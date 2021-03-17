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Киевские таможенники обнаружили наркотики в электросамокате, прибывшем по почте из Франции. ФОТО

Тайник с двумя тысячами наркосодержащих таблеток киевские таможенники обнаружили в международной посылке с электросамокатом, прибывшей из Франции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни.

Киевские таможенники обнаружили наркотики в электросамокате, прибывшем по почте из Франции 01

Согласно декларации, в международном почтовом отправлении, которое прибыло из Франции в Украину авиарейсом через аэропорт "Борисполь", находилось электрическое транспортное средство. Однако во время таможенного контроля данной посылки на сканере было обнаружено, что в пенопластовом уплотнителе, в котором перемещался задекларированный электросамокат, находился специально изготовлена ​​тайник.

Киевские таможенники обнаружили наркотики в электросамокате, прибывшем по почте из Франции 02

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В нем были спрятаны 2002 таблетки белого цвета с надписью "Б8" и 24 фрагмента таблеток. 

Киевские таможенники обнаружили наркотики в электросамокате, прибывшем по почте из Франции 03
Киевские таможенники обнаружили наркотики в электросамокате, прибывшем по почте из Франции 04

Как установили таможенные эксперты, данные таблетки содержат бупренорфин, который отнесен к наркотическим средствам, оборот которых в Украине ограничен.

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Автор: 

Киев (25521) наркотики (2144) таможня (1959) Франция (3507)


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Топ комментарии
+5


Киевские таможенники обнаружили наркотики в электросамокате, прибывшем по почте из Франции - Цензор.НЕТ 5723
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17.03.2021 20:52
+3
так вон оно чё... чего он по паркету гонял в помещении
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17.03.2021 21:19
+2
Посылка для Кивы или Бубочки ?
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17.03.2021 20:49
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Посылка для Кивы или Бубочки ?
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17.03.2021 20:49 Ответить


Киевские таможенники обнаружили наркотики в электросамокате, прибывшем по почте из Франции - Цензор.НЕТ 5723
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17.03.2021 20:52 Ответить
так вон оно чё... чего он по паркету гонял в помещении
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17.03.2021 21:19 Ответить
Эээх ПРОКАЧУ .....
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17.03.2021 20:55 Ответить
от гады! буржуины кляти! и до самокатив добралися
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17.03.2021 20:56 Ответить
Матеррые таможенники.
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17.03.2021 20:57 Ответить
малый бизнес х уле
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17.03.2021 20:58 Ответить
Это чтобы не страшно на электросамокате ездить было.
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17.03.2021 21:04 Ответить
таможня забрала добро )
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17.03.2021 21:08 Ответить
Киевские таможенники обнаружили наркотики в электросамокате, прибывшем по почте из Франции - Цензор.НЕТ 9005

Раньше был гипс на руке,а теперь упаковка электросамоката. Все старо как сам мир
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17.03.2021 21:08 Ответить
если бы это не присвоила таможня, то это бы точно поцупыла Укр(ади)Почта ). это постулаты работы нераздельной пары, таможня-укр(ади)почта )
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17.03.2021 21:17 Ответить
Херню говоришь. Получил большое количество посылок, больше 100, ни одна не пропала.
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17.03.2021 22:02 Ответить
так и поверил )) у меня пропала первая же, тестовая )) причём там были только 3 небольших шестерёнки. жрать их будут мабуть)) по трекингу, таможня не передала на почту. таможня борисполя кивает на украдипочту, как будто ей передала. украдипочта гонит на таможню, что не передавали. хорошо шо австрия знает, кто там есть ху из этих обох двох и полностью вернула стоимость отправления. получатель, неполучивший её охарактеризовал всё, как "не знаю, кто там и что, но государство гавно!!! Со всеми установами". больше никогда в жизни с этим ворьём. есть альтернативные способы. ))
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17.03.2021 22:11 Ответить
Сразу видно кацапского провокатора - "не знаю, кто там и что, но государство гавно".
Вы твари кацапоидные при любом удобном случае пытаетесь внушить мысли про неполноценность украинцев и украинского государства.
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17.03.2021 22:44 Ответить
понимаю, работа такая )) госворьё всех мастей отбеливать. в том числе и приторговывающую https://www.youtube.com/watch?v=yffApl-ECwU "не востребованным" украдипочту, для примера. ну о таможне вообще речь не идёт. получатель таки прав. власти ворующие, построили державу основанную на сплошном ворье, начиная с можновладцев.
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17.03.2021 22:56 Ответить
Что ты тварь кацапская юлить начала?
Новость про изъятие наркотиков на таможне, а ты сюда умудрилось напихать про "государство говно, укрпочта говно, держава говно". Регулярно всплываете вы лаптеносители с вашими завываниями про Украина - не страна, а украинцы не люди.
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17.03.2021 23:09 Ответить
возьми печеньку хозяйскую ) и не ной )))
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17.03.2021 23:12 Ответить
Что тварь кацапская не нравится тебе когда манипуляции твои раскрыты.
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17.03.2021 23:17 Ответить
подуйся ещё. но я тебе больше не подам. хозяин пусть подаёт )
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17.03.2021 23:19 Ответить
хозяин у тебя тварь кацапская.
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17.03.2021 23:25 Ответить
А что так можно было? (с)
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17.03.2021 21:28 Ответить
С добрым утром, тетя Хая, о-ё-ёй.
Вам посылка из Шанхая, о-ё-ёй,...
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17.03.2021 21:52 Ответить
Киевские таможенники были крайне удивлены, когда обнаружили наркотики у себя в сейфе
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17.03.2021 22:30 Ответить
 
 