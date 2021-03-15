РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4110 посетителей онлайн
Новости Фото
91 886 252

8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав. ФОТОрепортаж

8-летняя киевская модель Мила Маханец начала встречаться с 13-летним Insta-блогером Павлом Паем

Пара активно и без лишнего стеснения публикует откроваенно недетские фотографии в соцсетях. На это обратила внимание в соцсети Фейсбук пользователь под ником Gerda Weber, информирует Цензор.НЕТ.

Она возмущена тем, что мать девочки Дарьи Маханец не только не пресекает это, но еще и активно раскручивает Instagram-карьеру своей дочери и сексуализирует собственного ребенка за деньги.

"Дарья не думает, что помимо визжащих детей в комментариях и просмотрах, львиную долю составляют педофилы", - возмущается автор поста.

По данным издания Большой Киев, 14 февраля, в День всех влюбленных дети арендовали отдельную квартиру, где снимали "контент" для своих подписчиков. 

Читайте также: Рада проголосовала закон, ужесточающий ответственность за сексуальную эксплуатацию детей

8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав 01
8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав 02
8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав 03
8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав 04
8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав 05
8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав 06
8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав 07
8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав 08
8-летняя модель Мила Маханец публикует откровенные фото со своим 13-летним парнем. Мама на этом зарабатывает деньги, а соцсети требуют лишить ее родительских прав 09

В то же время, далеко не все украинцы в восторге от подобных фото. Большинство пользователей соцсети возмущены странным и весьма развратным поведением детей и не понимают, как родители могут спокойно смотреть на подобный роман.

Ряд комментаторов призывают лишить родителей родительских прав, а также заблокировать Instagram-страницы Милы и Павла. Среди комментариев есть также и обращение к Нацполиции и уполномоченному президента по правам детей Николаю Кулебе с призывом обратить внимание на ситуацию.

Ниже примеры некоторых комментариев пользователей Фейсбука под публикацией Gerda Weber:

"У мамаши не всё в порядке с головой!!! В голове только одна мысль - заработать на своём ребенке и не важно как!!! Лишать таких родительских прав!";

"Это мне напомнило маленький отрывок из жизни Майкла Джексона описанный в одном источнике, когда Майклу не было и 15 но он уже был знаменит отец Майкла запирал его с бабами и заставлял его спать с ними , оттуда и пошли все проблемы с психикой";

"У мамочки явно отклонения!".

Автор: 

дети (6492) педофил (493) секс (358) скандал (4475) модель (27) Милана Маханец (7)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+85
Мама - бл..., такая и дочка растёт.
показать весь комментарий
15.03.2021 14:55
+44
Скорее всего, мамаша занималась в детстве чем-то подобным, но тогда фотки некуда было выкладывать...
показать весь комментарий
15.03.2021 14:58
+40
Мама конченная на всю кукуху.
показать весь комментарий
15.03.2021 15:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
а папаша есть у этой малолетней "блогерши"? или ее зачали от святого духа? он вообще кто? если адекватный - другана своей дочурки - ремнем по одному месту, а дочку забрать у невменяемой мамаши, она еще вполне сама может зарабатывать откровенными фото...
показать весь комментарий
16.03.2021 09:06 Ответить
По суті яжемать - сутенерка щодо власної дитини.
Але і так звана "служба у справах дітей", і так звані "судді" в один голос будуть скавучати, що "усьо нормально".
показать весь комментарий
16.03.2021 10:01 Ответить
вы не понимаете на сколько сложно что-то сделать и обследовать малолетнего ребенка, когда мать против, и нет очевидных признаков растления ребенка.
показать весь комментарий
16.03.2021 10:21 Ответить
є чи не є... це на розсуд експерта. І так, ні слідчий, ні прокурор, ні суд, на себе подібне не візьме.
показать весь комментарий
16.03.2021 14:41 Ответить
"На розсуд експерта" - а це вже, до речі, об'єктивно небезпечно. Створює підґрунтя для тенденційних упереджених розправ. Як на кацапії - дівки станцювали тверк на шкільному вечері, і їм ледве по 10 років не впаяли, бо якийсь чинуша скомандував "показательно наказать!"
показать весь комментарий
16.03.2021 15:58 Ответить
так, фотки реально на межі. Для мене - не прийнятно, для когось може і нормально. Законодавство відстає від реального життя. Потрібно врегулювати подібні речі. Все ж таки, це не реклама якоїсь білизни чи іграшки, це реклама способу життя. Неприйнятного для дітей цього віку способу життя.
показать весь комментарий
16.03.2021 16:31 Ответить
Але не дорегулюватися б до маразму. Конкретно цей випадок - нізуя не нормально. Але регламентований одяг, кримінальне переслідування за користування косметикою, заборона на будь-яке несанкціоноване спілкування хлопців та дівчат до 16 років, на пляж взагалі ні ногою, бо дівчата в купальниках це порнографія і розтління... Можна і до такого дійти, що життя перетвориться на режимний концтабір, подібний до найсуворішого шаріату.
показать весь комментарий
16.03.2021 16:57 Ответить
Так і є. Наших многомудрих чиновників хлібом не годуйте, а дайте самовиразитись через придумування інструкцій-регламентів-рекомендацій. А самовиражатися вони уміють: пошліть дурня Богу молитися, то й лоба розсадить.
показать весь комментарий
16.03.2021 17:40 Ответить
+100. Із цим бл*дським випадком, хоч це й реально гидко (і жодного разу не естетично), теж треба розбиратися в межах закону і здорового глузду. Не через співчуття до ТП-мамаші - просто не можна у нашій країні створювати прецеденти для тенденційних розправ. Бо захочуть і пресануть хоч за фото в купальнику на пляжі...

