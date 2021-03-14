В ходе спецоперации задержан мужчина, устроивший стрельбу на дне рождения и обесточивший часть населенного пункта на Винничине, - Нацполиция. ФОТО
Сотрудники Нацполиции Винницкой области задержали мужчину, который устроил стрельбу и обесточил часть населенного пункта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
"В ходе проведения специальной операции полицейские задержали винничанина, который на праздновании дня рождения вместо фейерверков совершил вверх более 20 выстрелов из автомата и пытался скрыться от полиции на автомобиле", - подчеркивают в Нацполиции.
По информации правоохранителей, врезультате инцидента никто не пострадал. Однако действия мужчины привели к повреждению электрического кабеля и обесточиванию большей части пгт Томашполь.
В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.
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как же вы уже зае... тупые баклажаны, пишущие одно и тоже под каждым подобным постом
Зачем привезли? Чтоб на свадьбе гулять