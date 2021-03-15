Задержана банда телефонных мошенников, выманивавших деньги у пенсионеров по схеме "Ваш родственник спровоцировал ДТП", - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Винницкие полицейские задержали организованную преступную группу "телефонных" мошенников, которые обманывали пенсионеров по всей Украине. В состав группировки входили пять участников, которые систематически занимались телефонным мошенничеством. Аферисты работали по популярной схеме "Ваш родственник спровоцировал ДТП". Лишь в Виннице доверчивые пенсионеры отдали злоумышленникам почти 100 тыс. гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Согласно сообщению, правоохранителям одновременно поступили сообщения от четырех пенсионеров, которые стали жертвами мошенников. Злоумышленники действовали по одинаковой схеме - звонили пенсионерам и сообщали, что их родным грозит уголовная ответственность за совершение дорожно-транспортного происшествия. Пожилые люди верили звонкам незнакомцев и отдавали немалые средства молодым людям, которые приходили к ним домой. Почти сразу после поступления сообщений о преступлениях полицейские установили подозреваемых, которые приходили за деньгами, и задержали их в арендованной квартире в Виннице. Ими оказались двое жителей Донецкой области, в возрасте 16 и 18 лет.

Еще троих участников группы, причастных к совершению преступления, винницкие оперативники совместно с одесскими коллегами задержали в Одессе. Среди них 21-летняя женщина, ранее судимый 24 - летний житель Луганской области и 40 - летний житель Днепра.

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По словам начальника Главного управления Нацполиции Винницкой области Ивана Ищенко, участники преступной группы четко разделили роли. Одни из них с помощью сети Интернет подыскивали стационарные номера телефонов потенциальных жертв, связывались с пожилыми людьми, представлялись их близкими родственниками и просили помочь средствами, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение вымышленных ДТП. Другие - приезжали в помещения потерпевших и забирали средства, которые затем перечисляли на банковские счета.

В помещениях задержанных полицейские изъяли денежные средства, банковские карточки, чеки, мобильные телефоны и сим карты.

В настоящее время полицейские устанавливают потерпевших, пострадавших от действий мошенников, во всех регионах страны. Злоумышленники уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Фигурантам грозит до 12-х лет лишения свободы с конфискацией имущества.













