Опытные образцы комплекса "Нептун" переданы ВМС ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун" переданы в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в понедельник, 15 марта.

Об этом сообщает управление информации и печати Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Глава ведомства Андрей Таран отметил, что комплексы, изготовленные в рамках государственного контракта между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", значительно усилят способности ВСУ в Азово-Черноморском регионе. По его словам, соответствующее подразделение в ВМС ВСУ уже сформировано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КБ "ЛУЧ" и Минобороны заключили контракт о поставках ПКРК "Нептун", - "Укроборонпром"

"Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание - замкнуть "Нептун", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", - сказал Таран.





















