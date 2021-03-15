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Ликвидировано возгорание в реанимационном отделении больницы на Харьковском шоссе в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Ликвидировано возгорание в реанимационном отделении больницы на Харьковском шоссе в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

15 марта в 14:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в Дарницком районе на Харьковском шоссе, 121, в больнице возник пожар. На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В сообщении подчеркивается, что было установлено, что на 3-этаже 3-этажного здания больницы, в комнате сестры-хозяйки реанимационного отделения, произошло возгорание хозяйственных принадлежностей на площади 15 кв. м.

"Возгорание в 15:11 пожарные локализировали, в 15:21 - ликвидировали. Пожар сопровождался сильным задымлением, однако поскольку состояние больных не позволяло их эвакуировать из помещения интенсивной терапии, во время ликвидации пожара проводилось проветривание помещений, в это время вместе с больными в каждой палате находилось по одному спасателю и медицинскому работнику", - подчеркивают в ГСЧС.

Кроме этого в ГСЧС акцентируют внимание на том, что больных COVID-19 в помещениях, где возник пожар не было. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

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Ликвидировано возгорание в реанимационном отделении больницы на Харьковском шоссе в Киеве, - ГСЧС 01
Ликвидировано возгорание в реанимационном отделении больницы на Харьковском шоссе в Киеве, - ГСЧС 02
Ликвидировано возгорание в реанимационном отделении больницы на Харьковском шоссе в Киеве, - ГСЧС 03
Ликвидировано возгорание в реанимационном отделении больницы на Харьковском шоссе в Киеве, - ГСЧС 04
Ликвидировано возгорание в реанимационном отделении больницы на Харьковском шоссе в Киеве, - ГСЧС 05
Ликвидировано возгорание в реанимационном отделении больницы на Харьковском шоссе в Киеве, - ГСЧС 06

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больница (1440) Киев (25521) пожар (5944) ГСЧС (4966)


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