Був випадок ще за часів янучари - дівчинка-випускниця на ім'я Анастасія Фоменко прийшла на останній дзвінок у дещо епатажному вигляді (на відміну від цієї 8-річної недонімфетки, там все було приємніше для очей - дівчина 17 років, і є на що подивитися і outfit незрівнянно більш стильний). Але якийсь закомплексований чинуша-ригоанал розлютився і скомандував - "шлюху и ее семью - к ногтю!" І почалося: мати звільнили з роботи без пояснення причин, а потім почали підкопуватися під дівчину з метою пришити кримінал будь-яким шляхом. Паралельно почалося цькування в соцмережах, образи та навіть погрози. На той момент Настя за результатами ЗНО вже поступила (до Одеси, якщо не помиляюся) - і їй довелося туди їхати раніше, ніж планувалося, бо у своєму місті їй могли влаштувати арешт і "кагарлик" - бо ТАК ВЕЛЕЛО ЕГО СИЯТЕЛЬСТВО.

8-річна модель Міла Маханець публікує відверті фото зі своїм 13-річним хлопцем. Мама на цьому заробляє гроші, а соцмережі вимагають позбавити її батьківських прав - Цензор.НЕТ 8264
показать весь комментарий
16.03.2021 18:34 Ответить
Чиновник - то не посада, то діагноз.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:41 Ответить
P.S.: власне Настя Фоменко 😍😍😍

