Опытные образцы комплекса "Нептун" переданы ВМС ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж
Опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун" переданы в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в понедельник, 15 марта.
Об этом сообщает управление информации и печати Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Глава ведомства Андрей Таран отметил, что комплексы, изготовленные в рамках государственного контракта между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", значительно усилят способности ВСУ в Азово-Черноморском регионе. По его словам, соответствующее подразделение в ВМС ВСУ уже сформировано.
"Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание - замкнуть "Нептун", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", - сказал Таран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Коростылеву !
Слава Кровавому Пастору !
Вариантов ровно два:
1) вы так их презираете, что при приближении поворачиваетесь задом и тикаете. От великого презрения (главное, за Днепр не утеките, а то совсем смешно будет: глисты и за Днепр загонят);
2) у вас на двух нормальных приходится один долбодыр, который ничего не знает и не желает знать, ничего не умеет (только рот разевать на ширину приклада), ничего не имеет за душой (кроме ничем не обоснованного гонора).
Как думаешь? Мне важно мнение такого умного и гарного хлопчика, как ты.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/27/7249543/#comments
В Одесской области продолжают испытания ракетного комплекса "Нептун" с противокорабельными крылатыми ракетами.
https://mil.in.ua/uk/news/*********-nakaz-pro-pryjnyattya-na-***********-neptun/
Перший комплект ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун» може бути поставлений https://mil.in.ua/uk/news/pershyj-komplekt-kompleksu-neptun-mozhe-buty-postavlenyj-za-9-12-misyatsiv/ до підрозділу ВМ ЗС України за 9-12 місяців .
дивизион это:
- командний пункт РКП-360,
- пускова установка УСПУ-360 з транспортно-пусковими контейнерами ТПК-360,
- транспортно-заряджальна машина ТЗМ-360,
- транспортна машина ТМ-360.
Успехов и огромной удачи Олегу Корастылеву в новых проектах во благо Украины!
Якщо комусь цікаво - це місто Новгород-Сіверський
не як радянська армія, а як якісна ******* злагоджена організація