СБУ заблокировала два канала незаконной миграции на Луганщине и в Закарпатье. ФОТОрепортаж

СБУ заблокировала в Луганской и Закарпатской областях два канала нелегальной миграции в нашу страну.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

По оперативным данным, среди иностранцев были, в частности выходцы из стран с повышенной террористической угрозой.

Так, на Луганщине пресечена деятельность межрегиональной группировки, которая организовала незаконную легализацию иностранных граждан в Украине. Дельцы обустроили подпольную мастерскую для серийного изготовления поддельных документов.

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По данным предварительного расследования, в состав группы входили несколько граждан Украины. Злоумышленники организовали противоправный механизм легализации в нашей стране выходцев из стран Ближнего Востока. Для этого они изготавливали зарубежным заказчикам поддельные документы, которые иностранцы использовали, в частности для поступления в украинские вузы.

Своих клиентов дельцы подыскивали с помощью личных связей, а также на специализированных интернет-форумах. Оплату за "услуги" они получали наличными или через банковские карточные счета.

Во время обысков по адресам проживания организатора группировки в Северодонецке, а также в подпольной лаборатории в Харькове, правоохранители обнаружили:

- оборудование для изготовления фальшивых документов;

- большое количество поддельных паспортов;

- 90 печатей и штампов фиктивных структур;

- банковские карточки;

- наличные, вероятно полученные преступным путем.

В данное время проверяется причастность иностранцев к деятельности международных террористических организаций.

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В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в противоправной схеме.

















В то же время в Закарпатье СБУ заблокировала канал незаконной миграции иностранцев через государственную границу Украины в Евросоюз. Правоохранители задержали организатора "трафика" на попытке незаконной переправки трех нелегалов из страны Центральной Азии.

По предварительным данным следствия, противоправную деятельность организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. Своим "клиентам" он обещал обеспечить переход через госграницу Украины в ЕС вне установленных пунктов пропуска.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.