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Украинский воин Александр Головатый в результате несчастного случая на вокзале в Киеве лишился ног: ему необходима помощь, - подполковник ВСУ Баранов. ФОТОрепортаж

Украинский военнослужащий Александр Головатый потерял сознание на вокзале в Киеве, когда спешил на поезд (отправлялся на 7-ю ротацию в зону ООС), в результате ему отрезало ноги. Сейчас его выписали из больницы и отправили домой в Манькивку на Черкасщине, хотя ему еще необходимо лечение и реабилитация. Местные власти даже не интересуются судьбой воина. Волонтеры просят украинцев о помощи.

Об этом сообщил подполковник запаса Вооруженных сил Укрины и участник российско-украинской войны Виталий Баранов, передает Цензор.НЕТ.

"Дорогие побратимы! Вы наверное слышали о трагической новости в которой мужчине на железнодорожном вокзале в Киеве поезд отрезал ноги. Так вот этим человеком оказался наш побратим - участник боевых действий Головатый Александр Александрович из Черкасской области, зарегистрирован в смт. Манькивка, разведен, имеет сына, проживает с мамой пенсионеркой, которая продолжает работать библиотекарем. Саша воюет с 2014 года, ушел добровольцем, с 2015 официально в штате ВСУ. На этот раз он ехал на свою седьмую ротацию, но через киевские пробки опаздывал на поезд. Помнит как быстро шел по перрону, болела голова, потом пустота и очнулся на пути с оторванными ногами, снова потерял сознание. Причиной трагедии стали в том числе многочисленные контузии, нелеченный посттравматический синдром. Сейчас состояние Александра тяжелое, была большая потеря крови, находился в реанимационном отделении 17 больницы. Содержание алкоголя в крови не обнаружено. Больница, по нашему настоянию, обеспечила Сашу реанимационными материалами и препаратами. Вчера (15 марта. - Ред.), через 10 дней после операции, его без обеих ног, с ампутацией к середине бедра отправили домой, вынесли сестре, которая приехала с мужем забрать домой. Как будет проходить лечение всем наплевать. Вчера к нему кроме семьи и волонтера Ивана не наведывался никто, а сегодня из районной больницы пгт. Манькивка обещали прислать врача для осмотра. Местные власти даже не знает, кто он, где живет и каково его состояние. За жизнь и здоровье Александра борется координатор волонтерского движения Манькивщины, Миронюк Иван тел. 0 (96) 364 39 24. Если есть возможность уделить внимание, помочь с переоборудованием квартиры на втором этаже панельной пятиэтажки, предоставить гигиенические средства - сделайте это. Еще можете набрать руководителя районной поликлиники с. Манькивки, Юрия Кулика, он, видимо, забыл что в стране идет война и каково его место", - призвал Баранов.

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"Мы давно знаем о "ментовских" попытках списать свое бездействие на железнодорожном вокзале на кого угодно. Сашка как бродягу завезли в дежурную больницу даже не взглянув на документы или стиль одежды и отрезали ноги на середине бедра, хоть ноги были повреждены / оторваны ниже колен, а из-за большой потери крови, которая произошла из-за несвоевременного предоставления первой медицинской помощи (потеря крови была более двух литров). Из Манькивскивской ОТГ так посетителей и не было, они ФБ не читают", - добавил позже Баранов.

