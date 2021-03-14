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Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 марта, на Михайловской площади в Киеве проходит чествование мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Данное мероприятие организовано "Правым сектором" и Музыкальным батальоном.

Организаторы мероприятия напоминают о том, 14 марта - не случайная дата. Именно в этот день 2014 года прямо с Майдана ушли на подготовку первые добровольцы на базу в Новых Петровцах. После этого они направились на войну, которую развязала Россия на Донбассе.

"Стоит также вспомнить волонтеров, которых также можно поздравить в этот день. Именно благодаря их преданности, добровольческие батальоны получали то, что помогало защищать Украину. На фронт привозили все: от бронежилетов до носков и картофеля", - подчеркивают организаторы акции.

В программе мероприятия: - панихида по украинским добровольцам и всем защитникам, погибшим в российско-украинской войне, чтение стихов поэтессы Зоряны Паламарчук и праздничный концерт с участием ряда исполнителей.

Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 01
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 02
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 03
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 04
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 05
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 06
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 07
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 08
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 09
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 10
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 11
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 12
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 13
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 14
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 15
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 16
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 17
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 18
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 19
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 20
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 21
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 22
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве 23

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Киев (25518) добровольцы (1166) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+28
ГЕРОЯМ СЛАВА І МЕРТВИМ І ЖИВИМ !!!
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве - Цензор.НЕТ 7483
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14.03.2021 16:05
+26
Честь і велика пошана вам герої, що вижили ....а загиблим вічна пам'ять і земля пухом
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14.03.2021 16:10
+14
На таких людях Україна тримається та стоїть.
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14.03.2021 16:48
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Хорошо, что как только ни пытался Зеленский сорвать это чевствования дня Добровольцев у него ничего не получилось..
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14.03.2021 15:56 Ответить
https://youtube.com/watch?v=gsPwJja4SB0&feature=share
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14.03.2021 16:16 Ответить
Добре то добре, але не треба забувати, що влада зрадників України - Зе з його посіпаками єрмаками, арахаміями, дубинськими, бужанськими , веремєєвими, разумковими, верещуками тримає в тюрмах країни Добровольців, що захищали Україну, коли клоун , отримавши повістки в армію , ховався від призову ! А зараз судить таких як Федина, Звіробій, Антоненко, Кузьменко....СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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15.03.2021 10:36 Ответить
Добре, що ця потвора,чотирекратний "Залужений уклоніст України" сюда не припхалась !!!)))
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14.03.2021 16:04 Ответить
https://youtube.com/watch?v=gsPwJja4SB0&feature=share
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14.03.2021 16:16 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА І МЕРТВИМ І ЖИВИМ !!!
Чествования по случаю Дня добровольца на Михайловской площади в Киеве - Цензор.НЕТ 7483
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14.03.2021 16:05 Ответить
...Моторошна таємниця українських чорноземів - три метри тих, хто прийшов сюди з мечем. І наших хлопців. І наших хлопців, завдяки яким ми вже тисячу років живемо на цьому кордоні й, всяк по-своєму, плекаємо наш маленький рай після кожної спроби його сплюндрувати, що трапляється принаймні раз на житті кожного покоління. - https://tyzhden.ua/Columns/50/196343
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14.03.2021 18:12 Ответить
Честь і велика пошана вам герої, що вижили ....а загиблим вічна пам'ять і земля пухом
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14.03.2021 16:10 Ответить
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві - Цензор.НЕТ 6842
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14.03.2021 16:41 Ответить
На таких людях Україна тримається та стоїть.
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14.03.2021 16:48 Ответить
Вічна Слава загиблим ,а живим --довгіх років життя і пошани від народу України.
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14.03.2021 16:52 Ответить
Велика печаль і скорбота за загиблими нашими героями-добровольцями. Вони не зволікали, коли треба було боронити Україну, не думали про своє благополуччя і готові були віддати за неї життя. Їхній подвиг навіки увійде в Історію України.
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14.03.2021 18:20 Ответить
Вшанування із нагоди Дня добровольця на Михайлівській площі в Києві - Цензор.НЕТ 3068
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14.03.2021 18:42 Ответить
смотри малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат! вот благодаря этим людям твоя пархатая жопа сидит в президентском кресле, хотя должна быть с беней в Житомире на пожизненном.....
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15.03.2021 09:13 Ответить
 
 