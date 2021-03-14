По случаю Дня добровольца в Северодонецке показали образцы современной боевой техники и выступил военный оркестр "Эдельвейс". ФОТОрепортаж
Сегодня, 14 марта в Северодонецке на Луганщине по случаю Дня украинского добровольца состоялась демонстрация образцов новой современной боевой техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В День украинского добровольца на центральной площади Северодонецка военнослужащие ОТУ "Північ" для жителей города и его гостей организовали показ образцов новой современной боевой техники", - сказано в сообщении.
"Особенно это понравилось детворе, которая не скрывала своих эмоций. А потом перед собравшимися выступил и презентовал свою музыкальную программу военный оркестр "Эдельвейс". Музыкальные произведения в исполнении военных музыкантов вызвали у присутствующих бурю эмоций, и еще долго завороженные зрители мощными овациями не отпускали музыкантов со сцены", - добавили в штабе.
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Хай Господь простит, но в идеале проводить еще показной расстрел условного предателя - вот смех смехом, а именно это мракобесное мероприятие, поможет быстро "расположить" к себе местную прокацапскую публику - еще и магарыч растрельной команде понесут.
Бггг, представляю как рвало в клочья вату ))))))
И это все 5% "военного налога"?
Летом 2019 года был в Чернигове, в Сновске, в Нежине: все местные девушки и молодые женщины очень ухоженные и с большим вкусом одетые: как элегантные женщины в столичной Златой Праге.
З Днем Добровольця усіх причетних!