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По случаю Дня добровольца в Северодонецке показали образцы современной боевой техники и выступил военный оркестр "Эдельвейс". ФОТОрепортаж

По случаю Дня добровольца в Северодонецке показали образцы современной боевой техники и выступил военный оркестр

Сегодня, 14 марта в Северодонецке на Луганщине по случаю Дня украинского добровольца состоялась демонстрация образцов новой современной боевой техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В День украинского добровольца на центральной площади Северодонецка военнослужащие ОТУ "Північ" для жителей города и его гостей организовали показ образцов новой современной боевой техники", - сказано в сообщении.

"Особенно это понравилось детворе, которая не скрывала своих эмоций. А потом перед собравшимися выступил и презентовал свою музыкальную программу военный оркестр "Эдельвейс". Музыкальные произведения в исполнении военных музыкантов вызвали у присутствующих бурю эмоций, и еще долго завороженные зрители мощными овациями не отпускали музыкантов со сцены", - добавили в штабе.

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По случаю Дня добровольца в Северодонецке показали образцы современной боевой техники и выступил военный оркестр Эдельвейс 01
По случаю Дня добровольца в Северодонецке показали образцы современной боевой техники и выступил военный оркестр Эдельвейс 02
По случаю Дня добровольца в Северодонецке показали образцы современной боевой техники и выступил военный оркестр Эдельвейс 03
По случаю Дня добровольца в Северодонецке показали образцы современной боевой техники и выступил военный оркестр Эдельвейс 04
По случаю Дня добровольца в Северодонецке показали образцы современной боевой техники и выступил военный оркестр Эдельвейс 05
По случаю Дня добровольца в Северодонецке показали образцы современной боевой техники и выступил военный оркестр Эдельвейс 06

Автор: 

Северодонецк (605) добровольцы (1167)


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Топ комментарии
+29
Нужное мероприятие!...
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14.03.2021 19:02
+16
Зачётный троллинг ваты!

З нагоди Дня добровольця у Сєвєродонецьку показали зразки сучасної бойової техніки і виступив військовий оркестр "Едельвейс" - Цензор.НЕТ 9491
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14.03.2021 19:45
+13
У нас в місті теж був парад добровольців .з оркестром!
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14.03.2021 19:13
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Нужное мероприятие!...
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14.03.2021 19:02 Ответить
А ще треба було б парад фото тих довбнів з іконами, котрі блокували військову колону в Сєверодонецьку весною 2014-го року.
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14.03.2021 19:08 Ответить
А чего фото? Сами они разве не пришли? А шо случилось? Так бодренько в 14-м выступали...
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14.03.2021 19:20 Ответить
В Северодонецке? Ты с Рубежным не путаешь?
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14.03.2021 21:46 Ответить
У нас в місті теж був парад добровольців .з оркестром!
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14.03.2021 19:13 Ответить
выдатная назва ў музыкаў
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14.03.2021 19:27 Ответить
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14.03.2021 19:46 Ответить
Эдельвейс - это горный цветок всего лишь. Скорее всего, оркестр какой-то из горных бригад. 10-й, или 128-й.
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14.03.2021 22:22 Ответить
Зачётный троллинг ваты!

З нагоди Дня добровольця у Сєвєродонецьку показали зразки сучасної бойової техніки і виступив військовий оркестр "Едельвейс" - Цензор.НЕТ 9491
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14.03.2021 19:45 Ответить
"Эдельвейс"
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14.03.2021 22:39 Ответить
Сіверськодонецьк
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14.03.2021 20:13 Ответить
СЄВЄВРОДОНЕЦЬК
==================
З нагоди Дня добровольця у Сєвєродонецьку показали зразки сучасної бойової техніки і виступив військовий оркестр "Едельвейс" - Цензор.НЕТ 6620
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14.03.2021 21:50 Ответить
Ні.
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14.03.2021 22:19 Ответить
В Северодонецкой-Лисичанской агломерации вместе с перемещенными лицами сейчас проживает 650 тыс человек!. До фига народу, а вот на фото не густо(. Хорошее мероприятие, чтобы и своих среди местных поддержать и армию ватников на место поставить.
Хай Господь простит, но в идеале проводить еще показной расстрел условного предателя - вот смех смехом, а именно это мракобесное мероприятие, поможет быстро "расположить" к себе местную прокацапскую публику - еще и магарыч растрельной команде понесут.
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14.03.2021 21:14 Ответить
А после выступления Эдельвейса всех присутствовавших записали в батальйон Нахтигаль.

Бггг, представляю как рвало в клочья вату ))))))
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14.03.2021 22:21 Ответить
Убожество, конечно
И это все 5% "военного налога"?
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14.03.2021 22:26 Ответить
красавцы))
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14.03.2021 22:32 Ответить
Даже в такой дальней глубинке женщины одеты нарядно и со вкусом: так что не стоит слишком уж часто говорить о "страшной бедности" в Украине.

Летом 2019 года был в Чернигове, в Сновске, в Нежине: все местные девушки и молодые женщины очень ухоженные и с большим вкусом одетые: как элегантные женщины в столичной Златой Праге.
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14.03.2021 23:09 Ответить
В 14-му, до подій в Іловайську я був впевнений як і зараз - що ми переможемо, та коли влізли до нас орди з московії , то я з таким як і я, відфільтрованими "каліками", кого не брали до ЗСУ поїхали на Донбас, і фактично повоювали ми "тиждень" - але нас, таких було дуже багато!

З Днем Добровольця усіх причетних!
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15.03.2021 01:29 Ответить
Хлопець на другому фото постійно клянчіть гроші в місті і щось постійно продає.
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15.03.2021 11:59 Ответить
 
 