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Житель Луцка пытался нелегально перевезти в Польшу сигареты на 330 тыс. грн в микроавтобусе с двойной крышей, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники Луцкого отряда выявили скрытый в автомобиле контрабандный товар в пункте пропуска "Ягодин".

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Подчеркивается, что во время осмотра микроавтобуса "Мерседес" украинской регистрации пограничники совместно с таможенниками обнаружили более 1300 пачек сигарет без марок акцизного сбора. Их 62-летний житель Луцка скрыл от контроля в конструктивной полости крыши автомобиля.

Табачные изделия и микроавтобус 2004 года выпуска в установленном порядке изъяты сотрудниками таможни. Сумма оценки изъятого составила почти 330 тыс. гривен.

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Житель Луцка пытался нелегально перевезти в Польшу сигареты на 330 тыс. грн в микроавтобусе с двойной крышей, - Госпогранслужба 01
Житель Луцка пытался нелегально перевезти в Польшу сигареты на 330 тыс. грн в микроавтобусе с двойной крышей, - Госпогранслужба 02
Житель Луцка пытался нелегально перевезти в Польшу сигареты на 330 тыс. грн в микроавтобусе с двойной крышей, - Госпогранслужба 03

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Госпогранслужба (6425) контрабанда (2409) Польша (8409) сигареты (867)


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Нічогенька ничка.
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15.03.2021 09:15 Ответить
"Дипломатам" можна, а звичайному простому зубожілому простонаріду нє?
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15.03.2021 09:18 Ответить
І що доброго зробили? Українська економіка тепер недорахується валютної виручки.
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15.03.2021 09:19 Ответить
Недоумки ще і не те втнути можуть.
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15.03.2021 09:23 Ответить
Тих сигаретчиків,що на експорт працюють взагалі не треба особливо чіпати, бюджет наш від того нічого не втрачає, зброю, наркоту... не возять, людьми не торгують. Хай працюють собі тихенько.
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15.03.2021 09:30 Ответить
Узеленські створили стопццот робочих місць, а він займається якимось контрабасом. Невдячний нарід.
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15.03.2021 09:21 Ответить
В мене знайомий вино возив ящиками з Італії.
Вино просто супер, наш шмурдяк не п`ю.
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15.03.2021 09:28 Ответить
сигарет на мульйоны вылавливают ,а метр ободранной квадратный штукатурки ,который никак не могут заделать как у нищеты
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15.03.2021 10:41 Ответить
Сумма оценки изъятого составила почти 330 тыс. гривенИсточник: https://censor.net/ru/p3253279
Наверное под лозунгом - отобрать и поделить. Такое ещё шариков высказывал сто лет назад.
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15.03.2021 14:20 Ответить
 
 