На оживленном перекрестке возле парка Горького в Одессе произошел загадочный взрыв, обошлось без пострадавших. ФОТОрепортаж

В Одессе днем в субботу, 13 марта, в Малиновском районе города на пересечении улиц Героев Крут и Космонавтов произошел взрыв, предположительно, из-за неисправности подземных коммуникаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

По словам очевидцев происшествия, было два взрыва: сначала прозвучал хлопок, а потом спустя примерно десять минут произошел взрыв с пламенем, в результате которого разворотило тротуар и раскидало плитку.

Указанный перекресток очень оживлен, через дорогу находится парк культуры и отдыха им. Горького, неподалеку большой продуктовый рынок "Черемушки".

"Люди не пострадали по счастливой случайности", - рассказал один из очевидцев.

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Поврежденный участок сейчас огорожен предупредительной лентой. На месте работают сотрудники полиции, которые опрашивают свидетелей происшествия. Спасатели и аварийная газовая служба уже уехали.















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Примечательно, что на данный момент причина взрыва непонятна: это могла быть утечка газа, хотя свидетели утверждают, что не чувствовали никакого соответствующего запаха, или взрыв высоковольтного кабеля. К слову, в окрестных домах после инцидента пропало электричество, хотя в соседних магазинах и аптеке свет есть.

По неподтвержденным данным, причиной ЧП стало замыкание в электросети. Информации о пострадавших нет.