Киевские таможенники обнаружили наркотики в электросамокате, прибывшем по почте из Франции. ФОТО
Тайник с двумя тысячами наркосодержащих таблеток киевские таможенники обнаружили в международной посылке с электросамокатом, прибывшей из Франции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.
Согласно декларации, в международном почтовом отправлении, которое прибыло из Франции в Украину авиарейсом через аэропорт "Борисполь", находилось электрическое транспортное средство. Однако во время таможенного контроля данной посылки на сканере было обнаружено, что в пенопластовом уплотнителе, в котором перемещался задекларированный электросамокат, находился специально изготовлена тайник.
В нем были спрятаны 2002 таблетки белого цвета с надписью "Б8" и 24 фрагмента таблеток.
Как установили таможенные эксперты, данные таблетки содержат бупренорфин, который отнесен к наркотическим средствам, оборот которых в Украине ограничен.
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Раньше был гипс на руке,а теперь упаковка электросамоката. Все старо как сам мир
Вы твари кацапоидные при любом удобном случае пытаетесь внушить мысли про неполноценность украинцев и украинского государства.
Новость про изъятие наркотиков на таможне, а ты сюда умудрилось напихать про "государство говно, укрпочта говно, держава говно". Регулярно всплываете вы лаптеносители с вашими завываниями про Украина - не страна, а украинцы не люди.
Вам посылка из Шанхая, о-ё-ёй,...