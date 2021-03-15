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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму растут антипутинские настроения, многие "сожалеют о своем выборе в 2014", - российский блогер-"крымнашист" Горный. ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму растут антироссийские, антикремлевские и антипутинские настроения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", об этом сообщает российский блогер Александр Горный.

По его словам, "местные, кто ожидал от России добра и справедливости увидели истинное лицо современной России - денежный каток, на котором катятся бандиты и барыги".

"За эти годы мы пережили разное, но вот, что я заметил еще в 2017 году. У жителей Крыма появилась ностальгия по Украине, и я считал это именно ностальгией, и не более, но ситуация оказалась гораздо серьезнее. Сейчас определенно я вынужден признать, что катастрофически растут антироссийские, антикремлевские и даже антипутинские настроения на фоне происходящего. Многие уже не стесняются об этом открыто говорить и сожалеть о своем выборе 2014 года", - подчеркнул Горный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не выполнила ни одной рекомендации по правам человека в оккупированном Крыму, - ООН

В частности, Горный рассказал, как в оккупированном Крыму сотни жителей вышли в защиту Форосского парка, который оккупационная "власть" планирует застроить и уничтожить уникальные вековые деревья.

В оккупированном Крыму растут антипутинские настроения, многие сожалеют о своем выборе в 2014, - российский блогер-крымнашист Горный 01
В оккупированном Крыму растут антипутинские настроения, многие сожалеют о своем выборе в 2014, - российский блогер-крымнашист Горный 02
В оккупированном Крыму растут антипутинские настроения, многие сожалеют о своем выборе в 2014, - российский блогер-крымнашист Горный 03

"Очень боюсь, что в ближайшие годы будет нанесен непоправимый ущерб природе и экологии Крыма. Его будут банально и дальше насиловать по примеру московской реновации, застраивая многоэтажными скворечниками и шикарными вилами, и дворцами для избранных, в девственных уголках крымской природы", - отметил российский блогер.

Ранее "Крым.Реалии" сообщали, что в оккупированном Крыму сотни людей вышли на протест. Местные жители возмущены вырубкой десятков деревьев, среди которых -множество редких, экзотических и даже краснокнижных. Все это, по словам подконтрольных России "чиновников", делают ради строительства детской спортивной базы хоккейного клуба из российского Татарстана.

Также читайте: Чийгоз о деоккупации Крыма: Россия пытается поднять ставки, шантажируя Байдена

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Крым (26384) оккупация (10143)


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Топ комментарии
+80
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 5522
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15.03.2021 11:10
+68
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 7428
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15.03.2021 11:09
+34
не знаю что там ватной голове крымчан, но вот в якутии прямо говорят, что ненавидят Крым и все что с ним связано, т. к. у них из-за крымского моста перестали даже латать те дороги, что были, не говоря уже о строительстве новых.... им так по всей раиссии...
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15.03.2021 10:57
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Правила форума Совет форумчан
вечер в хату!
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15.03.2021 10:55 Ответить
банжур
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15.03.2021 10:56 Ответить
зато на родине-уродине и безбиндэр теперь придется орать, путинвывяди!!!
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15.03.2021 11:03 Ответить
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 7428
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15.03.2021 11:09 Ответить
порвал))
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15.03.2021 11:11 Ответить
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 1575
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15.03.2021 11:17 Ответить
а зачем им ПАРК, деревья поливать-то все равно нечем
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15.03.2021 12:12 Ответить
"https://youtu.be/f-_CuPmCEJs А зачем вам машина, если дорог всё равно нет? " © *****
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15.03.2021 20:44 Ответить
Південний берег Криму живиться за рахунок гірських джерел. А от степовому дійсно потрібна дніпровська вода
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15.03.2021 22:12 Ответить
пля... а где рюзька триколоры? чета ни одного нет!
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15.03.2021 11:57 Ответить
Нехай щастить!
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15.03.2021 17:00 Ответить
не знаю что там ватной голове крымчан, но вот в якутии прямо говорят, что ненавидят Крым и все что с ним связано, т. к. у них из-за крымского моста перестали даже латать те дороги, что были, не говоря уже о строительстве новых.... им так по всей раиссии...
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15.03.2021 10:57 Ответить
Т.е. не видать Крыму якутских скульптур?
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15.03.2021 11:14 Ответить
Ну развешта если будут в крыму >20-градусные морозы, бо своего гавна там уже давно хватает...
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15.03.2021 13:29 Ответить
А талант? А самобытность? Якутский скульптор рулит!
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15.03.2021 13:39 Ответить
А що слабо українцям пару фур з лайном відправити на Крим як гуманітарку?)
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16.03.2021 08:05 Ответить
Не журіться! Заміна чудо-півнику вже є, і вона неймовірно крута: сцарьов зголосився забрати Альоніщє із Нововоронєжа.
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15.03.2021 17:30 Ответить
Уж больно она ему приглянулась)
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16.03.2021 08:35 Ответить
Ну-у... Який їхав - таку здибав.
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16.03.2021 08:59 Ответить
Паровані, як горнята мальовані...
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16.03.2021 11:30 Ответить
!
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16.03.2021 13:00 Ответить
що там на Якутії є газ, нафта, то нехай не дають кацапам, типа це ж їнє якутське, швидко дороги і мости зроблять, щоб військові могли їздити.
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15.03.2021 11:35 Ответить
Якуты оказались самыми умными в этом зоопарке
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15.03.2021 11:48 Ответить
Тому що Якутія-чи не єдиний регіон СРСР, де не було репресій в30-ті роки,
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15.03.2021 13:16 Ответить
А куди можна зіслати людей з Якутії?
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15.03.2021 15:30 Ответить
Хіба що на Нову Землю😂
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16.03.2021 14:26 Ответить
вспомнилось чейта!

