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Опытные образцы комплекса "Нептун" переданы ВМС ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Опытные образцы украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун" переданы в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в понедельник, 15 марта.

Об этом сообщает управление информации и печати Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Глава ведомства Андрей Таран отметил, что комплексы, изготовленные в рамках государственного контракта между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", значительно усилят способности ВСУ в Азово-Черноморском регионе. По его словам, соответствующее подразделение в ВМС ВСУ уже сформировано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КБ "ЛУЧ" и Минобороны заключили контракт о поставках ПКРК "Нептун", - "Укроборонпром"

"Благодаря совместной работе оборонного ведомства и отечественных предприятий удалось изготовить вооружение нового поколения, увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море. Наше домашнее задание - замкнуть "Нептун", ракетные и патрульные катера, корветы в единую систему обороны, которая сможет дать отпор противнику с моря", - сказал Таран.

Опытные образцы комплекса Нептун переданы ВМС ВСУ, - Минобороны 01
Опытные образцы комплекса Нептун переданы ВМС ВСУ, - Минобороны 02
Опытные образцы комплекса Нептун переданы ВМС ВСУ, - Минобороны 03
Опытные образцы комплекса Нептун переданы ВМС ВСУ, - Минобороны 04
Опытные образцы комплекса Нептун переданы ВМС ВСУ, - Минобороны 05
Опытные образцы комплекса Нептун переданы ВМС ВСУ, - Минобороны 06
Опытные образцы комплекса Нептун переданы ВМС ВСУ, - Минобороны 07
Опытные образцы комплекса Нептун переданы ВМС ВСУ, - Минобороны 08
Опытные образцы комплекса Нептун переданы ВМС ВСУ, - Минобороны 09
Опытные образцы комплекса Нептун переданы ВМС ВСУ, - Минобороны 10
Опытные образцы комплекса Нептун переданы ВМС ВСУ, - Минобороны 11

Автор: 

ВМС (1467) Минобороны (9329) оборона (5205) оружие (10217) ракеты (3569) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+38
С Богом!...
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15.03.2021 15:24
+21
Корастылев - успешный мечтатель!.. еще одна его мечта пошла в жизнь и в войска!..
Успехов и огромной удачи Олегу Корастылеву в новых проектах во благо Украины!
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15.03.2021 15:28
+19
Корастильов, чи не єдина людина, що реально працює на велич України.
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15.03.2021 15:40
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С Богом!...
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15.03.2021 15:24 Ответить
Корастильов, чи не єдина людина, що реально працює на велич України.
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15.03.2021 15:40 Ответить
Слава Лучу!
Слава Коростылеву !
Слава Кровавому Пастору !
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15.03.2021 23:35 Ответить
наводите на черноморский флот
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15.03.2021 15:27 Ответить
кацапы как раз мяса подогнали... для опытов...
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15.03.2021 15:27 Ответить
Дурень, это для рыбы, а не для мяса...
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15.03.2021 16:15 Ответить
Та вы, кацапы, ни рыба ни мясо. Даже размножаетесь ректально.
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15.03.2021 16:25 Ответить
Вполне возможно, тебе со стороны виднее. Однако, возникает вопрос: как так получилось, что кацапы ректально размножаются, а вы, такие гарные хлопчики, не под Ростовом стоите, а под Песками, Водяным и Мариуполем?
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16.03.2021 01:48 Ответить
Потому так и получается, что глисты лезут к людям, а не люди к глистам.
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16.03.2021 11:11 Ответить
Так глистов выводят, а вы не в состоянии.
Вариантов ровно два:
1) вы так их презираете, что при приближении поворачиваетесь задом и тикаете. От великого презрения (главное, за Днепр не утеките, а то совсем смешно будет: глисты и за Днепр загонят);
2) у вас на двух нормальных приходится один долбодыр, который ничего не знает и не желает знать, ничего не умеет (только рот разевать на ширину приклада), ничего не имеет за душой (кроме ничем не обоснованного гонора).
Как думаешь? Мне важно мнение такого умного и гарного хлопчика, как ты.
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16.03.2021 13:10 Ответить
Не переживай. Выведем вас и уже скоро. Как говорится, "дураку полработы не показывают".
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16.03.2021 13:25 Ответить
Да я, собственно, и не переживаю. Пословицу слыхал: "Не хвались на рать едучи, а хвались с рати идучи"? Вот когда сделаете, тогда и будешь показывать и рассказывать. А пока помалкивай. И кто это "мы"? Уважающий себя человек от своего собственного имени говорит, а не за других прячется. Не знал? Прочитай "Потомок Чингисхана" Э. Севелы. Тебе на пользу пойдет.
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16.03.2021 13:38 Ответить
Вот вы кацапы как раз отличаетесь тем, что хвалитесь срати идучи
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16.03.2021 13:48 Ответить
Про Пески, Водяное и Мариуполь прочитай. Там, выше по ветке.
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16.03.2021 14:00 Ответить
Наползло глистов? Так это временно
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16.03.2021 19:25 Ответить
В школу беги - уроки пропустишь.
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17.03.2021 00:13 Ответить
Сливаешься, кацап... на па-рашку
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17.03.2021 10:42 Ответить
О, уже вернулся? Уроки делай.
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17.03.2021 11:37 Ответить
Пролетая, пролетай, пролетарий
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17.03.2021 11:37 Ответить
Один образец?
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15.03.2021 15:28 Ответить
Той що зробили при Пороху той і передали. Невже були якісь інші надії?
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15.03.2021 15:30 Ответить
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ 2020,

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/27/7249543/#comments Опытные образцы комплекса "Нептун" переданы ВМС ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4560

