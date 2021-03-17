Украинский воин Александр Головатый в результате несчастного случая на вокзале в Киеве лишился ног: ему необходима помощь, - подполковник ВСУ Баранов. ФОТОрепортаж

Украинский военнослужащий Александр Головатый потерял сознание на вокзале в Киеве, когда спешил на поезд (отправлялся на 7-ю ротацию в зону ООС), в результате ему отрезало ноги. Сейчас его выписали из больницы и отправили домой в Манькивку на Черкасщине, хотя ему еще необходимо лечение и реабилитация. Местные власти даже не интересуются судьбой воина. Волонтеры просят украинцев о помощи.

Об этом сообщил подполковник запаса Вооруженных сил Укрины и участник российско-украинской войны Виталий Баранов, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие побратимы! Вы наверное слышали о трагической новости в которой мужчине на железнодорожном вокзале в Киеве поезд отрезал ноги. Так вот этим человеком оказался наш побратим - участник боевых действий Головатый Александр Александрович из Черкасской области, зарегистрирован в смт. Манькивка, разведен, имеет сына, проживает с мамой пенсионеркой, которая продолжает работать библиотекарем. Саша воюет с 2014 года, ушел добровольцем, с 2015 официально в штате ВСУ. На этот раз он ехал на свою седьмую ротацию, но через киевские пробки опаздывал на поезд. Помнит как быстро шел по перрону, болела голова, потом пустота и очнулся на пути с оторванными ногами, снова потерял сознание. Причиной трагедии стали в том числе многочисленные контузии, нелеченный посттравматический синдром. Сейчас состояние Александра тяжелое, была большая потеря крови, находился в реанимационном отделении 17 больницы. Содержание алкоголя в крови не обнаружено. Больница, по нашему настоянию, обеспечила Сашу реанимационными материалами и препаратами. Вчера (15 марта. - Ред.), через 10 дней после операции, его без обеих ног, с ампутацией к середине бедра отправили домой, вынесли сестре, которая приехала с мужем забрать домой. Как будет проходить лечение всем наплевать. Вчера к нему кроме семьи и волонтера Ивана не наведывался никто, а сегодня из районной больницы пгт. Манькивка обещали прислать врача для осмотра. Местные власти даже не знает, кто он, где живет и каково его состояние. За жизнь и здоровье Александра борется координатор волонтерского движения Манькивщины, Миронюк Иван тел. 0 (96) 364 39 24. Если есть возможность уделить внимание, помочь с переоборудованием квартиры на втором этаже панельной пятиэтажки, предоставить гигиенические средства - сделайте это. Еще можете набрать руководителя районной поликлиники с. Манькивки, Юрия Кулика, он, видимо, забыл что в стране идет война и каково его место", - призвал Баранов.

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"Мы давно знаем о "ментовских" попытках списать свое бездействие на железнодорожном вокзале на кого угодно. Сашка как бродягу завезли в дежурную больницу даже не взглянув на документы или стиль одежды и отрезали ноги на середине бедра, хоть ноги были повреждены / оторваны ниже колен, а из-за большой потери крови, которая произошла из-за несвоевременного предоставления первой медицинской помощи (потеря крови была более двух литров). Из Манькивскивской ОТГ так посетителей и не было, они ФБ не читают", - добавил позже Баранов.



















