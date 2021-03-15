Новый советник Разумкова Чернов проводил сессию Харьковского облсовета в футболке "Беркут" и носил "георгиевскую ленту", - СМИ. ФОТО
Внештатным советником главы ВР Дмитрия Разумкова по вопросам местного самоуправления назначен экс-глава Харьковского областного совета (2008-2020 гг.) и бывший "регионал" Сергей Чернов.
Об этом рассказывает Еспресо.TV, передает Цензор.НЕТ.
30 января 2014 года он, как и тогдашний глава Харьковской ОГА Михаил Добкин и вся фракция ПР в облсовете, пришел проводить сессию в черной футболке с надписью "Беркут" и символикой этого распущенного после победы Евромайдана милицейского спецподразделения.
В тот же день стало известно, что фракция ПР в Харьковском облсовете собрала 150 тыс. грн для нужд бойцов "Беркута", который защищал Януковича в Киеве.
1 февраля того же 2014 года на "Всеукраинском созыве первичных организаций Партии регионов" в Харькове заявлялось о создании "Всеукраинского общественного союза "Украинский фронт" - вместе со своим военизированным формированиям. В президиум данного многочисленного собрания сепаратистов и "регионалов" входил и Чернов.
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Сергій Гриневецький 27 листопада 2020 року призначений Зеленським головою Одеської обласної державної адміністрації. У квітні 2010 року бувши депутатом ВР голосував за Харківські угоди, які за словами секретаря РНБО Данилова «відкрили двері військовому вторгненню РФ».
а зараз дмитро, щирий росіянин, хоче стати президентом України. Щасти тобі Діма !
https://newsua.one/news/za-prezidentstva-zelenskogo-statki-medvedchuka-zrosli-u-20-raziv.html
Враховуючи особливості мудрого народу, все може бути...
Это советник, специалист по вате.
Разумкова начинают раскручивать как потенциального претендента на пост Президента Украины. Последний видео-ролик где он бродит оп коридорам ВР весьма показателен. В него вкладывают деньги кацапстан и опзж.
Разумов уже начал предвыборную компанию, скоро будет объявлено о создании партии, к нему готовы перебежать много крыс из разных партий. Их всех объединяет одно - они сепаратисты.