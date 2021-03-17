Киевские таможенники обнаружили наркотики в электросамокате, прибывшем по почте из Франции. ФОТО

Тайник с двумя тысячами наркосодержащих таблеток киевские таможенники обнаружили в международной посылке с электросамокатом, прибывшей из Франции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.

Согласно декларации, в международном почтовом отправлении, которое прибыло из Франции в Украину авиарейсом через аэропорт "Борисполь", находилось электрическое транспортное средство. Однако во время таможенного контроля данной посылки на сканере было обнаружено, что в пенопластовом уплотнителе, в котором перемещался задекларированный электросамокат, находился специально изготовлена ​​тайник.

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В нем были спрятаны 2002 таблетки белого цвета с надписью "Б8" и 24 фрагмента таблеток.





Как установили таможенные эксперты, данные таблетки содержат бупренорфин, который отнесен к наркотическим средствам, оборот которых в Украине ограничен.

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