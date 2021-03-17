На Львовщине майор задержан на взятке 2 тыс. долл. за освобождение от призыва на срочную службу, - военная прокуратура. ФОТО
Правоохранителями задержан на взятке начальник медицинского пункта одной из воинских частей.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.
По данным следствия, майор получил взятку в размере 2000 долларов за решение вопроса об освобождении от призыва на срочную военную службу.
Первоочередные следственные действия продолжаются. Проводится обыск в служебном кабинете офицера. Решаются вопросы о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании взяточника под стражей.
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kapper
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Беня Шихман #465470
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Larysa Synytska
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Александр Чуднивец #474549
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