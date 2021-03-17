На Львовщине при получении 1 тыс. долл. взятки задержан оперуполномоченный Нацполиции, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала офицера одного из отделов полиции Львовщины за злоупотребление влиянием при исполнении служебных обязанностей и получения за это взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ во Львовской области.

Полицейский требовал с львовянки взятку за нефиксацию нарушения меры пресечения ее мужем, который находится под круглосуточным домашним арестом по экстрадиционному запросу из одной из стран Евросоюза. Свою "лояльность" злоумышленник оценил в 1000 долларов.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт вымогательства средств и задержали сотрудника полиции во время получения всей суммы взятки.

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Начато уголовного производства по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, Устанавливается возможная причастность к преступлению других должностных лиц отдела полиции.

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