8-річна модель Міла Маханець публікує відверті фото зі своїм 13-річним хлопцем. Мама на цьому заробляє гроші, а соцмережі вимагають позбавити її батьківських прав - Цензор.НЕТ 6819
показать весь комментарий
16.03.2021 18:36 Ответить
Був би я років на 20-25 молодшим...
Але для випускного вечора дівчиина вбрана... дещо недостатньо.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:45 Ответить
только что назначить экспертизу судом, надо иметь достаточные доказательства. А то будет прецедент, когда всех детей начнут водить по экспертам
показать весь комментарий
16.03.2021 16:22 Ответить
яка різниця хто її призначає?
показать весь комментарий
16.03.2021 16:36 Ответить
как говорится в анекдоте, до какой же степени можно любить деньги
показать весь комментарий
16.03.2021 11:10 Ответить
Дівчина-ДИТИНА в обіймах підлітка - це с_ука НЕНОРМАЛЬНО! Мати - моральний збочений урод. Ви уявляєте яка буде поведінка цієї дівчинки в школі? Ви уявляєте її стосунки з вчителями? Потім будуть кричати що вчитель винен. А що буде далі ? Вчора був Херсон, і таких випадків все більше, п_дарам свободу - гей паради і іт.д., тепер і до дітей добрались? Є загальноприйняті норми поведінки в суспільстві , які БУЛИ І БУДУТЬ НОРМОЮ!!!!
показать весь комментарий
16.03.2021 11:27 Ответить
Народила заради дитячих коштів, потім заробляла на розбещені дитини, далі що? на панель відправить чи на органи продасть?
показать весь комментарий
16.03.2021 11:42 Ответить
а где ты тут разврат увидел? Ты озабоченный или что?
показать весь комментарий
16.03.2021 12:50 Ответить
я? а може ти дебіл?
Під розбещенням зазвичай розуміються цілеспрямовані дії, які здійснюються дорослим, що викликають у дитини несвоєчасний підвищений інтерес до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C сексуальності , сексуальні фантазії, відчуття, бажання, а також вчинення з дитиною сексуальних дій (у тому числі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82 статевого акту в тій або іншій формі) без застосування насильства, з використанням цікавості і недосвідченості дитини.
показать весь комментарий
16.03.2021 14:14 Ответить
где ты увидел у ребенка интерес к сексуальности, сексуальные фантазии?
показать весь комментарий
16.03.2021 18:26 Ответить
Пєдофіл, не забагато для тебе моєї уваги?
показать весь комментарий
18.03.2021 13:30 Ответить
пошел на х.й
показать весь комментарий
22.03.2021 23:03 Ответить
цілеспрямовані дії, які здійснюються дорослим, що викликають у дитини несвоєчасний підвищений інтерес до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C сексуальності , сексуальні фантазії, відчуття, бажання
показать весь комментарий
16.03.2021 14:15 Ответить
На жаль, це той випадок, коли факт такий, що цензурних слів немає... 8-річна модель Міла Маханець публікує відверті фото зі своїм 13-річним хлопцем. Мама на цьому заробляє гроші, а соцмережі вимагають позбавити її батьківських прав - Цензор.НЕТ 8743
Але юридично інкрімінувати щось буде доволі складно.
показать весь комментарий
16.03.2021 14:36 Ответить
Чому? Якщо експерт постарається...
Особи є, факт є, причинно-наслідковий зв'язок є, лишилось тільки експертизою підкріпитись, а при такому резонансі, цього вистачить для вироку.
показать весь комментарий
16.03.2021 14:40 Ответить
Тим часом https://censor.net/ru/news/3253475/roman_8letneyi_devochki_s_13letnim_parnem_upolnomochennyyi_po_pravam_rebenka_kuleba_obratilsya_v_prokuraturu...
показать весь комментарий
16.03.2021 14:50 Ответить
Мені от цікаво, а чому батьків іншого малолітнього не згадують? І хто з них, кому в експлуатацію передав дитину? Тут можно і 150 і навіть 149, якщо постаратись намалювати
показать весь комментарий
16.03.2021 14:51 Ответить
"Постаратися намалювати" - все ж таки цим займатися не варто, не треба опускатися до кацапського свавілля - "хоть наркоту подкинуть, но посадить любой ценой!!!"
Але реакція тут має бути, бо це нізуя не норма. Як я написав, тут є реальна загроза розбещення дитини цим "бойфрендом".
показать весь комментарий
16.03.2021 15:20 Ответить
Ну чому ж. Це експлуатація дитини? Я вважаю, що так. Ми звісно не звикли до такої її форми. У нас дитина має фізично працювати і т.п., але по факту - це робота, за неї отримують батьки гроші. Експлуатуються обидва малолітніх, значить хтось, комусь здав у оренду і думаю, що теж не за дарма. От вам і 149 намальовується, а там, група осіб, малолітні, якщо не помляють 3-тя частина? а це вже до 15ти років із конфіскацією...
показать весь комментарий
16.03.2021 15:23 Ответить
чому ви не бачити загрози зворотнього розбещення? Бойфренд теж малолітня дитина.
показать весь комментарий
16.03.2021 15:26 Ответить
Теоретично - може бути. На практиці - розбещення восьмирічною дитиною вже практично зрілого чувака... Менш ймовірно.
показать весь комментарий
16.03.2021 15:31 Ответить
Хм-м-м-м... Цілком може трапитися, що з тим Павліком може трапитися щось таке, як з героєм https://mrakopedia.net/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82,_%D0%BA%D1%82%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83_(%D0%90._%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2) цього оповідання .
показать весь комментарий
16.03.2021 18:12 Ответить
Ага, читав це оповідання ))) Оце особливо зкріпно! (причому на початку 20-х реально таке було, пізнішою "коммунистической моралью" ще й не пахло):

