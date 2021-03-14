РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7958 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
20 524 37

Житель Одесчины, похищавший запчасти элитных авто на западе Украины, пытался скрыться от полиции на скорости 190 км/ч, но попал в ДТП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Прикарпатье задержали мужчину, который похищал запчасти дорогих автомобилей. Он пытался скрыться на Hyundai на скорости 190 километров в час.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции региона, похититель преимущественно действовал на территории западных областей, в том числе и Ивано-Франковской. Местные правоохранители в течение 2020 года получали систематические сообщения о похищении фар и других запчастей из машин элитных марок.

13 марта в полицию обратился житель Ивано-Франковска, который заявил, что у его Porsche Panamera ночью сняли передние фары. Полиция опросила свидетелей и пересмотрела видео камер наблюдения. Правоохранители нашли машину, на которой и передвигался похититель.

14 марта разыскиваемый Hyundai остановили. Однако водитель понял, что его собираются задерживать, потому нажал на газ. При этом он задел одного из правоохранителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ходе спецоперации задержан мужчина, устроивший стрельбу на дне рождения и обесточивший часть населенного пункта на Винничине, - Нацполиция. ФОТО

На скорости 190 километров в час мужчина протаранил несколько шлагбаумов и патрульное авто. Однако в Рогатине он не справился с управлением и попал в ДТП.

Оказалось, что задержанному 30 лет он из Одесской области, а в западные регионы приезжал время от времени, чтобы осуществить кражи. Только за одну фару злоумышленник мог получить до 30 тысяч гривен.

Житель Одесчины, похищавший запчасти элитных авто на западе Украины, пытался скрыться от полиции на скорости 190 км/ч, но попал в ДТП 01
Житель Одесчины, похищавший запчасти элитных авто на западе Украины, пытался скрыться от полиции на скорости 190 км/ч, но попал в ДТП 02
Житель Одесчины, похищавший запчасти элитных авто на западе Украины, пытался скрыться от полиции на скорости 190 км/ч, но попал в ДТП 03
Житель Одесчины, похищавший запчасти элитных авто на западе Украины, пытался скрыться от полиции на скорости 190 км/ч, но попал в ДТП 04

Также смотрите: В ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский. ФОТО

Житель Одесчины, похищавший запчасти элитных авто на западе Украины, пытался скрыться от полиции на скорости 190 км/ч, но попал в ДТП 05
Житель Одесчины, похищавший запчасти элитных авто на западе Украины, пытался скрыться от полиции на скорости 190 км/ч, но попал в ДТП 06
Житель Одесчины, похищавший запчасти элитных авто на западе Украины, пытался скрыться от полиции на скорости 190 км/ч, но попал в ДТП 07

Смотрите также: Жуткое ДТП на Ривненщине: Подростки взяли машину покататься - один погиб, трое в реанимации. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (7673) Одесская область (3567) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Ивано-Франковская область (921)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Какіє елітниє автамабілі? На западє Украіни голод, холод і разруха. Нам па тєлєвізару із пріднєстровья давєча про єнто гутарілі!
показать весь комментарий
14.03.2021 22:46
+14
Там давно все умерли еще зимой 2014 без паРашкинского газа...
показать весь комментарий
14.03.2021 23:33
+9
После "страшного хаоса и полного развала" в Украине, вызванного Майданом и 5-ти летним разрывом торгово-экономический связей с наиважнейшим стратегическим партнёром Моцковской Азиопой, я обнаружил в сентябре 2019 в обычном украинском магазине "Сельпо" города Чернигова фантастическое изобилие высококачественных продуктов и товаров украинского производства по копеечным ценам. В отделе сыров был немыслимый ассортимент из 65 сортов всевозможного сыра.
показать весь комментарий
15.03.2021 00:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Batmobile - не очень.....
показать весь комментарий
14.03.2021 22:45 Ответить
190 кмч и даже радиатор целый, столбик из земли как новенький торчит?
Он даже не покосился
показать весь комментарий
14.03.2021 22:56 Ответить
PS. Кстати, водила Панамеры тоже красава: не по-пацански поступил, мусорам продался.
Зеленский не одобряет.
показать весь комментарий
14.03.2021 22:59 Ответить
подивися на 3тє фото там три лежать викорчовані а на 4 він зупинився і скоріш за все не від стовпчика. повезло 4ому. він до нього не доїхав.
показать весь комментарий
14.03.2021 23:09 Ответить
190 = это в мясо о стенку, а не 3 столбика.
показать весь комментарий
14.03.2021 23:14 Ответить
"На скорости 190 километров в час мужчина протаранил несколько шлагбаумов и патрульное авто."

