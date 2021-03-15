8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав. ФОТОрепортаж
8-летняя киевская модель Мила Маханец начала встречаться с 13-летним Insta-блогером Павлом Паем
Пара активно и без лишнего стеснения публикует откроваенно недетские фотографии в соцсетях. На это обратила внимание в соцсети Фейсбук пользователь под ником Gerda Weber, информирует Цензор.НЕТ.
Она возмущена тем, что мать девочки Дарьи Маханец не только не пресекает это, но еще и активно раскручивает Instagram-карьеру своей дочери и сексуализирует собственного ребенка за деньги.
"Дарья не думает, что помимо визжащих детей в комментариях и просмотрах, львиную долю составляют педофилы", - возмущается автор поста.
По данным издания Большой Киев, 14 февраля, в День всех влюбленных дети арендовали отдельную квартиру, где снимали "контент" для своих подписчиков.
В то же время, далеко не все украинцы в восторге от подобных фото. Большинство пользователей соцсети возмущены странным и весьма развратным поведением детей и не понимают, как родители могут спокойно смотреть на подобный роман.
Ряд комментаторов призывают лишить родителей родительских прав, а также заблокировать Instagram-страницы Милы и Павла. Среди комментариев есть также и обращение к Нацполиции и уполномоченному президента по правам детей Николаю Кулебе с призывом обратить внимание на ситуацию.
Ниже примеры некоторых комментариев пользователей Фейсбука под публикацией Gerda Weber:
"У мамаши не всё в порядке с головой!!! В голове только одна мысль - заработать на своём ребенке и не важно как!!! Лишать таких родительских прав!";
"Это мне напомнило маленький отрывок из жизни Майкла Джексона описанный в одном источнике, когда Майклу не было и 15 но он уже был знаменит отец Майкла запирал его с бабами и заставлял его спать с ними , оттуда и пошли все проблемы с психикой";
"У мамочки явно отклонения!".
Пожалуйста, подождите...
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Але і так звана "служба у справах дітей", і так звані "судді" в один голос будуть скавучати, що "усьо нормально".
Був випадок ще за часів янучари - дівчинка-випускниця на ім'я Анастасія Фоменко прийшла на останній дзвінок у дещо епатажному вигляді (на відміну від цієї 8-річної недонімфетки, там все було приємніше для очей - дівчина 17 років, і є на що подивитися і outfit незрівнянно більш стильний). Але якийсь закомплексований чинуша-ригоанал розлютився і скомандував - "шлюху и ее семью - к ногтю!" І почалося: мати звільнили з роботи без пояснення причин, а потім почали підкопуватися під дівчину з метою пришити кримінал будь-яким шляхом. Паралельно почалося цькування в соцмережах, образи та навіть погрози. На той момент Настя за результатами ЗНО вже поступила (до Одеси, якщо не помиляюся) - і їй довелося туди їхати раніше, ніж планувалося, бо у своєму місті їй могли влаштувати арешт і "кагарлик" - бо ТАК ВЕЛЕЛО ЕГО СИЯТЕЛЬСТВО.
Але для випускного вечора дівчиина вбрана... дещо недостатньо.
Під розбещенням зазвичай розуміються цілеспрямовані дії, які здійснюються дорослим, що викликають у дитини несвоєчасний підвищений інтерес до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C сексуальності , сексуальні фантазії, відчуття, бажання, а також вчинення з дитиною сексуальних дій (у тому числі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82 статевого акту в тій або іншій формі) без застосування насильства, з використанням цікавості і недосвідченості дитини.
Але юридично інкрімінувати щось буде доволі складно.
Особи є, факт є, причинно-наслідковий зв'язок є, лишилось тільки експертизою підкріпитись, а при такому резонансі, цього вистачить для вироку.
Але реакція тут має бути, бо це нізуя не норма. Як я написав, тут є реальна загроза розбещення дитини цим "бойфрендом".