"А самое интересное началось, когда комсомол стали организовывать. Приехала барышня этакая, Серафима. Стала собирать местных парней в избе-читальне. Девки поначалу тоже ходили, но потом, как живая комсомольская работа началась, застыдились и ходить перестали. А работа была такая. Объясняла Серафима, что главное в коммунистическом деле - идеология. То есть, значит, сознательные люди идейными должны быть во всяком вопросе. Взять, к примеру, половые отношения. В новом светлом обществе, Серафима говорила, всякая женщина должна осознавать, что ее тело - достояние общественное, вроде как дары природы. И, стало быть, всякий может пользоваться, когда испытывает потребность. «Удовлетворить, - говорила, - половую потребность так же должно быть просто, как выпить стакан воды!» Перешли и к практике. Занимались комсомольской работой прямо там, в избе-читальне, Серафима и парни деревенские, когда трое-четверо, а когда и человек восемь. Григорий комсомольские собрания никогда не пропускал. Опять же и водку пили. В один вечер, после собрания, пошли с водкой на пруд, нагишом купаться. И то ли вода холодная была, то ли с водкой Гриша перебрал… В общем, утонул он в тот раз".
показать весь комментарий
16.03.2021 19:25 Ответить
Властиво, тут кругом зійшлися зорі, зкріпи, роздвоєння особистості та подвійні стандарти . Навіть незрозуміло: де, приміром, закінчується зкріпа і починається подвійний стандарт. Чи то одне й те ж?..
показать весь комментарий
16.03.2021 21:37 Ответить
Скажемо так: подвійні стандарти - це зкріпа, але зкріпи це не тільки подвійні стандарти
Ось таке знайшов, про "високоморальний совєцкій союз", ліл )))))

Когда большевики после Октябрьской революции выкидывали старый мир на помойку, «буржуазное» отношение к любви и сексу выносили в первых рядах. Даже сегодня, после сексуальной революции 1960-х годов, сексуальное законотворчество большевиков выглядит скандально.
Уже 19 декабря 1917 года, сразу после революции, выходит декрет Ленина «Об отмене брака» и упраздняется наказание за гомосексуализм. Приобретает популярность теория «стакана воды», которая появилась еще во времена романа Шопена и Жорж Санд: «Любовь, как стакан воды, дается тому, кто ее просит». Правда, любовь в понимании новообращенной советской молодежи подразумевала в основном секс, и отношения мужчин и женщин сводились к животной потребности, которая должна удовлетворяться без всяких «условностей».
Появляются лозунги типа: «Жены, дружите с возлюбленными своего мужа», «Хорошая жена сама подбирает подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует жене своих товарищей», «Каждая комсомолка обязана идти ему навстречу, иначе она мещанка», «Каждый комсомолец может и должен удовлетворять свои половые стремления».
Революционные элементы общества, которых в патриархальной крестьянской России было меньшинство, охотно приняли новые правила игры в сексуальных отношениях. Герберт Уэллс, посетивший революционную Москву, удивлялся тому, «как просто обстояло дело с сексом в стране победившего социализма, излишне просто».
Прогрессивная Александра Коллонтай писала: «Такой пестроты брачных отношений еще не знавала история: неразрывный брак с устойчивой семьей и рядом преходящая свободная связь, тайный адюльтер в браке и открытое сожительство девушки с ее возлюбленным, брак парный, брак втроем и даже сложная форма брака вчетвером».
19 декабря 1918 года в Петрограде во время празднования годовщины декрета «Об отмене брака» состоялось шествие лесбиянок. По воспоминаниям Троцкого, Ленин, узнав об этом, радостно воскликнул: «Так держать, товарищи!»
В некоторых городах происходила «национализация» или «социализация» женщин. Москва смотрела на это сквозь пальцы, посылая на места директивы «на усмотрение трудящихся». Захватив весной 1918 года Екатеринодар (Краснодар), большевики издали декрет о «социализации женщин», который был напечатан в «Известиях Совета» и расклеен по городу. Согласно декрету, женщины в возрасте от 16 до 25 лет подлежали «социализации». Один такой «мандат» сохранился: «Мондат. Предъявителю сего товарищу Карасеву предоставляется право социализировать в городе Екатеринодаре 10 душ девиц возрастом от 16-ти до 20-ти лет, на кого укажет товарищ Карасев. Главком Иващев (печать)».В начале 1920-х годов создается движение радикальных нудистов «Долой стыд!». Его члены ходили по Москве и некоторым другим городам совершенно голыми, единственным элементом одежды была перекинутая через плечо лента с надписью «Долой стыд!».

