Украинские моряки с затонувшего у берегов Румынии судна выписаны из больницы, еще двоих членов экипажа выпишут завтра, - посольство. ФОТО

Сегодня, 15 марта украинские моряки-члены экипажа "Volgo Balt 179", затонувшего у берегов Румынии 11 марта, были выписаны из больницы в Констанце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Румынии.

Состояние их здоровья удовлетворительное. Ожидается, что еще двое членов экипажа будут выписаны в течение завтрашнего дня после завершения лечебно-профилактических процедур.

Все выписанные моряки размещены в гостинице и обеспечены всем необходимым, отметили в МИДе.

В отеле украински моряки будут находиться до завершения всех процедур, связанных с их возвращением на родину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасенные с затонувшего у берегов Румынии судна моряки вернутся в Украину на следующей неделе, - посольство

Посольство уже выдало всем украинским гражданам удостоверения личности на возвращение в Украину.

Сотрудники Посольства находятся вместе с украинскими моряками, им оказывается необходимая помощь и содействие. Ситуация на контроле Посольства.

Как сообщалось, 11 марта у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 украинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжались поиски 1 человека. Позже МИД обнародовал имена погибших и пострадавших граждан Украины.

Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .

Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести.