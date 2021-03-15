8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав. ФОТОрепортаж

8-летняя киевская модель Мила Маханец начала встречаться с 13-летним Insta-блогером Павлом Паем

Пара активно и без лишнего стеснения публикует откроваенно недетские фотографии в соцсетях. На это обратила внимание в соцсети Фейсбук пользователь под ником Gerda Weber, информирует Цензор.НЕТ.

Она возмущена тем, что мать девочки Дарьи Маханец не только не пресекает это, но еще и активно раскручивает Instagram-карьеру своей дочери и сексуализирует собственного ребенка за деньги.

"Дарья не думает, что помимо визжащих детей в комментариях и просмотрах, львиную долю составляют педофилы", - возмущается автор поста.

По данным издания Большой Киев, 14 февраля, в День всех влюбленных дети арендовали отдельную квартиру, где снимали "контент" для своих подписчиков.

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В то же время, далеко не все украинцы в восторге от подобных фото. Большинство пользователей соцсети возмущены странным и весьма развратным поведением детей и не понимают, как родители могут спокойно смотреть на подобный роман.

Ряд комментаторов призывают лишить родителей родительских прав, а также заблокировать Instagram-страницы Милы и Павла. Среди комментариев есть также и обращение к Нацполиции и уполномоченному президента по правам детей Николаю Кулебе с призывом обратить внимание на ситуацию.

Ниже примеры некоторых комментариев пользователей Фейсбука под публикацией Gerda Weber:

"У мамаши не всё в порядке с головой!!! В голове только одна мысль - заработать на своём ребенке и не важно как!!! Лишать таких родительских прав!";

"Это мне напомнило маленький отрывок из жизни Майкла Джексона описанный в одном источнике, когда Майклу не было и 15 но он уже был знаменит отец Майкла запирал его с бабами и заставлял его спать с ними , оттуда и пошли все проблемы с психикой";

"У мамочки явно отклонения!".