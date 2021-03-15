В больницах Закарпатья проходит реконструкция приемных отделений: Некоторые из них в ближайшее время уже смогут принимать пациентов. ФОТО

В восьми больницах Закарпатья продолжается реконструкция приемных отделений. В ближайшее время в ряд больниц доставят новое оборудование.

Как передает Цензор.НЕТ, первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий заявил, что реконструкция медицинских учреждений региона - "это толчок для лучшего и оперативного реагирования, а также для раннего диагностирования больных".

В частности, по данным Билецкого, на завершающем этапе находится реконструкция помещений здания Виноградовской районной больницы под отделение экстренной медицинской помощи. Строительные работы на объекте полностью завершены. В ближайшее время сюда доставят и смонтируют новое оборудование: цифровую рентген-установку, компьютерный томограф и аппарат УЗИ.

Из госбюджета на этот объект выделили 8 млн грн, 1,95 млн выделил местный бюджет.

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На этапе завершения находится реконструкция приемного отделения Хустской районной больницы им.О.П.Вицинського, которое в конце марта будет готово принять первых пациентов. Готовность объекта составляет 82%, заканчивают внутренние работы и монтаж специализированного медицинского оснащения: компьютерного томографа, аппарата УЗИ, цифровой рентген-установки и МРТ.

На реконструкцию этой больницы из госбюджета было выделено 8 млн грн, 845 тыс. грн выделил бюджет Закарпатья.

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в текущем году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

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