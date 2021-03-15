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"Торжественно клянусь": Воины 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС приняли присягу добровольца на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военнослужащие первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" приняли присягу добровольца.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, присутствовавший на событии.

14 марта Украина отмечала День добровольцев. Торжества проходили почти по всей стране. Украинцы вспоминали тех, кто весной 2014 добровольно встал на защиту государства, которое оказалось перед угрозой оккупации со стороны российских наемников.

В этот же день на базе первой отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" под командованием Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи), воины подразделения приняли присягу добровольца.

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Торжественно клянусь: Воины 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС приняли присягу добровольца на Донбассе 01
Торжественно клянусь: Воины 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС приняли присягу добровольца на Донбассе 02
Торжественно клянусь: Воины 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС приняли присягу добровольца на Донбассе 03
Торжественно клянусь: Воины 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС приняли присягу добровольца на Донбассе 04

Автор: 

присяга (176) Донбасс (26956) военнослужащие (6137) Правый сектор (855) добровольцы (1167) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+26
Героям слава!
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15.03.2021 11:45
+24
Бережи вас боже.
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15.03.2021 11:46
+15
Щоб шаблі не брали і кулі минали.
Бережіть себе, шана вам від всіх.
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15.03.2021 11:52
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Героям слава!
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15.03.2021 11:45 Ответить
Бережи вас боже.
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15.03.2021 11:46 Ответить
Щоб шаблі не брали і кулі минали.
Бережіть себе, шана вам від всіх.
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15.03.2021 11:52 Ответить
З Домбасу стало чути завивання. Правосєкі! Атас!!!
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15.03.2021 11:58 Ответить
То гудок ДТЭКовский = ненадолго, скоро увянет.
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15.03.2021 12:24 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010690962376&__cft__[0]=AZVKHXfICpz0Dvo5ap2rMVoYj9aMc15s18jpGfQaUuEr7t8n3U4mQkW_P-l_NR3Nt5KQCBGxTaYV1uacchIXg33sjALVoRUa1ELSHhC2zv6hwfgyTl4f-VTuYdbm4oSsxxQ&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Коцюбайло

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1359976997701986&id=100010690962376&__cft__[0]=AZVKHXfICpz0Dvo5ap2rMVoYj9aMc15s18jpGfQaUuEr7t8n3U4mQkW_P-l_NR3Nt5KQCBGxTaYV1uacchIXg33sjALVoRUa1ELSHhC2zv6hwfgyTl4f-VTuYdbm4oSsxxQ&__tn__=%2CO%2CP-R 16 год ·

Сьогодні на базі Першої Окремої Штурмої Роти ДУК ПС відбулась визначна подія!

Сьогодні я, командир корпусу, начальник штабу та 28 бійців роти склали присягу Добровольця на вірність українському народу.

Для кожного з нас слова вимовлені у присязі наповнені великими сенсами та відповідальністю.

Ми стали на захист України та народу в 2014.

Ми продовжуємо свою боротьбу і донині. До перемоги!

Вірні завжди!
Слава Україні!

Слава нації!
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15.03.2021 12:08 Ответить
Смерть ворогам!
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15.03.2021 12:21 Ответить
Треба щоб весь склад ВСУ перетворити в ПС. Тоді всім кацапам точна буде *******.
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15.03.2021 13:27 Ответить
благослови вас Господь, Герои Украины!
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15.03.2021 13:52 Ответить
оно в всу входит или так махновщина)
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15.03.2021 13:57 Ответить
рота как взвод учебный, но как говорят за одного битого двух не битых дают, Слава Україні!!!
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15.03.2021 15:50 Ответить
 
 