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На Львовщине майор задержан на взятке 2 тыс. долл. за освобождение от призыва на срочную службу, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задержан на взятке начальник медицинского пункта одной из воинских частей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

На Львовщине майор задержан на взятке 2 тыс. долл. за освобождение от призыва на срочную службу, - военная прокуратура 01

По данным следствия, майор получил взятку в размере 2000 долларов за решение вопроса об освобождении от призыва на срочную военную службу.

На Львовщине майор задержан на взятке 2 тыс. долл. за освобождение от призыва на срочную службу, - военная прокуратура 02

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На Львовщине майор задержан на взятке 2 тыс. долл. за освобождение от призыва на срочную службу, - военная прокуратура 03

Первоочередные следственные действия продолжаются. Проводится обыск в служебном кабинете офицера. Решаются вопросы о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании взяточника под стражей.

Также смотрите: На Харьковщине офицер военкомата задержан на взятке 600 долл., - военная прокуратура. ФОТО

Автор: 

взятка (6159) правоохранительные органы (2970) призыв (742) силовики (2799) Военная прокуратура (933) Львовская область (2904)


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разрешите на законодательном уровне такие оплаты ! все равно несут и берут ! так средства в бюджет пойдут в т ч на оплату службы контрактникам. зачем насильно гоняться за пацанами .из запуганного юнца боец неполучится. такое только в странах с тоталитарным режимом
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17.03.2021 17:39 Ответить
Майора разжаловать в еврейторы и отправить в окопы к контрактникам
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17.03.2021 18:10 Ответить
Мені знищили у Бродівському військовому гарнізоні особову справу. не виконали судових рішень військових судів про моє незаконне звільнення із роботи.Винні особи: командир в/ч А-0508 полковник Нестерук В.Г. та його юрист Сасевич О.М. І яка наша доля? Мені відмовлено служити в зоні АТО операційною сестрою згідно із першим дипломом та досвідом роботи у військових госпіталях. Нестерук отримав посаду генерала в Києві у контррозвідці і сприяв здачі Криму. Сасевич прекрасно влаштувався незаконним указом від 25.05. 19 року Порошенка, котрий не мав повноважень на такі укази президента після інавгурації Зеленського В.О. .на посаду судді у Київський адміністративний суд. Але дітей, які не хочуть служити, бо бояться, судять, позбавляючи волі до 5 років. Нехай працівники із СБУ притягнуть винних до відповідальності за знищення моєї особової справи. відновлять цю справу разом із наказами , котрих я не отримала. і я піду служити в зону АТО замість тих дітей, які бояться такої служби у довготривалих військових діях.
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17.03.2021 18:37 Ответить
Судова справа " 2-28/2000 від 20.06.2000 року кілька разів пропадала, судові рішення про видачу дублікату виконавчого листа в справі № 569/7111/18-ц від 26.2.2019 р. не виконані. Для чого нам всі ці антикорупційні органи, котрі лише піаряться та ********* між собою?
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17.03.2021 18:39 Ответить
Тю, я знаю одну семейку, которая сына "похоронила", лишь бы его на "срочку" не забрали)))
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17.03.2021 19:09 Ответить
Яка дивина...
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17.03.2021 20:10 Ответить
 
 