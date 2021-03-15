Замдиректора департамента Госаудитслужбы задержан при получении $5 тыс. взятки за содействие в повторном участии в тендере, - Офис генпрокурора. ФОТО
Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачен и уведомлен о подозрении заместитель директора одного из департаментов Государственной аудиторской службы Украины по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора Украины.
По данным следствия, в течение 2021 года чиновник требовал от представителя предприятия 5 тыс долларов США неправомерной выгоды. За эти средства он обещал содействие в составлении заключения о нарушении законодательства о публичных закупках, допущенных заказчиком, что позволило бы предприятию повторно принять участие в тендере, который оно проиграло.
После получения всей суммы, чиновник был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного преступления.
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