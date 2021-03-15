Житель Луцка пытался нелегально перевезти в Польшу сигареты на 330 тыс. грн в микроавтобусе с двойной крышей, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники Луцкого отряда выявили скрытый в автомобиле контрабандный товар в пункте пропуска "Ягодин".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Подчеркивается, что во время осмотра микроавтобуса "Мерседес" украинской регистрации пограничники совместно с таможенниками обнаружили более 1300 пачек сигарет без марок акцизного сбора. Их 62-летний житель Луцка скрыл от контроля в конструктивной полости крыши автомобиля.

Табачные изделия и микроавтобус 2004 года выпуска в установленном порядке изъяты сотрудниками таможни. Сумма оценки изъятого составила почти 330 тыс. гривен.

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