"А самое интересное началось, когда комсомол стали организовывать. Приехала барышня этакая, Серафима. Стала собирать местных парней в избе-читальне. Девки поначалу тоже ходили, но потом, как живая комсомольская работа началась, застыдились и ходить перестали. А работа была такая. Объясняла Серафима, что главное в коммунистическом деле - идеология. То есть, значит, сознательные люди идейными должны быть во всяком вопросе. Взять, к примеру, половые отношения. В новом светлом обществе, Серафима говорила, всякая женщина должна осознавать, что ее тело - достояние общественное, вроде как дары природы. И, стало быть, всякий может пользоваться, когда испытывает потребность. «Удовлетворить, - говорила, - половую потребность так же должно быть просто, как выпить стакан воды!» Перешли и к практике. Занимались комсомольской работой прямо там, в избе-читальне, Серафима и парни деревенские, когда трое-четверо, а когда и человек восемь. Григорий комсомольские собрания никогда не пропускал. Опять же и водку пили. В один вечер, после собрания, пошли с водкой на пруд, нагишом купаться. И то ли вода холодная была, то ли с водкой Гриша перебрал… В общем, утонул он в тот раз".
Ось таке знайшов, про "високоморальний совєцкій союз", ліл )))))
Когда большевики после Октябрьской революции выкидывали старый мир на помойку, «буржуазное» отношение к любви и сексу выносили в первых рядах. Даже сегодня, после сексуальной революции 1960-х годов, сексуальное законотворчество большевиков выглядит скандально.
Уже 19 декабря 1917 года, сразу после революции, выходит декрет Ленина «Об отмене брака» и упраздняется наказание за гомосексуализм. Приобретает популярность теория «стакана воды», которая появилась еще во времена романа Шопена и Жорж Санд: «Любовь, как стакан воды, дается тому, кто ее просит». Правда, любовь в понимании новообращенной советской молодежи подразумевала в основном секс, и отношения мужчин и женщин сводились к животной потребности, которая должна удовлетворяться без всяких «условностей».
Появляются лозунги типа: «Жены, дружите с возлюбленными своего мужа», «Хорошая жена сама подбирает подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует жене своих товарищей», «Каждая комсомолка обязана идти ему навстречу, иначе она мещанка», «Каждый комсомолец может и должен удовлетворять свои половые стремления».
Революционные элементы общества, которых в патриархальной крестьянской России было меньшинство, охотно приняли новые правила игры в сексуальных отношениях. Герберт Уэллс, посетивший революционную Москву, удивлялся тому, «как просто обстояло дело с сексом в стране победившего социализма, излишне просто».
Прогрессивная Александра Коллонтай писала: «Такой пестроты брачных отношений еще не знавала история: неразрывный брак с устойчивой семьей и рядом преходящая свободная связь, тайный адюльтер в браке и открытое сожительство девушки с ее возлюбленным, брак парный, брак втроем и даже сложная форма брака вчетвером».
19 декабря 1918 года в Петрограде во время празднования годовщины декрета «Об отмене брака» состоялось шествие лесбиянок. По воспоминаниям Троцкого, Ленин, узнав об этом, радостно воскликнул: «Так держать, товарищи!»
В некоторых городах происходила «национализация» или «социализация» женщин. Москва смотрела на это сквозь пальцы, посылая на места директивы «на усмотрение трудящихся». Захватив весной 1918 года Екатеринодар (Краснодар), большевики издали декрет о «социализации женщин», который был напечатан в «Известиях Совета» и расклеен по городу. Согласно декрету, женщины в возрасте от 16 до 25 лет подлежали «социализации». Один такой «мандат» сохранился: «Мондат. Предъявителю сего товарищу Карасеву предоставляется право социализировать в городе Екатеринодаре 10 душ девиц возрастом от 16-ти до 20-ти лет, на кого укажет товарищ Карасев. Главком Иващев (печать)».В начале 1920-х годов создается движение радикальных нудистов «Долой стыд!». Его члены ходили по Москве и некоторым другим городам совершенно голыми, единственным элементом одежды была перекинутая через плечо лента с надписью «Долой стыд!».