В Одесской области продолжают испытания ракетного комплекса "Нептун" с противокорабельными крылатыми ракетами.
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15.03.2021 15:34 Ответить
Он уже принят на вооружение. В количестве все того-же одного опытного комплекта.

https://mil.in.ua/uk/news/*********-nakaz-pro-pryjnyattya-na-***********-neptun/
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15.03.2021 15:46 Ответить
23 Серпня, 2020

Перший комплект ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун» може бути поставлений https://mil.in.ua/uk/news/pershyj-komplekt-kompleksu-neptun-mozhe-buty-postavlenyj-za-9-12-misyatsiv/ до підрозділу ВМ ЗС України за 9-12 місяців .
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15.03.2021 16:12 Ответить
Может, даже типа обещали. Только деньги, выделенные при "барыгах", закончились. А новых на производство так и не дали. Вот и "рапортуют" все тем-же комплектом.
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15.03.2021 16:24 Ответить
Опытные образцы комплекса "Нептун"
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15.03.2021 15:30 Ответить
на нём будет учиться личный состав будущего дивизиона.. дивизион должны передать в конце этого года..
дивизион это:
- командний пункт РКП-360,
- пускова установка УСПУ-360 з транспортно-пусковими контейнерами ТПК-360,
- транспортно-заряджальна машина ТЗМ-360,
- транспортна машина ТМ-360.
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15.03.2021 15:33 Ответить
Корастылев - успешный мечтатель!.. еще одна его мечта пошла в жизнь и в войска!..
Успехов и огромной удачи Олегу Корастылеву в новых проектах во благо Украины!
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15.03.2021 15:28 Ответить
давай по Керченскому мосту попробуем
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15.03.2021 15:29 Ответить
Чудово!
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15.03.2021 15:33 Ответить
Хочется от всех читателей ЦензорНЕТ поблагодарить Петра Алексеевича Порошенко за изготовление и доставку в войска украинского берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ "Нептун"! Огромное Вам человеческое спасибо, уважаемый Пётр Алексеевич! Читатели ЦензорНЕТ, все, как один, отдадут свои голоса на очередных президентских выборах за Вас! Вы наш Президент!
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15.03.2021 15:37 Ответить
Це такий тонкий стьоб? Йди у фейсбук на сторінку до Петра і лижи йому дупу адресно ))
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15.03.2021 15:50 Ответить
стёб не стёб,но основная масса зебби уже протрезвела после сериала про Голобородька..
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15.03.2021 16:12 Ответить
Не треба розказувати про свої вологі мрії тут, на сурйозному форумі.
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16.03.2021 10:38 Ответить
какого хрена ты за всех читателей своему божку зад лижешь?
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16.03.2021 22:29 Ответить
Я не виноват, что ты стёб не понимаешь.
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16.03.2021 23:01 Ответить
та я не удивляюсь если бы это был не стёб тут это в порядке вещей
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17.03.2021 13:26 Ответить
А такі ракети щоб до Москви діставали є? Бо кацапи ніби готуються калібрами по Київу лупити.
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15.03.2021 15:38 Ответить
если подвесить ну сушку доставят) но сорока одна сказала они и на 500 км летят, то есть могут
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15.03.2021 15:45 Ответить
Дядько Гугл підказує, що від найближчого до Москви українського міста відстань складає 583 км. Доведеться допрацьовувати

Якщо комусь цікаво - це місто Новгород-Сіверський
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15.03.2021 16:38 Ответить
Это, конечно, хорошо. Но. похоже, это именно те 1-2 экземпляра, изготовленные и испытанные еще при Порохе и Пасторе. Других, видимо, нет.
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15.03.2021 15:43 Ответить
Вам, Михалыч, две шоколадки! Одна от Пороха, а вторая от Пастора.
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15.03.2021 16:07 Ответить
******, главное, что не го..на от зеленского!
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16.03.2021 09:25 Ответить
в Бригаде было 8 дивизионов раньше , а здесь батарея то есть пол дивизиона
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15.03.2021 15:47 Ответить
когда патронный завод построят?
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15.03.2021 16:06 Ответить
Украине нужны ракеты которые бы легко долетали и до моцквы и до самых ватных окраин ,желательно с ядерными боеголовками ,но и Нептун тоже хорошо ,только ПОБОЛЬШЕ надо всего этого добра ,ПОБОЛЬШЕ...
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15.03.2021 16:37 Ответить
Дай Бог щоб Україна посилювалась у військовому плані у геометричній прогресії і
не як радянська армія, а як якісна ******* злагоджена організація
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15.03.2021 16:48 Ответить
труба кацапам
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15.03.2021 17:10 Ответить
Давно пора Путину настроение портить нашими Нептунами!! Ну, а если ёщё пару раз шарахните по донецку, то вообще будете красава!!
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15.03.2021 17:13 Ответить
Добре. Ничего шо опытный, но казламордые задумаются, прежде чем нападать. Аргентина , перед войной с Британией, получила несколько ракет ,,Экзосет" от Франции. С началом войны, французы зарубили поставки, но и те несколько ракет нанесли тяжёлые потери британскому флоту. По мнению англичан, будь у аргентинцев этих ракет побольше, то исход войны мог быть иным.
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15.03.2021 17:26 Ответить
Благодарите Пороха, иначе до сих пор на камазах обшитыми металлическими листами воевали
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16.03.2021 01:16 Ответить
Это кстати очень удобно, теперь если кацапам откуда то что то прилетит похожее на "Томагавк", то в НАТО скажут, ...наверно это "Нептун"..., а наши скажут, ...а мы ничего не знаем, третья сила...
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16.03.2021 11:24 Ответить
 
 