Тут про столбики ни слова ....
показать весь комментарий
15.03.2021 00:23 Ответить
так він же у стовпчики може не на 190 влупився, просто у якийсь момент погоні спідометр поліціянтів теж досяг 190.
показать весь комментарий
15.03.2021 03:55 Ответить
Твой "понос" читаешь и думаешь либо ты пьяный либо читать не умеешь. Где написано, что он врезался на скорости 190? Там написано, что он пытался скрыться и разгонялся до 190, но НЕ врезался при 190.
показать весь комментарий
15.03.2021 07:50 Ответить
класні стовпчики в Україні!!! німецькі ламаються при землі, бо з двох частин зроблені.
показать весь комментарий
14.03.2021 23:01 Ответить
Какіє елітниє автамабілі? На западє Украіни голод, холод і разруха. Нам па тєлєвізару із пріднєстровья давєча про єнто гутарілі!
показать весь комментарий
14.03.2021 22:46 Ответить
Там давно все умерли еще зимой 2014 без паРашкинского газа...
показать весь комментарий
14.03.2021 23:33 Ответить
После "страшного хаоса и полного развала" в Украине, вызванного Майданом и 5-ти летним разрывом торгово-экономический связей с наиважнейшим стратегическим партнёром Моцковской Азиопой, я обнаружил в сентябре 2019 в обычном украинском магазине "Сельпо" города Чернигова фантастическое изобилие высококачественных продуктов и товаров украинского производства по копеечным ценам. В отделе сыров был немыслимый ассортимент из 65 сортов всевозможного сыра.
показать весь комментарий
15.03.2021 00:45 Ответить
пацанчик на розслабоні п*є Боржомі ))))
показать весь комментарий
14.03.2021 22:47 Ответить
Какой крепкий столбик!
показать весь комментарий
14.03.2021 22:50 Ответить
а кто Тебе сказал,что он влетел в столбик на скорости в 190км/ч?Cтолбик - остановка после аварии
показать весь комментарий
14.03.2021 23:04 Ответить
подивися на 3тє фото там три лежать викорчовані а на 4 він зупинився і скоріш за все не від стовпчика. повезло 4ому. він до нього не доїхав.
показать весь комментарий
14.03.2021 23:08 Ответить
ТП - это, как бы ясно. А "Д" - дежурная, что ли? Житель Одесчины, похищавший запчасти элитных авто на западе Украины, пытался скрыться от полиции на скорости 190 км/ч, но попал в ДТП - Цензор.НЕТ 8811
показать весь комментарий
14.03.2021 22:52 Ответить
приплыл вып..док))) - слава Богу, так гнать и никто не попал из людей...)))
показать весь комментарий
14.03.2021 22:53 Ответить
Доигрался ×уй на скрипке- очень музыку любил!
показать весь комментарий
14.03.2021 23:01 Ответить
Порш и Туарег доресталовый - фары на ночь хоть снимай и домой заноси.
Конструкторы, конечно, ребята экзальтированные были.
показать весь комментарий
14.03.2021 23:02 Ответить
У VAG группы у большинства авто фары в том числе противотуманки снимаются на раз
показать весь комментарий
15.03.2021 00:11 Ответить
як можна СХОВАТИСЯ на швидкості??? афтар назви статті великий письменник.
показать весь комментарий
14.03.2021 23:13 Ответить
Бэтменгись автомобиля.
показать весь комментарий
14.03.2021 23:15 Ответить
Бетмен рулить.
показать весь комментарий
14.03.2021 23:27 Ответить
Бетмен материал готовил про удар шлагбаума и не одного при V=190 км/ ч
показать весь комментарий
15.03.2021 00:08 Ответить
На скорости 190 километров в час мужчина протаранил несколько шлагбаумов и патрульное авто. Однако в Рогатине он не справился с управлением и попал в ДТП.Источник: https://censor.net/ru/p3253254

Ну нельзя же так издеваться над читателем вот тот кто подавал материал в редакцию и вообще анализировал и понимал , что будет с авто и водилой даже при однократном таране шлагбаума на такой скорости да там и половины этой скорости бы хватило для больших проблем с машиной смешали материал и получился флакон коктейля ну как то так
показать весь комментарий
15.03.2021 00:06 Ответить
30к за фару? кто и из чего их делает?
показать весь комментарий
15.03.2021 00:38 Ответить
У поршей, тесел , ламборгини, майбахов, бентли и подобных , могут быть и подороже
есть в ресторан в Киеве недавно была тема в котором 100 гр осьминога 1270 грн и чашка чая 500 с лишним ,так что не удивляйтесь
показать весь комментарий
15.03.2021 00:56 Ответить
Бэтмэн. В начале славных дел.
показать весь комментарий
15.03.2021 02:08 Ответить
Як таке може статися? Це брехня! Порохоботи вигадали цей наклеп, аби зпоплюжити чисте ім'я нашої бубочки, ЗЕЛЕНСЬСЬКОГО!
показать весь комментарий
15.03.2021 03:14 Ответить
Рогатин злодію наставив "роги", тому він не втік.
показать весь комментарий
15.03.2021 05:05 Ответить
автомобильный Робин Гуд нужен для деолигархизации Украины...
показать весь комментарий
15.03.2021 06:04 Ответить
Звіздець одеському уркагану буде в рогатинському райвідділі. Для рогатинських поліції, прокуратури і суду це подія, таке буває раз на кілька років - не відкупиться, нові лички, зірочки, премії, статистика для обл.управ набагато дорожчі за якихось кілька тисяч від урки. Тисячу за день легко піднімає рядовий патрульниий - хоч ставай на вїзді або виїзді з міста, хоч проїдь по місцевих піщаних карєрах або в селах рейд за маковинням. Ну і опера там крєпкіє а прокурори принципові.
показать весь комментарий
15.03.2021 06:26 Ответить
це мабуть була найдовше переслідування довжиною у 75 км....прямо як в америкосів - хоч з гвинтокрила знімай....доречі, Аваков - де французькі гвинтокрили? був би чудовий репортаж про погоню
показать весь комментарий
15.03.2021 07:16 Ответить
у нас дорог таких нету чтоб 190 ехать
показать весь комментарий
15.03.2021 08:59 Ответить
дадут условно, как всегда......
показать весь комментарий
15.03.2021 09:12 Ответить
Про 190 км явно скиздели. На той улочке хорошо если до 80ти разогнался,после 190 его бы уже и в морге не сложили в кучу.
показать весь комментарий
15.03.2021 09:56 Ответить
 
 