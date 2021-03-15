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С погибшим на Донбассе воином 54-го отдельного разведбатальона Александром Пекуром простятся завтра на Киевщине. ФОТО

Завтра, 16 марта, в селе Гуровщина Бучанского района Киевской области в 11.00 начнется церемония прощания с Александром Валентиновичем Пекуром, 1990 года рождения, старшим солдатом, военнослужащим 54-го отдельного разведывательного батальона, погибшим 12 марта в районе города Марьинка Донецкой области от смертельного пулевого ранения, потерпевшего во время обстрела позиций ВСУ со стороны наемников РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 15 марта, ориентировочно 18.00-19.00 тело погибшего военнослужащие доставят в родное село.

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У Александра Пекура остались мать и брат.

С погибшим на Донбассе воином 54-го отдельного разведбатальона Александром Пекуром простятся завтра на Киевщине 01

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Киевская область (4132) похороны (1529) Ян Осока (1501) операция Объединенных сил (6766)


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