Правоохранители обнародовали фото подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки на Херсонщине. ФОТО

В настоящее время правоохранители проводят сбор вещественных доказательств в доме мужчины, арестованного по подозрению в убийстве и изнасиловании 7 летней Марии Борисовой из села Счастливое Алешковского района Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Херсонской области.

"В дальнейшем полиция и прокуратура будут придерживаться четкой позиции и настаивать на максимально соответствующем наказании - это пожизненное лишение свободы", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого правоохранители также обнародовали фото подозреваемого, а также местности, где было обнаружено тело девочки.







Как сообщалось, мужчине 62 года. Он - житель поселка и знакомый семьи погибшей. Следствие продолжается.

Читайте также: Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки на Херсонщине неоднократно привлекался к уголовной ответственности и дружил с ее отцом, - Нацполиция