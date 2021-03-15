В оккупированном Крыму растут антипутинские настроения, многие "сожалеют о своем выборе в 2014", - российский блогер-"крымнашист" Горный. ФОТОрепортаж
В оккупированном Крыму растут антироссийские, антикремлевские и антипутинские настроения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", об этом сообщает российский блогер Александр Горный.
По его словам, "местные, кто ожидал от России добра и справедливости увидели истинное лицо современной России - денежный каток, на котором катятся бандиты и барыги".
"За эти годы мы пережили разное, но вот, что я заметил еще в 2017 году. У жителей Крыма появилась ностальгия по Украине, и я считал это именно ностальгией, и не более, но ситуация оказалась гораздо серьезнее. Сейчас определенно я вынужден признать, что катастрофически растут антироссийские, антикремлевские и даже антипутинские настроения на фоне происходящего. Многие уже не стесняются об этом открыто говорить и сожалеть о своем выборе 2014 года", - подчеркнул Горный.
В частности, Горный рассказал, как в оккупированном Крыму сотни жителей вышли в защиту Форосского парка, который оккупационная "власть" планирует застроить и уничтожить уникальные вековые деревья.
"Очень боюсь, что в ближайшие годы будет нанесен непоправимый ущерб природе и экологии Крыма. Его будут банально и дальше насиловать по примеру московской реновации, застраивая многоэтажными скворечниками и шикарными вилами, и дворцами для избранных, в девственных уголках крымской природы", - отметил российский блогер.
Ранее "Крым.Реалии" сообщали, что в оккупированном Крыму сотни людей вышли на протест. Местные жители возмущены вырубкой десятков деревьев, среди которых -множество редких, экзотических и даже краснокнижных. Все это, по словам подконтрольных России "чиновников", делают ради строительства детской спортивной базы хоккейного клуба из российского Татарстана.
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казали їм до того путіни і гундяєви: "...руSSкіє будут траву єсть, но нє паставіт іх Запад на калєні..."
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ну точно хфашисти і Бандерівці!
Що ж це таке діється на білому світі?! Не інакше, лихі потойбічні пекельні парфуми розпочали масштабну деструктивну спецоперацію проти зкріпної смєхдєржави!
Припливли. В "радную говєнь".
нигде, а после семи лет вяличия количество пивных, рюмошных, стаканошных,
распивошных, пяльменных и рыгалошных превратило полуостров в https://www.unian.net/russianworld/krym-vse-zas-ali-pivnymi-poyavilis-svezhie-foto-zamusorennogo-kryma-novosti-rossii-11061284.html истинную жемчужину русского мира , и лететь никуда не надо, во всяком случае, пока хахлы
мост не взорвали.
Таким чином, без урахування орієнтовного щорічного приріст ВВП РФ в розмірі $ 70 - $ 140 млрд, з 2014 року втрати ВВП Росії склали більше $ 5,56 трлн. Ця ціна окупованій частині Донбасу, це ціна окупованого півострова Крим, це та ціна яку сплачує економіка Росії вже як 7 років поспіль. Кацапські ідіоти вирили собі могилу.