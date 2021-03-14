Мы шли за то, чтобы враг не попал в наши дома, - награждены 77 добробатовцев, несущих службу в составе ООС. ФОТОрепортаж
Защитников, которые в решающий момент встали на защиту независимости и суверенитета Украины, поздравил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян, руководители Нацполиции Донецкой и Луганской областей и операции Объединенных сил. 77 добробатовцев, которые несут службу в составе ООС, были отмечены наградами и ведомственными поощрительными отличиями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню украинского добровольца, состоялось сегодня, 14 марта, в Бахмуте.
"В 2014 году настоящие патриоты оставили свои дома, семьи и работу и пошли отстаивать свободу и целостность государства в рядах Национальной полиции и Нацгвардии в Донецкой и Луганской областях. Решительный и мужественный шаг добровольцев, пожертвовавших своей жизнью и здоровьем, помог остановить российскую агрессию. Присутствующие минутой молчания почтили светлую память погибших героев", - подчеркивается в сообщении.
"Мы шли за то, чтобы враг не вошел в наши дома. Мы боролись друг за друга. Тогда в 2014 году у нас было 40 добровольческих подразделений. На всю жизнь запомнил два момента - освобождение Мариуполя и выход из Широкино, помню радость людей и поднятые желто-голубые флаги. У нас есть дух добровольцев. Эту войну можно выиграть только духом, благодаря ему мы сплотились и стали крепкими. Именно первые бои выигрывали добровольческие подразделения. Желаю всем добробатовцам крепкого здоровья и побед! " - обратился к собравшимся Троян.
Кроме этого в сообщении подчеркивается, что полицейские и военнослужащие были награждены почетными грамотами Кабинета Министров Украины и МВД, нагрудными знаками "За отличие в службе" МВД Украины, отличием Командующего Объединенными силами "Казацкий крест" I, II, и III степени, медалями "Операция Объединенных сил. За доблесть и верность", а также ценными подарками и благодарностями.
Отличием Командующего Объединенными силами "Казацкий крест" I степени был также награжден заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян.
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Вооруженный народ представлял собой смертельную опасность для режима. Поэтому, когда в 2014 народ массово пошел мобилизоваться в военкоматы в условиях смертельной агрессии врага на фоне полного развала армии, власть народное ополчение принципиально не вооружило, т.к. справедливо полагала, что после уничтожения врага внешнего вооруженный народ примется и за его подельника врага внутреннего.
Отож, зараз маємо те, що маємо...
Дякую вам за моїх живих рідних ! Що "мінотавр" не пішов далі ! Слава Україні ! Героям Слава !