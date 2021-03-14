"Укрпочта" запускает серию марок "Современная военная форма", первый выпуск - о Сухопутных войсках. ФОТОрепортаж

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" начинает новую серию почтовых марок "Современная военная форма", первый выпуск которой - "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска", посвященный форме одежды и знакам Сухопутных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Укрпочта вводит в обращение почтовые марки "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска", которые откроют серию "Современная военная форма". Первый выпуск посвятили форме одежды и знакам различия Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые являются мощным монолитом механизированных и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, армейской авиации, частей и подразделений противовоздушной обороны, специальных войск, частей и учреждений технического и тылового обеспечения", - отметили в Укрпочте.

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Фото: Владимир Тарасов, Укринформ

Марочный лист состоит из 8 почтовых марок. На марках представлена форма ракетных войск и артиллерии, механизированных войск, войск противовоздушной обороны, горной пехоты, танковых войск, армейской авиации, президентского полка и общевойсковая форма.

Почтовый выпуск был осуществлен при поддержке Министерства обороны Украины.

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Сегодня же, 14 марта, "Укрпочта" провела торжественную церемонию спецпогашения почтовых марок "Современная военная форма", которую приурочили специально ко Дню украинского добровольца.

В церемонии спецпогашения приняли участие генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский; директор департамента социального и гуманитарного обеспечения Министерства обороны Украины; представитель Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Назим Агаев.

В мероприятии также принял участие почетный караул, одетый в форму, изображенную на марках.

Над эскизами почтовых марок "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" работал украинский художник Алексей Бондаренко. К почтовым маркам также выпустили конверты "Первый день" и штемпель спецпогашения.

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