В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 4680
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15.03.2021 11:55 Ответить
Атлічна! Пішов процес!
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15.03.2021 10:59 Ответить
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 8285
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15.03.2021 11:16 Ответить
Настаёт тот момент - когда приходится трезветь.
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15.03.2021 11:00 Ответить
У кацапов? Шутишь?
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15.03.2021 11:14 Ответить
Да здравствует родная говень!
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15.03.2021 11:01 Ответить
Впустили в наш дом оккупантов и надеялись, что кремль начнёт улучшать жизнь местного населения? Они просто пришли, забрали лучшие земли и все. Все в рамках оккупантской парадигмы. Как в том анекдоте про туризм есть туризм, а эмиграция есть эмиграция. Конфетно- букетный период закончился, началась реальная жизнь в оккупации, придурки
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15.03.2021 11:06 Ответить
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 5522
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15.03.2021 11:10 Ответить
прикололо ПАРКНАШ хрен ваш, также как и КРЫМ!
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15.03.2021 11:07 Ответить
Перлина Криму Форос , пішов в рознос, до нього добрався фуйлосос.
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15.03.2021 11:12 Ответить
Настроения Крымчан значения не имеют. Можно подумать, если бы в 2014 году все 100% крымчан были бы настроены проукраински это на что-то могло повлиять.
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15.03.2021 11:07 Ответить
Все ж мають. Навряд хутін насмілився б ввести в Галичину
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15.03.2021 12:32 Ответить
Думки зпівпали.
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15.03.2021 13:04 Ответить
В чем проблема? Или вы думаете, что в Сирии, Ливии, Чечне или Дагестане живут любители русского мира? Да, вести войну на территории с дружественным местным населением легче, но это не имеет принципиального значения.
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15.03.2021 13:05 Ответить
я вас прошу. Якби в 2014 Польша ввела війська в Галичину, багато людей зайняло би таку ж позицію, як і кримчани. "Лишь би нє било войни"
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15.03.2021 22:17 Ответить
Это бы повлияло на все. Почему кацапы не пробуют провести свой говнореферендум в Галичине?
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15.03.2021 13:03 Ответить
Думаешь опасается результатов голосования?
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15.03.2021 13:38 Ответить
Боятся коктелей молотова с любого окна в любое своё транспортное средство. Очень сложно рисовать картинки по ТВ в такой ситуации.
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16.03.2021 09:02 Ответить
кизляков не крыс нету. где они?
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15.03.2021 11:09 Ответить
Нічого у того насЕленія не зміниться. При Україні було гарно, та хочуть вони в сесесер. Ватізм.
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 1064
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15.03.2021 11:09 Ответить
Хачу в эссср, так молоды мы были, здоровье было в очередях стоять, потом придёшь домой бельишко вручную простирнешь вместе с кульками, сядешь вот так с мужем и гаваришь васхищенно.- Вася, а ведь скоро очередь наша на телик подходит, а сегодня прикинь я десять рулонов туалетки дастала...
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16.03.2021 08:50 Ответить
Агент Украины "Крым" успешно внедренный в тело россии в 2014году успешно выполняет свою задачу по подрыву экономики РФ и снижению уровня жизни рядовых россиян. Сопостовим с другим агентом Украины "авианосец адмирал кузнецов" который в течении двадцати лет планомерно уничтожали истребители плавдоки личный состав и главное авторитет ВМФ росии. СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.03.2021 11:10 Ответить
Як сказав Класик - Крим далі русскім пасасать.
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15.03.2021 11:40 Ответить
а где малец, в бескозырке?
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15.03.2021 11:10 Ответить
Танцует с Кабыздоном под хер Александрова ...
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15.03.2021 11:12 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3253304/0192146f-e817-704f-a29e-ed6db5cdeeab
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15.03.2021 20:39 Ответить
Морачок вже пару рокiв як ласти склеiв, кажуть бухати почав по чорному ..(з радощiв ?)
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16.03.2021 08:08 Ответить
Що, не та Росія, що в телевізорі, до вас дегенератів прийшла?
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15.03.2021 11:12 Ответить
Головне, щоб це дійшло до дегенератів, яки зараз мешкають в Україні. Але на то вони й дегенерати, щоб не розуміти й не вчитися на помилках своїх однодумців.
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15.03.2021 12:08 Ответить
Не дійде, на то вони дегенерати і не будуть вчитися на помилках дурнів.
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15.03.2021 20:25 Ответить
горный - типичный хайпожер на теме крыма. я ЭМ давно читаю, сегодня он топит "крымнаш", как все похорошело, завтра - мывсеумрем, подохли львы в парке тайган, заборы канализация коррупция. я бы не рекомендовал считать "это" срезом общего мнения.
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15.03.2021 11:13 Ответить
Кілька разів попадалась з мережі інформація, що в Крим було переселено за час окупації більше півмільйона кочових кацапів. Тож треба їх десь селити. Не в куренях же та юртах їм жити. От і нищать природу заради цих випердишів недоімперії.
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15.03.2021 11:14 Ответить
Так я не поняв, це вже камні, чи ще ні?
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15.03.2021 11:16 Ответить
Хорошо что сожалеют, но выбра у них все равно не было.
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15.03.2021 11:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0xBICTdJv5Q скрепы затрещали. бунт на крыме.
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15.03.2021 11:21 Ответить
Десь в новинах бачила, що біля Воронцовського палацу теж мітингують. Їм там заборонили прохід, а сам палац ще й досі на реконструкції. Одічалиє його точно знищать, як вони вміють.
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15.03.2021 11:23 Ответить
так, вони його вже "реконструювали". Зняли дах і пішов дощ.
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15.03.2021 22:19 Ответить
так вони ж самі хотіли:"...камні с нєба...!"
казали їм до того путіни і гундяєви: "...руSSкіє будут траву єсть, но нє паставіт іх Запад на калєні..."

