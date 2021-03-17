Аваков: Вместе с МОЗ мы запускаем систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии силами авиации МВД. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 марта, Правительство поддержало совместную инициативу Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения о создании Единого аэромедицинского пространства, предусматривающего введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационной транспортировки анатомических материалов реципиентов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

"Главным приоритетом деятельности МВД всегда была и остается жизнь и здоровье украинцев. Именно для этой цели вводился масштабный проект по созданию Единой системы авиационной безопасности и защиты населения, который является результатом работы с Францией и компанией Airbus. Создание Единого аэромедицинского пространства полностью согласуется с концепцией развития авиации МВД", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что речь идет о совершенно новом уровне предоставления экстренной медицинской помощи, при котором человек получит врачебную помощь или будет доставлен ​​в медучреждение с любого, даже самого отдаленного, уголка страны. Вторая составляющая этой программы - поддержка отечественной трансплантологии. Это та область медицины, где успех критически зависит, в частности, от скорости доставки реципиента или органа к месту операции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Медики в районе ООС провели учения по оказанию помощи и эвакуации раненых. ВИДЕО

Аваков рассказал, что на первом этапе пилотного внедрения аэромедицинской эвакуации будут привлечены новые современные вертолеты Airbus H-145, которые будут базироваться в городах Львов и Киев.

"Единая система авиационной безопасности и защиты МВД вышла на новый уровень. Сегодня Кабмин поддержал инициативу МВД о создании Единого аэромедицинского пространства Украины: вместе с Министерством здравоохранения мы запускаем систему аэромедицинской эвакуации и поддержки трансплантологии силами авиации МВД. Уже с 1 апреля мы запускаем пилотный проект во Львовском регионе - это 7 областей: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области. А с 1 мая уже подключаем Киевский регион, он обеспечит помощью Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и город Киев. Сегодня полностью готовы к работе две вертолетные базы - во Львове и Киеве. Далее система аэромедицинской эвакуации охватит всю Украину.

Смотрите также: "Война без выходных": в Днепр на вертолете эвакуировали двух военнослужащих с минно-взрывными травмами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Таким образом мы, в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и благодаря поддержке наших французских партнеров, возрождаем санавиацию, которая до сих пор существовала только теоретически. Уже на первом этапе как минимум 7 миллионов украинцев смогут получить максимально быстрый доступ к медицинской помощи в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью", - отметил Аваков.

Пилотный проект позволит разработать механизмы взаимодействия между авиационными подразделениями МВД и медицинскими учреждениями, приобрести практический опыт для масштабирования этого проекта по всей территории Украины.

С учетом того, что в вопросе оказания экстренной медицинской помощи время является критически важным, период реагирования на вылет вертолета составит от 5 до 30 минут, в зависимости от обстоятельств.

Этот проект - первый шаг для полноценного запуска системы аэромедицинской эвакуации на всей территории Украины.









Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в 2021 году МВД запускает два масштабных проекта - систему аэромедицинской эвакуации и реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС.

Также Аваков сообщил, что до конца года в Украине полноценно заработает система авиационной безопасности.