Украинский воин Александр Головатый в результате несчастного случая на вокзале в Киеве лишился ног: ему необходима помощь, - подполковник ВСУ Баранов 01
Украинский воин Александр Головатый в результате несчастного случая на вокзале в Киеве лишился ног: ему необходима помощь, - подполковник ВСУ Баранов 02
Украинский воин Александр Головатый в результате несчастного случая на вокзале в Киеве лишился ног: ему необходима помощь, - подполковник ВСУ Баранов 03
Украинский воин Александр Головатый в результате несчастного случая на вокзале в Киеве лишился ног: ему необходима помощь, - подполковник ВСУ Баранов 04
Украинский воин Александр Головатый в результате несчастного случая на вокзале в Киеве лишился ног: ему необходима помощь, - подполковник ВСУ Баранов 05
Украинский воин Александр Головатый в результате несчастного случая на вокзале в Киеве лишился ног: ему необходима помощь, - подполковник ВСУ Баранов 06

Украинский воин Александр Головатый в результате несчастного случая на вокзале в Киеве лишился ног: ему необходима помощь, - подполковник ВСУ Баранов 07
Украинский воин Александр Головатый в результате несчастного случая на вокзале в Киеве лишился ног: ему необходима помощь, - подполковник ВСУ Баранов 08
Украинский воин Александр Головатый в результате несчастного случая на вокзале в Киеве лишился ног: ему необходима помощь, - подполковник ВСУ Баранов 09
Украинский воин Александр Головатый в результате несчастного случая на вокзале в Киеве лишился ног: ему необходима помощь, - подполковник ВСУ Баранов 10

Украинский воин Александр Головатый в результате несчастного случая на вокзале в Киеве лишился ног: ему необходима помощь, - подполковник ВСУ Баранов 11

Украинский воин Александр Головатый в результате несчастного случая на вокзале в Киеве лишился ног: ему необходима помощь, - подполковник ВСУ Баранов 12

Автор: 

благотворительность (612) вокзал (266) несчастный_случай (314) помощь (7801) военнослужащие (6137) Баранов Виталий (6) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+28
Министерство обороны обязано оказать воину - герою, защитнику Украины всю необходимую помощь.... Этот воин заслужил , чтобы о нём побеспокоилось государство Украина....Государство, которое тратит миллиарды гривен на оздоровление чиновников и, конкретно, четырежды скрывавшегося от мобилизации, "главнокомандующего"..... Гражданин президент, облегчите свою карму - помогите пострадавшему воину.... В отличие от спасения Ярослава Журавля, сейчас Вам кремлёвская крыса ничем не помешает.... Помогите тихо, без видосиков и представлений с оркестром, и феерверком.... Страна ждёт реакции президента или кого-нибудь из его пятидесяти замов и сотни помощников, сидящих на шее у налогоплательщиков.....
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17.03.2021 16:08
+21
Какой то судья-сепароюга, получает десятки тысяч гривен пенсии.
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17.03.2021 16:14
+15
Суки!
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17.03.2021 16:01
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17.03.2021 16:01 Ответить
Суки!
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17.03.2021 16:01 Ответить
новому губеру сегодня не до таких. он своё министерское будущее сейчас обустраивает.
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17.03.2021 16:07 Ответить
Министерство обороны обязано оказать воину - герою, защитнику Украины всю необходимую помощь.... Этот воин заслужил , чтобы о нём побеспокоилось государство Украина....Государство, которое тратит миллиарды гривен на оздоровление чиновников и, конкретно, четырежды скрывавшегося от мобилизации, "главнокомандующего"..... Гражданин президент, облегчите свою карму - помогите пострадавшему воину.... В отличие от спасения Ярослава Журавля, сейчас Вам кремлёвская крыса ничем не помешает.... Помогите тихо, без видосиков и представлений с оркестром, и феерверком.... Страна ждёт реакции президента или кого-нибудь из его пятидесяти замов и сотни помощников, сидящих на шее у налогоплательщиков.....
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17.03.2021 16:08 Ответить
Свята справа, +
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17.03.2021 16:13 Ответить
Какой то судья-сепароюга, получает десятки тысяч гривен пенсии.
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17.03.2021 16:14 Ответить
100 000
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17.03.2021 17:27 Ответить
литвин ******* получает
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17.03.2021 20:17 Ответить
+
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17.03.2021 16:17 Ответить
у тупицького заберіть ЗП. не на одного такого бідолагу вистачить...
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17.03.2021 17:43 Ответить
Выздоравливай воин! +
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17.03.2021 18:01 Ответить
Без ног ?
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17.03.2021 22:21 Ответить
Никто не может посмотреть и сравнить все числа ?