Сексуальная вседозволенность вполне закономерно стала сопровождаться «перегибами на местах».Так, летом 1926 года на всю страну прогремело «Чубаровское дело». В Ленинграде в Чубаровском переулке на Лиговке приезжую крестьянку изнасиловали 25 комсомольцев и один кандидат в члены ВКП (б). Виновных судили, шестерых расстреляли, остальных отправили на Соловки. В ходе суда насильники искренне не понимали, в чем их вина, поэтому даже не пытались скрыть своего преступления. «Подумаешь, побаловались с бабой, эка невидаль! » - отреагировал один из осужденных. И правда, по их логике, сначала власть подталкивает к свободной любви, потом за эту же любовь расстреливает и сажает.
В конце 1920-х годов, с приходом к власти Сталина, советская сексуальная революция постепенно сворачивается. Свободы ограничивались, ужесточался контроль во всех сферах жизни советского человека, и сексуальные вольности совсем не вписывались в новые реалии.
Еще в 1926 году власти разогнали общество «Долой стыд!» - голые мужчины и женщины исчезли с улиц советских городов. В 1929 году был запрещен жанр ню в советской фотографии и живописи. В 1934 году в Уголовный кодекс вернули наказание за гомосексуализм. В 1936 году были запрещены аборты (сложившаяся к моменту запрета ситуация была и впрямь ужасающей: на одно рождение приходилось три аборта). В том же году была ограничена свобода разводов.
В то же время, в 1930-е годы, практически полностью прекращается производство контрацептивов. Растет число подпольных абортов.
Итак, к моменту прихода Сталина к власти грандиозный советский сексуальный эксперимент провалился. Наступил затяжной период внешней благопристойности и пуританства (а по сути, ханжества), приведший в конце концов к знаменитой фразе: «В СССР секса нет».
показать весь комментарий
16.03.2021 21:54 Ответить
Ще згадалося більш довге, глибоке і болотяно-похмуре... тут і потужна містика, і візуалізація зкріп. В якості саундтрека рекомендую поляків Batushka, наприклад
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_(%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80) Максим Кабир. ЧЕРНАЯ ЦЕРКОВЬ
Навіть іноді незрозуміло, що страшніше - чи бісівська церква на болоті... чи оці вплетені у текст зкріпні моменти:

- Россия, - любила повторять бабка Арина, - держится на трёх китах: Боге, Сталине и железных дорогах. Как сталинскую зону закрыли, так и ветку железнодорожную, что к зоне вела, бросили. А как дороги не стало, так и часть России, что от неё кормилась, померла.
В словах старухи была доля истины. Этот суровый таёжный край колонизировался в буквальном смысле: где появится колония строгого режима, туда и змеятся рельсы, там и цивилизация. Вглубь болот прокладывали путь зеки-первопроходцы, а по сторонам дороги возникали посёлки и целые города....
Кузьмич дурной, но понимает, что детям про такое говорить нельзя, и только сопит расстроено. Про Путина хочет разговаривать, про перспективы их края: а вдруг Путин заново лагеря построит, и жизнь наладится, и, как раньше, по брошенной дороге поезда поедут.