Сексуальная вседозволенность вполне закономерно стала сопровождаться «перегибами на местах».Так, летом 1926 года на всю страну прогремело «Чубаровское дело». В Ленинграде в Чубаровском переулке на Лиговке приезжую крестьянку изнасиловали 25 комсомольцев и один кандидат в члены ВКП (б). Виновных судили, шестерых расстреляли, остальных отправили на Соловки. В ходе суда насильники искренне не понимали, в чем их вина, поэтому даже не пытались скрыть своего преступления. «Подумаешь, побаловались с бабой, эка невидаль! » - отреагировал один из осужденных. И правда, по их логике, сначала власть подталкивает к свободной любви, потом за эту же любовь расстреливает и сажает.
В конце 1920-х годов, с приходом к власти Сталина, советская сексуальная революция постепенно сворачивается. Свободы ограничивались, ужесточался контроль во всех сферах жизни советского человека, и сексуальные вольности совсем не вписывались в новые реалии.
Еще в 1926 году власти разогнали общество «Долой стыд!» - голые мужчины и женщины исчезли с улиц советских городов. В 1929 году был запрещен жанр ню в советской фотографии и живописи. В 1934 году в Уголовный кодекс вернули наказание за гомосексуализм. В 1936 году были запрещены аборты (сложившаяся к моменту запрета ситуация была и впрямь ужасающей: на одно рождение приходилось три аборта). В том же году была ограничена свобода разводов.
В то же время, в 1930-е годы, практически полностью прекращается производство контрацептивов. Растет число подпольных абортов.
Итак, к моменту прихода Сталина к власти грандиозный советский сексуальный эксперимент провалился. Наступил затяжной период внешней благопристойности и пуританства (а по сути, ханжества), приведший в конце концов к знаменитой фразе: «В СССР секса нет».
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80) Максим Кабир. ЧЕРНАЯ ЦЕРКОВЬ
Навіть іноді незрозуміло, що страшніше - чи бісівська церква на болоті... чи оці вплетені у текст зкріпні моменти:
- Россия, - любила повторять бабка Арина, - держится на трёх китах: Боге, Сталине и железных дорогах. Как сталинскую зону закрыли, так и ветку железнодорожную, что к зоне вела, бросили. А как дороги не стало, так и часть России, что от неё кормилась, померла.
В словах старухи была доля истины. Этот суровый таёжный край колонизировался в буквальном смысле: где появится колония строгого режима, туда и змеятся рельсы, там и цивилизация. Вглубь болот прокладывали путь зеки-первопроходцы, а по сторонам дороги возникали посёлки и целые города....
Кузьмич дурной, но понимает, что детям про такое говорить нельзя, и только сопит расстроено. Про Путина хочет разговаривать, про перспективы их края: а вдруг Путин заново лагеря построит, и жизнь наладится, и, как раньше, по брошенной дороге поезда поедут.
Ось яке воно, кацапське щастя - сцарь-батюшко лагеря построит!
А где тут нарушение закона? Никакой порнографии нет... ни одна экспертиза ничего подобного не найдет на этих фото!!!!! Обычная жизненная ситуация ... люди пусть и молодые целуются обниматься и рассказывают о свое жизни !!! Где тут нарушение закона или морали?
Я в детстве помню целовал девчонок в щечку и все так делали мальчики))
Ну а если вы усмотрели тут какую то порнографию то наверное надо к психиатру обратиться с вопросом о наличии бреда .... это состояние не требует медикаментозного лечения но наблюдаться надо !!!
Ни одной статьи ни мама ни дети тем более не нарушили!!! А то что их преследуют так вот это уголовное преступление !!
Я вот целую свою собаку))) Это преступление?!
А еще я целую своих детей? Это тоже преступление?
А моя жена спит с моим малолетним сыном и о БОЖЕ она в детстве кормила его грудью и о БОЖЕ мой сын родился проходя через тот самый орган)))
Мне надо заявление о педофилии написать на мою жену?!!!
ДЕБИЛЫ ))))) РАСЛАБТЕСЬ просто)))