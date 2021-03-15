В оккупированном Крыму растут антипутинские настроения, многие "сожалеют о своем выборе в 2014", - российский блогер-"крымнашист" Горный. ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму растут антироссийские, антикремлевские и антипутинские настроения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", об этом сообщает российский блогер Александр Горный.

По его словам, "местные, кто ожидал от России добра и справедливости увидели истинное лицо современной России - денежный каток, на котором катятся бандиты и барыги".

"За эти годы мы пережили разное, но вот, что я заметил еще в 2017 году. У жителей Крыма появилась ностальгия по Украине, и я считал это именно ностальгией, и не более, но ситуация оказалась гораздо серьезнее. Сейчас определенно я вынужден признать, что катастрофически растут антироссийские, антикремлевские и даже антипутинские настроения на фоне происходящего. Многие уже не стесняются об этом открыто говорить и сожалеть о своем выборе 2014 года", - подчеркнул Горный.

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В частности, Горный рассказал, как в оккупированном Крыму сотни жителей вышли в защиту Форосского парка, который оккупационная "власть" планирует застроить и уничтожить уникальные вековые деревья.







"Очень боюсь, что в ближайшие годы будет нанесен непоправимый ущерб природе и экологии Крыма. Его будут банально и дальше насиловать по примеру московской реновации, застраивая многоэтажными скворечниками и шикарными вилами, и дворцами для избранных, в девственных уголках крымской природы", - отметил российский блогер.

Ранее "Крым.Реалии" сообщали, что в оккупированном Крыму сотни людей вышли на протест. Местные жители возмущены вырубкой десятков деревьев, среди которых -множество редких, экзотических и даже краснокнижных. Все это, по словам подконтрольных России "чиновников", делают ради строительства детской спортивной базы хоккейного клуба из российского Татарстана.

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