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.03.2021 11:23 Ответить
Пришло время якутскому скульптору н увековечить танцующего морячка лепкой из дерьма.
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15.03.2021 11:29 Ответить
Доиграются Крымчане вот с этой вот, как её, русофобией. Выселят их принудительно-добровольно в Сибирь, а на их место завезут истинно скрепных россиян
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15.03.2021 11:49 Ответить
Гарна новина. Головне, що очікувана. Хтось прозрів в 2015 році. Хтось в 2020. За свої помилки треба відповідати.
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15.03.2021 12:11 Ответить
конечно деревья жалко, но сейчас главная задача вытянуть максимум бабла из бензоколонки, всё идёт по плану, а спортивная база нам пригодится.
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15.03.2021 12:26 Ответить
Крым - международная здравница и житница!
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15.03.2021 12:27 Ответить
в данный момент междукацапная, но это временно.
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15.03.2021 12:31 Ответить
а житница была до 2014 года кстати и слово международная в нынешних реалиях смахивает на Северную Корею
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15.03.2021 19:13 Ответить
А чому крисчан, щурів називають кримчанами? Вони гнилі щурі, продалися ворогу і не заперечували, щоб нас вбивали. І давно вони не Крим, а якийсь там південний округ Чечні, чи Краснодарських кізячків.
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15.03.2021 13:48 Ответить
рамзанка ваш крысчане)))
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15.03.2021 13:59 Ответить
так вам - иудам и надо.....
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15.03.2021 14:54 Ответить
"...и даже антипутинские настроения..!"
Ну точно хфашисти і Бандерівці!
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15.03.2021 15:36 Ответить
Йой! Ще трохи, і у Криму заведуться всілякі правосєкі!
Що ж це таке діється на білому світі?! Не інакше, лихі потойбічні пекельні парфуми розпочали масштабну деструктивну спецоперацію проти зкріпної смєхдєржави!
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15.03.2021 17:35 Ответить
"...истинное лицо современной России - денежный каток, на котором катятся бандиты и барыги." ©
Припливли. В "радную говєнь".

