По случаю Дня добровольца в Северодонецке показали образцы современной боевой техники и выступил военный оркестр "Эдельвейс". ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 марта в Северодонецке на Луганщине по случаю Дня украинского добровольца состоялась демонстрация образцов новой современной боевой техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В День украинского добровольца на центральной площади Северодонецка военнослужащие ОТУ "Північ" для жителей города и его гостей организовали показ образцов новой современной боевой техники", - сказано в сообщении.

"Особенно это понравилось детворе, которая не скрывала своих эмоций. А потом перед собравшимися выступил и презентовал свою музыкальную программу военный оркестр "Эдельвейс". Музыкальные произведения в исполнении военных музыкантов вызвали у присутствующих бурю эмоций, и еще долго завороженные зрители мощными овациями не отпускали музыкантов со сцены", - добавили в штабе.

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