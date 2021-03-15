На Закарпатье блокирован канал незаконной переправки граждан РФ за границу, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Закарпатье заблокировали канал незаконной переправки граждан России в страны ЕС, Великобритании и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что противоправную деятельность организовал житель Береговского района Закарпатской области. Он помогал иностранцам, в частности россиянам, в получении на фиктивных основаниях гражданства Венгрии для дальнейшего безвизового въезда в 162 страны мира, включая США и Великобританию.

Организатор схемы обеспечивал подделку документов, которые доказывали наличие необходимых оснований. Оформление документов, подтверждающих приобретение гражданства и получения разрешения для выезда за границу, проводилось фигурантом через дипломатические представительства Венгрии в некоторых странах Европейского Союза.

За соответствующие "услуги" фигурант получал от заказчика 25-30 тыс. евро. Среди "клиентов" схемы были представители криминалитета и организованных преступных группировок.

В рамках уголовного производства следователи Службы безопасности Украины провели обыски по адресам проживания злоумышленника. Во время следственных действий обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к преступной схемы.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

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