В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 8297
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15.03.2021 20:29 Ответить
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 516
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15.03.2021 20:34 Ответить
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 1445
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15.03.2021 20:35 Ответить
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 1800
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15.03.2021 20:36 Ответить
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 1936
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15.03.2021 20:37 Ответить
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 3562
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15.03.2021 20:38 Ответить
Крысчане, а вот признайтесь, шо вы хотели от эрефии получить, чего у вас при Украине не было?
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16.03.2021 08:53 Ответить
Как в Крыму такой природы нет
нигде, а после семи лет вяличия количество пивных, рюмошных, стаканошных,
распивошных, пяльменных и рыгалошных превратило полуостров в https://www.unian.net/russianworld/krym-vse-zas-ali-pivnymi-poyavilis-svezhie-foto-zamusorennogo-kryma-novosti-rossii-11061284.html истинную жемчужину русского мира , и лететь никуда не надо, во всяком случае, пока хахлы
мост не взорвали.
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16.03.2021 18:08 Ответить
Нащадки окупантів і колонізаторів з Московії ненавидять все українське,це крокодилячі сльози,таких,ще багато в Україні,єдине,що можна зробити,це провести тотальний екзамен для отримання громадянства з знання:української мови,історії України,традицій,тим хто не здав вручати посвідчення не громадянина,рівно,як виявленим сепаратистам,українофобам,озброєних бойовиків знищити.
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15.03.2021 20:38 Ответить
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 3945
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15.03.2021 20:39 Ответить
В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний - Цензор.НЕТ 4618
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15.03.2021 20:40 Ответить
Ваш рабы теперь только ***** и его тоталитарая система.
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15.03.2021 21:20 Ответить
Втрата ВВП РФ щодо максимального показника 2013 року в 2018 склала $ 560 млрд, в 2019 приблизно $ 530 млрд, а в 2020 як мінімум $ 830 млрд, або сумарно $ 1,92 трлн.
Таким чином, без урахування орієнтовного щорічного приріст ВВП РФ в розмірі $ 70 - $ 140 млрд, з 2014 року втрати ВВП Росії склали більше $ 5,56 трлн. Ця ціна окупованій частині Донбасу, це ціна окупованого півострова Крим, це та ціна яку сплачує економіка Росії вже як 7 років поспіль. Кацапські ідіоти вирили собі могилу.
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15.03.2021 22:17 Ответить
Будем им билеты продавать, что бы видели от чего отказались.
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15.03.2021 21:35 Ответить
Очень приятно наблюдать, как кремлёвская крыса и его шестёрки вытирают ноги, втаптывают в грязь любителей руцкого мира и плешивого кремлёвского маньяка...
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15.03.2021 22:26 Ответить
То есть сожалеют о чем? расея уже не "дом", не "Родина"? Мда....Значит по тому насколько заполнен холодильник можна сказать о том что человек на Родине или нет? совсем запутались мацковские прихлебалы...
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15.03.2021 22:46 Ответить
Зато вы дома! о чем сожалеть? Камни уже есть не хочется?
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15.03.2021 22:54 Ответить
Жрите досыта, кацапского недомира!
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16.03.2021 00:38 Ответить
лично я рад что мы избавились от этого биомусора. не рад что таким способом.
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16.03.2021 00:51 Ответить
 
 