Новый советник Разумкова Чернов проводил сессию Харьковского облсовета в футболке "Беркут" и носил "георгиевскую ленту", - СМИ. ФОТО

Внештатным советником главы ВР Дмитрия Разумкова по вопросам местного самоуправления назначен экс-глава Харьковского областного совета (2008-2020 гг.) и бывший "регионал" Сергей Чернов.

Об этом рассказывает Еспресо.TV, передает Цензор.НЕТ.

30 января 2014 года он, как и тогдашний глава Харьковской ОГА Михаил Добкин и вся фракция ПР в облсовете, пришел проводить сессию в черной футболке с надписью "Беркут" и символикой этого распущенного после победы Евромайдана милицейского спецподразделения.

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В тот же день стало известно, что фракция ПР в Харьковском облсовете собрала 150 тыс. грн для нужд бойцов "Беркута", который защищал Януковича в Киеве.

1 февраля того же 2014 года на "Всеукраинском созыве первичных организаций Партии регионов" в Харькове заявлялось о создании "Всеукраинского общественного союза "Украинский фронт" - вместе со своим военизированным формированиям. В президиум данного многочисленного собрания сепаратистов и "регионалов" входил и Чернов.

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