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В ходе спецоперации задержан мужчина, устроивший стрельбу на дне рождения и обесточивший часть населенного пункта на Винничине, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники Нацполиции Винницкой области задержали мужчину, который устроил стрельбу и обесточил часть населенного пункта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"В ходе проведения специальной операции полицейские задержали винничанина, который на праздновании дня рождения вместо фейерверков совершил вверх более 20 выстрелов из автомата и пытался скрыться от полиции на автомобиле", - подчеркивают в Нацполиции.

По информации правоохранителей, врезультате инцидента никто не пострадал. Однако действия мужчины привели к повреждению электрического кабеля и обесточиванию большей части пгт Томашполь.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

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В ходе спецоперации задержан мужчина, устроивший стрельбу на дне рождения и обесточивший часть населенного пункта на Винничине, - Нацполиция 01
В ходе спецоперации задержан мужчина, устроивший стрельбу на дне рождения и обесточивший часть населенного пункта на Винничине, - Нацполиция 02

Автор: 

Винницкая область (1034) Нацполиция (16459) стрельба (3254)


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Топ комментарии
+14
Я вже колись писав, що наше суспільство ще не досягло того рівня, щоб дозволити вільно носити зброю. Достатньо походити ввечері по вулиці та позаглядувати в кафе та ресторани середнього класу. Яку їм ще зброю? Бидло на бидлові і бидлом поганяє. А приходити будуть за дозволом тверезі і з довідкою від психіатра. А ввечері робляться чортами. Я не говорю, що всі, але половина це точно.
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14.03.2021 14:36
+13
Говорите надо разрешить гражданам Украины ношение оружия?
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14.03.2021 14:30
+9
Просто аби в інших гостей було по короткостволу- вони б тут же нашпигували свинцем і ********, і його друзів.
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14.03.2021 14:37
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Файно пофестивалил
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14.03.2021 14:28 Ответить
Нужно понять и простить!))
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14.03.2021 16:02 Ответить
Важке у нього буде похмілля...
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14.03.2021 14:29 Ответить
Говорите надо разрешить гражданам Украины ношение оружия?
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14.03.2021 14:30 Ответить
Я вже колись писав, що наше суспільство ще не досягло того рівня, щоб дозволити вільно носити зброю. Достатньо походити ввечері по вулиці та позаглядувати в кафе та ресторани середнього класу. Яку їм ще зброю? Бидло на бидлові і бидлом поганяє. А приходити будуть за дозволом тверезі і з довідкою від психіатра. А ввечері робляться чортами. Я не говорю, що всі, але половина це точно.
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14.03.2021 14:36 Ответить
а як дорасте-так і дозвіл вже не потрібен буде.бо то вже буде сумлінне та свідоме суспільство
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14.03.2021 15:23 Ответить
Просто аби в інших гостей було по короткостволу- вони б тут же нашпигували свинцем і ********, і його друзів.
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14.03.2021 14:37 Ответить
Под пол литра и более я думаю и убеждён ,что при таком раскладе там было бы несколько жмуриков, нам что мало трагических примеров пьяных за рулём, ну а оружие и пьянка это всегда практически трагический исход ,у нас в Украине к сожалению хоть и не как в раше но всё же любителей выпить которым море по колено хватает
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14.03.2021 14:49 Ответить
Точно - і один одного також - і ми мали б не хілуганство, а багато трупів. Це ж набагато краще, так?
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14.03.2021 15:20 Ответить
и был бы у весельчака не автомобиль а самокат-с колёсами из подшипников-проблем было бы ещё меньше.
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14.03.2021 14:38 Ответить
то так...а як би замість автомату-ще й пугач саморобний
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14.03.2021 15:25 Ответить
Говорим то, что надо адекватно судить тех кто применяет оружие незаконно. Посадите такого фигуранта пожизненно с полной конфискацией барахла. И все! И пистолет сразу станет не виновным. Не оружие само стреляет, а его использует человек, как кухонный нож, гантель, автомобиль, коробка спичек, газовый баллон, мешок селитры и т.п. и т.д. Мало того, надо расстреливать на месте за боевые гранаты, а оружие продавать как молотки везде и без всяких разрешительных документов. Влип - отвечай! Нечего заниматься демагогией, и жалеть бандитов.
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14.03.2021 14:39 Ответить
абсолютно, тогда такие граждане само(выпилятся)
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14.03.2021 16:00 Ответить
да, нужно разрешить.
как же вы уже зае... тупые баклажаны, пишущие одно и тоже под каждым подобным постом
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14.03.2021 16:16 Ответить
В країні де 73% виборців голосують за Зебіла небезпечно навіть граблі людям продавати.
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14.03.2021 16:33 Ответить
Не нужно по отдельным дебилам судить о людях. Мировая статистика таки показывает, что грабежей, хулиганства, воровства становится намного меньше. Из десяти случаев, это 9 самооборона и одно нападение. У бандитов, все равно оружие есть, они уже вне закона. А ментов не дозовешься, они чаще бабулек с семечками гоняют - так безопасней.
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14.03.2021 16:40 Ответить
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14.03.2021 20:15 Ответить
В тюрягу идиота, дыбилы с оружием да ещё и с автоматическим, это жесть и крайне опасно для окружающих
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14.03.2021 14:33 Ответить
Головне питання звідки автомат, аце сім років сроку, тож та автівка довго буде стояти опечатана.
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14.03.2021 14:33 Ответить
Откуда винтовка? C Донбасса вестимо
Зачем привезли? Чтоб на свадьбе гулять
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14.03.2021 14:56 Ответить
Хозяин жизни?
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14.03.2021 15:06 Ответить
Есть альтернатива: на время следствия садить подобных в клетку в зоопарке на всеобщее обозрение. Может морально это больше воздействует.
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14.03.2021 15:10 Ответить
Ага , і бананами годувати цю горилу в клітці 🤣
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14.03.2021 15:41 Ответить
инфа просто полная.... какой автомат? кто он? от куда? марка машины? пьяный, трезвый? но за то, почему то спецоперация? это повседневная работа опергрупп и следаков. ну не говорит же водила автобуса идя в рейс что идет на спецоперацию. хотя, особенно в гололед оно так и есть
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14.03.2021 15:58 Ответить
как скучно я живу....
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14.03.2021 20:01 Ответить
 
 