaylovich/ Семчук Іван Михайлович - член фракції
https://deputat.odessa.ua/deputies/shabanova-ganna-sergiivna/ Шабанова Ганна Сергіївна - член фракції
жери, с*ка... і питай з них, де асвальт і де азілінєніє???
https://twitter.com/tass_agency?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/tass_agency?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Годинник на фасаді "ЮМЗ" постійно показує невірно, тиск застряг на відмітці 735, а температуру взагалі вимкнули.
Випадковість? Не думаю!
2.Не заважай мені борщ їсти. Тільки зварив. Ням-ням. Хоча звідки у тундрі знати, що таке борщ? Так?
От і Роксана Руно зацікавилась такими штуками. У крайніх 5-6 інтерв'ю з різними мудрими дядьками м'яко, хоч і дуже наполегливо, намагалася про такі речі довідатися.
Докладніше про то можна подивитися ось https://www.youtube.com/playlist?list=PLwur4DZMl58Ty77Qc6Qy_Awa6Mg5K8vBL тут .
Правду кажучи, мені подобається, як ця телеведуча веде бесіду з гостями. А сарако https://www.youtube.com/watch?v=NTf7-9AtZBA&list=PLwur4DZMl58Ty77Qc6Qy_Awa6Mg5K8vBL&index=27 Люсік Арестович аж на стільчику підскакував, коли Роксана об нього "гострила кігтики" .
А "жування Люсіка" - то взагалі... пісня. І все так чемно, культурно і ввічливо... і голос такий ніжний...