Центр комплектования отправляет в часть с 2 марта и в части должен был явиться 5 марта. Билет на поезд отправлением вечером в 19-19 3 марта должен прибыть на станцию Очеретино Донецкой области в 8-46 4 марта, а человек попал под поезд в Киеве и отрезало ноги 4 марта в 16 часов. Цитата ,,около 16:00 4 марта в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Центральном железнодорожном вокзале. Предварительно установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. В результате наезда поезда пострадавшему оторвало ноги. Источник: https://censor.net/ru/n3251584,,
Вгашенный, так ,,торопился,, из-за киевских пробок на поезд, что аж на следующий день после того как его поезд уехал, ,,потерял сознание,, на киевском вокзале и попал под поезд?

Подполковнику Баранову с такой говорящей фамилией (которого цензор перепостил), нужно было сначала самому глянуть в свои доказательства.
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17.03.2021 18:15 Ответить
Это сильно меняет дело? Даже если выпил. Он воевал с 2014 и до сих пор.
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17.03.2021 18:28 Ответить
А Вы не пытались просчитывать, на какие деньги президент Зеленский со своей семьёй и главой офиса президента , и с многочисленной охраной, и прислугой летал в отпуск ( командировку) в Оман. ... Очень интересно, кто оплатил эту многомиллионную собачью свадьбу? Кремль? Шапито "95 квартал"? Каломойский? Или мы с Вами своими налогами? И посчитайте для удовольствия своего, сколько миллиардов наших денег выбрасывается на оздоровление миллионеров в правительстве, Верховной Раде, судейской кодле, прокурорской братве?
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17.03.2021 18:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/482640 и зачем вы мне коммент из этих много букв писали ? Когда нет разумного аргумента начинаются обвинения ,,да ты кацап,, , приплетание Зели, Коломойши. Я просто на цифрах показал что человек писавший пост в фейсбучике или не далекий, или врет. И люди все равны. Попасть под поезд мог бы любой во время ,,временной потери сознания,,
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17.03.2021 21:41 Ответить
"Никто не может посмотреть и сравнить все числа ?" - Ваш вопрос.... А числа я сравнил и сопоставил следующие - начал защищать нашу с Вами страну в 2014 году и по 2021 год....Благодаря ему мы с Вами ещё живы и протираем жопами диваны, печатая на Цензоре умные тексты.... Этому пострадавшему парню мы обязаны жизнями и свободой от диктатуры путинской нечисти....
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17.03.2021 22:43 Ответить
Друзья, я думаю, что всем нам ничего не стоит закинуть на карточку воина посильную сумму, кто сколько может, для нас особо не заметно, а для Воина помощь. Помните что большая река берет свое начало с маленького ручейка...поможем Человеку. +
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17.03.2021 18:17 Ответить
Навіть і вгашений, чи обнюханий і обколотий - він людина, яка на відміну він правильних чистоплюїв, з 14 року брав участь у війні : мерз, не спав, не доїдав, ризикував життям і втрачав здоровя. А чистоплюям нехай за їхню писанину руки повикручує і завтра щоб потрапили під колеса чергового мажора, або під дорогим кабаком зграя малолєток стопнула його на "Дядя дай закурить".
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17.03.2021 18:55 Ответить
Жахлива історія.
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18.03.2021 00:50 Ответить
Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов - Цензор.НЕТ 5526
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18.03.2021 07:53 Ответить
Український воїн Олександр Головатий унаслідок нещасного випадку на вокзалі в Києві втратив ноги: йому необхідна допомога, - підполковник ЗСУ Баранов - Цензор.НЕТ 6396Протезы нового поколения
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18.03.2021 07:54 Ответить
 
 