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На Львовщине при получении 1 тыс. долл. взятки задержан оперуполномоченный Нацполиции, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала офицера одного из отделов полиции Львовщины за злоупотребление влиянием при исполнении служебных обязанностей и получения за это взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ во Львовской области.

На Львовщине при получении 1 тыс. долл. взятки задержан оперуполномоченный Нацполиции, - СБУ 01

Полицейский требовал с львовянки взятку за нефиксацию нарушения меры пресечения ее мужем, который находится под круглосуточным домашним арестом по экстрадиционному запросу из одной из стран Евросоюза. Свою "лояльность" злоумышленник оценил в 1000 долларов.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства средств и задержали сотрудника полиции во время получения всей суммы взятки.

На Львовщине при получении 1 тыс. долл. взятки задержан оперуполномоченный Нацполиции, - СБУ 02

Читайте: СБУ поймала на взятке чиновника Национальной академии наук. ФОТО

На Львовщине при получении 1 тыс. долл. взятки задержан оперуполномоченный Нацполиции, - СБУ 03

Начато уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, Устанавливается возможная причастность к преступлению других должностных лиц отдела полиции.

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Автор: 

взятка (6159) Нацполиция (16463) СБУ (19898) Львовская область (2904)


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Банда занималась тёмными делами...
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17.03.2021 18:02 Ответить
Я роками пишу про те, як беруть хабарі, надаю документальні підтвердження. Коли вже хабарника затримують , то суддями в судових ухвалах займаються вимогательствами від мене: я повинна була заплатити 6000 гривень за те, що була свідком при отриманні хабара прокурором. Судова справа № 439/1035/16-ц. Судова ухвала Верховного Суду України від 1.11.2017 року , підписана 5 суддями, досі не виконана, пропала навіть із ЄДРСР.
Пізніше мені придумали у зговорі керівники прокуратур, поліції та судді три адміністративні справи " про злісну непокору працівникам поліції", котрі намагалися підкинути мені наркотичну траву. Остання придумана мені справа 439/1513/20. Документи пачками скеровують із суду в суд, із прокуратури - у прокуратуру, із АКБ- до НАБУ і навпаки. А хабарники продовжують збагачуватися на всьому, чому можна і не можна, маючи посади, печатки, владу, купу підлеглих і негласних шісток, які підписані у чистих протоколах у трьох адмін. справах, які в зговорі мені придумували вигодонабувачі хабарів.
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17.03.2021 18:17 Ответить
Покажите хоть одну камеру с взяточниками, фантазёры зеленожопые))
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17.03.2021 19:17 Ответить
тридцать лет -одно и то же ) зато звучит как красиво - как в фильмах на видеокассетах - полиция ,ФБР -ах ! ты ж! ух тыж ! бибизянки пляшут щеки надули - у нас теперь как в европах как в америках - фбр, ко-ко-ко, полиция ко-ко-ко, закон один для всех ко-ко -ко реформа милиции кококо все равны перед законом ко -ко ко . Тьфу.
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17.03.2021 21:16 Ответить
 
 