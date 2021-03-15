РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5205 посетителей онлайн
Новости Фото
1 679 4

В больницах Закарпатья проходит реконструкция приемных отделений: Некоторые из них в ближайшее время уже смогут принимать пациентов. ФОТО

В восьми больницах Закарпатья продолжается реконструкция приемных отделений. В ближайшее время в ряд больниц доставят новое оборудование.

Как передает Цензор.НЕТ, первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий заявил, что реконструкция медицинских учреждений региона - "это толчок для лучшего и оперативного реагирования, а также для раннего диагностирования больных".

В частности, по данным Билецкого, на завершающем этапе находится реконструкция помещений здания Виноградовской районной больницы под отделение экстренной медицинской помощи. Строительные работы на объекте полностью завершены. В ближайшее время сюда доставят и смонтируют новое оборудование: цифровую рентген-установку, компьютерный томограф и аппарат УЗИ.

Из госбюджета на этот объект выделили 8 млн грн, 1,95 млн выделил местный бюджет.

В больницах Закарпатья проходит реконструкция приемных отделений: Некоторые из них в ближайшее время уже смогут принимать пациентов 01

Читайте также: На Черниговщине в рамках "Большой стройки" обновят медучреждения и заповедник "Качановка". ФОТОрепортаж

На этапе завершения находится реконструкция приемного отделения Хустской районной больницы им.О.П.Вицинського, которое в конце марта будет готово принять первых пациентов. Готовность объекта составляет 82%, заканчивают внутренние работы и монтаж специализированного медицинского оснащения: компьютерного томографа, аппарата УЗИ, цифровой рентген-установки и МРТ.

На реконструкцию этой больницы из госбюджета было выделено 8 млн грн, 845 тыс. грн выделил бюджет Закарпатья.

В больницах Закарпатья проходит реконструкция приемных отделений: Некоторые из них в ближайшее время уже смогут принимать пациентов 02

Ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в текущем году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

Также читайте: Конкурс по определению частного инвестора для строительства дороги на Краковец объявят в ближайшее время, - "Укравтодор"

Автор: 

больница (1439) Большая стройка (728) Закарпатская область (2585)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://mi100.info/2021/03/15/za-dobu-na-frankivshhyni-zrobyly-18-shheplen-vid-koronavirusu/ За добу на Франківщині зробили 18 щеплень від коронавірусу (Місто ІФ)
показать весь комментарий
15.03.2021 10:22 Ответить
+++ а ще, а ще ... побудували дороги, від кожного села до приймальних відділень.
Тепер за лічені хвилини, швида доставлятиме трупи до відділень, де усьо буде точно діагностоване кфаліфікованими лікарями)
показать весь комментарий
15.03.2021 10:29 Ответить
З Рахова у Хуст/Виноградів гіпєрлупой шолє)))) чиновники зкрп унікальні длбй...
показать весь комментарий
15.03.2021 10:38 Ответить
а до этого чем занимались вуйки? лес ударно валили на экспорт?)
показать весь комментарий
15.03.2021 10:53 Ответить
 
 