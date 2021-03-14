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"Укрпочта" запускает серию марок "Современная военная форма", первый выпуск - о Сухопутных войсках. ФОТОрепортаж

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" начинает новую серию почтовых марок "Современная военная форма", первый выпуск которой - "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска", посвященный форме одежды и знакам Сухопутных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Укрпочта вводит в обращение почтовые марки "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска", которые откроют серию "Современная военная форма". Первый выпуск посвятили форме одежды и знакам различия Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые являются мощным монолитом механизированных и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, армейской авиации, частей и подразделений противовоздушной обороны, специальных войск, частей и учреждений технического и тылового обеспечения", - отметили в Укрпочте.

Укрпочта запускает серию марок Современная военная форма, первый выпуск - о Сухопутных войсках 01

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Укрпочта запускает серию марок Современная военная форма, первый выпуск - о Сухопутных войсках 02
Укрпочта запускает серию марок Современная военная форма, первый выпуск - о Сухопутных войсках 03
Укрпочта запускает серию марок Современная военная форма, первый выпуск - о Сухопутных войсках 04
Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

Марочный лист состоит из 8 почтовых марок. На марках представлена форма ракетных войск и артиллерии, механизированных войск, войск противовоздушной обороны, горной пехоты, танковых войск, армейской авиации, президентского полка и общевойсковая форма.

Почтовый выпуск был осуществлен при поддержке Министерства обороны Украины.

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Сегодня же, 14 марта, "Укрпочта" провела торжественную церемонию спецпогашения почтовых марок "Современная военная форма", которую приурочили специально ко Дню украинского добровольца.

В церемонии спецпогашения приняли участие генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский; директор департамента социального и гуманитарного обеспечения Министерства обороны Украины; представитель Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Назим Агаев.

В мероприятии также принял участие почетный караул, одетый в форму, изображенную на марках.

Над эскизами почтовых марок "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" работал украинский художник Алексей Бондаренко. К почтовым маркам также выпустили конверты "Первый день" и штемпель спецпогашения.

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Укрпочта запускает серию марок Современная военная форма, первый выпуск - о Сухопутных войсках 05

Укрпочта запускает серию марок Современная военная форма, первый выпуск - о Сухопутных войсках 06

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одежда (161) Укрпочта (310) ВСУ (6587)


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шкандаль - найкращий засіб реклами... у "Марці України" з-під прилавка продаватимуть
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14.03.2021 19:57 Ответить
хрен его знает, кому это в XXI веке надо, недорого надеюсь? Окупится?
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14.03.2021 20:10 Ответить
Колекціонери зрадіють.
Гарні марки, нічого не скажеш.
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14.03.2021 20:11 Ответить
Им давно пора электронные марки выпускать. Для электронных писем...
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14.03.2021 20:19 Ответить
Неужели еще кто то марки собирает? 80 летние ?
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14.03.2021 20:35 Ответить
"Укрпошта" запускає серію марок "Сучасна військова форма", перший випуск - про Сухопутні війська - Цензор.НЕТ 2011
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14.03.2021 20:37 Ответить
этого запускайте тяга будет 100%
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14.03.2021 21:00 Ответить
Ну разве что на туалетной бумаге, а марки... только руки пачкать )))
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14.03.2021 21:53 Ответить
Як альтернатива не виконаним програмам з озброєння, і ще кульку запустити на окуповані території. Як мило, але нуль є нуль
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15.03.2021 06:37 Ответить
 
 