Ось яке воно, кацапське щастя - сцарь-батюшко лагеря построит!
показать весь комментарий
16.03.2021 19:36 Ответить
Обов'язково прочитаю. Але вже завтра. Сьогодні мене добряче намучили чарівні дівчата моторошної професії - підготували два моїх зуба для встановлення коронок.
показать весь комментарий
16.03.2021 21:43 Ответить
Бойфренд теж мала дитина. До 14 років діти називаються малолітніми, з 14 неповнолітні.
показать весь комментарий
29.03.2021 01:02 Ответить
так это у тебя походу педофильские фантазии, раз ты фантазируешь о том, как ребенок испытвает влечение, ощущения сексуальные, сексуальные фантазии...
показать весь комментарий
16.03.2021 18:27 Ответить
Мова йде не про те, що відчуває дитина. Вона і так не зможе це описати, а проте, до чого її ************, передчасно.
показать весь комментарий
18.03.2021 13:29 Ответить
к чему поддалкивают здесь?
показать весь комментарий
22.03.2021 23:04 Ответить
Дурдом, если честно. Ну, когда детям что-то кажется или заигрались - это бывает, отвести к психологу - пройдет. Но когда это стимулируют родители
показать весь комментарий
16.03.2021 12:10 Ответить
То,"синий кит", то " синий хе.р". Не надо деткам и на улицу выходить, преступники проникают даже сквозь стены в головы подрастающего поколения.
показать весь комментарий
16.03.2021 12:13 Ответить
Та реально, фотки размещали они, но почему-то стыдно мне. Посмотрел, и впечатление, что сам в этом участвую(((
показать весь комментарий
16.03.2021 12:19 Ответить
Я показала новину 15-річній доньці. Вона подивилася фото, посміялася та відповіла, що тексти під світлинами надто дорослі та грамотні (8-річна дівчинка так писати не буде), і їх скоріш за все писала мама. Гадаю, що мама просто заробляє гроші, використовуючи при цьому двох дітей
показать весь комментарий
16.03.2021 12:19 Ответить
Щодо грамотності - не забувайте про spellcheck програми на компах та гаджетах, із якими навіть першокласник може писати "по-дорослому", а не "аунас спашой типер секас патамуша лубоф".
показать весь комментарий
16.03.2021 13:03 Ответить
Мое мнение: это чисто хайп ради лайков. сексом они врядли занимаются, на фотках криминала я не увидел как такового, на море например тоже все втрусселях, да и вообще они скорее брат и сьостра
показать весь комментарий
16.03.2021 14:34 Ответить
Цікаво, у неї молочні зубки уже всі повипадали, чи ще ні?!
показать весь комментарий
16.03.2021 14:44 Ответить
А шо там можно вообще откровенного показывать? У нее ж сиськи еще не выросли
показать весь комментарий
16.03.2021 15:02 Ответить
Суть проблеми:

8-річна модель Міла Маханець публікує відверті фото зі своїм 13-річним хлопцем. Мама на цьому заробляє гроші, а соцмережі вимагають позбавити її батьківських прав - Цензор.НЕТ 4681
показать весь комментарий
16.03.2021 15:32 Ответить
Читаешь все эти коменты и понимаешь что либо все идиоты либо полный климакс(((
А где тут нарушение закона? Никакой порнографии нет... ни одна экспертиза ничего подобного не найдет на этих фото!!!!! Обычная жизненная ситуация ... люди пусть и молодые целуются обниматься и рассказывают о свое жизни !!! Где тут нарушение закона или морали?
Я в детстве помню целовал девчонок в щечку и все так делали мальчики))
Ну а если вы усмотрели тут какую то порнографию то наверное надо к психиатру обратиться с вопросом о наличии бреда .... это состояние не требует медикаментозного лечения но наблюдаться надо !!!
Ни одной статьи ни мама ни дети тем более не нарушили!!! А то что их преследуют так вот это уголовное преступление !!
Я вот целую свою собаку))) Это преступление?!
А еще я целую своих детей? Это тоже преступление?
А моя жена спит с моим малолетним сыном и о БОЖЕ она в детстве кормила его грудью и о БОЖЕ мой сын родился проходя через тот самый орган)))
Мне надо заявление о педофилии написать на мою жену?!!!
ДЕБИЛЫ ))))) РАСЛАБТЕСЬ просто)))
показать весь комментарий
18.03.2021 19:00 Ответить
шо значит прогрес..раньше сдавали дочерей-сьіновей на ночь дядям за поллитру.а щаз13лтним ,,блогерам" за лайки
показать весь комментарий
18.03.2021 21:38 Ответить
Страница 3 из 3
 
 