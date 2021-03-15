"Торжественно клянусь": Воины 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС приняли присягу добровольца на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Военнослужащие первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" приняли присягу добровольца.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, присутствовавший на событии.
14 марта Украина отмечала День добровольцев. Торжества проходили почти по всей стране. Украинцы вспоминали тех, кто весной 2014 добровольно встал на защиту государства, которое оказалось перед угрозой оккупации со стороны российских наемников.
В этот же день на базе первой отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" под командованием Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи), воины подразделения приняли присягу добровольца.
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Сьогодні на базі Першої Окремої Штурмої Роти ДУК ПС відбулась визначна подія!
Сьогодні я, командир корпусу, начальник штабу та 28 бійців роти склали присягу Добровольця на вірність українському народу.
Для кожного з нас слова вимовлені у присязі наповнені великими сенсами та відповідальністю.
Ми стали на захист України та народу в 2014.
Ми продовжуємо свою боротьбу і донині. До перемоги!
Вірні завжди!
Слава Україні!
Слава нації!