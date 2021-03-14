Житель Одесчины, похищавший запчасти элитных авто на западе Украины, пытался скрыться от полиции на скорости 190 км/ч, но попал в ДТП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Прикарпатье задержали мужчину, который похищал запчасти дорогих автомобилей. Он пытался скрыться на Hyundai на скорости 190 километров в час.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции региона, похититель преимущественно действовал на территории западных областей, в том числе и Ивано-Франковской. Местные правоохранители в течение 2020 года получали систематические сообщения о похищении фар и других запчастей из машин элитных марок.
13 марта в полицию обратился житель Ивано-Франковска, который заявил, что у его Porsche Panamera ночью сняли передние фары. Полиция опросила свидетелей и пересмотрела видео камер наблюдения. Правоохранители нашли машину, на которой и передвигался похититель.
14 марта разыскиваемый Hyundai остановили. Однако водитель понял, что его собираются задерживать, потому нажал на газ. При этом он задел одного из правоохранителей.
На скорости 190 километров в час мужчина протаранил несколько шлагбаумов и патрульное авто. Однако в Рогатине он не справился с управлением и попал в ДТП.
Оказалось, что задержанному 30 лет он из Одесской области, а в западные регионы приезжал время от времени, чтобы осуществить кражи. Только за одну фару злоумышленник мог получить до 30 тысяч гривен.
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Он даже не покосился
Зеленский не одобряет.
Тут про столбики ни слова ....
Конструкторы, конечно, ребята экзальтированные были.
Ну нельзя же так издеваться над читателем вот тот кто подавал материал в редакцию и вообще анализировал и понимал , что будет с авто и водилой даже при однократном таране шлагбаума на такой скорости да там и половины этой скорости бы хватило для больших проблем с машиной смешали материал и получился флакон коктейля ну как то так
есть в ресторан в Киеве недавно была тема в котором 100 гр осьминога 1270 грн и чашка чая 500 с лишним ,так что не удивляйтесь