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На Закарпатье блокирован канал незаконной переправки граждан РФ за границу, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатье блокирован канал незаконной переправки граждан РФ за границу, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Закарпатье заблокировали канал незаконной переправки граждан России в страны ЕС, Великобритании и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что противоправную деятельность организовал житель Береговского района Закарпатской области. Он помогал иностранцам, в частности россиянам, в получении на фиктивных основаниях гражданства Венгрии для дальнейшего безвизового въезда в 162 страны мира, включая США и Великобританию.

Организатор схемы обеспечивал подделку документов, которые доказывали наличие необходимых оснований. Оформление документов, подтверждающих приобретение гражданства и получения разрешения для выезда за границу, проводилось фигурантом через дипломатические представительства Венгрии в некоторых странах Европейского Союза.

За соответствующие "услуги" фигурант получал от заказчика 25-30 тыс. евро. Среди "клиентов" схемы были представители криминалитета и организованных преступных группировок.

В рамках уголовного производства следователи Службы безопасности Украины провели обыски по адресам проживания злоумышленника. Во время следственных действий обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к преступной схемы.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

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На Закарпатье блокирован канал незаконной переправки граждан РФ за границу, - контрразведка СБУ 01
На Закарпатье блокирован канал незаконной переправки граждан РФ за границу, - контрразведка СБУ 02
На Закарпатье блокирован канал незаконной переправки граждан РФ за границу, - контрразведка СБУ 03
На Закарпатье блокирован канал незаконной переправки граждан РФ за границу, - контрразведка СБУ 04

Автор: 

контрразведка (496) нелегалы (452) СБУ (19898) Закарпатская область (2585)


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шпиёны, аппазиционеры или заробитчаны?
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15.03.2021 16:36 Ответить
Надо таки организовывать каналы массовой переправки кацапооккупантов на тот свет.
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15.03.2021 16:39 Ответить
Красава! Кидал кацапов на бабло ))) Уже давно нельзя получить утлевел по левым докам, а те, что были выданы раньше, аннулируются
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15.03.2021 16:45 Ответить
Венгры - такие же европейцы, как румыны.
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15.03.2021 17:01 Ответить
Скоро венгерские паспорта монголам будут пачками продавать, ржака. Но это проблемы Евросоюза))))))
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15.03.2021 17:12 Ответить
А я, прочитавши заголовок подумав, що то правнук Штірліца на лижах в горах переправляв правнука професора Плейшнера до мадьярів чи румунів. Нквд-кгб-сбу воно таке -- "не дремлет".
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15.03.2021 17:13 Ответить
Расползаются по миру сеять "доброе вечное, рускамирское"? Или готовить теракты?
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15.03.2021 19:43 Ответить
Надіюсь москалів,після оплати,телепортували ,через крематорій.
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15.03.2021 20:58 Ответить
 
 