30 тыс. новых административных сумок направлены в ВСУ на замену советским "планшетам", - Минобороны. ФОТО
В Вооруженные Силы Украины направлены новые административные сумки, которые заменят "планшеты" советского образца.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСУ.
Армейская новинка достаточно функциональная и вместительная. Отмечается, что в отличие от предыдущих "планшетов" советского образца, основным ее преимуществом является удобный функционал.
Как заявил начальник Центрального управления вещевого обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ полковник Дмитрий Кузнецов, на сегодня уже проведено распределение и начата выдача новых сумок органам военного управления и военным учебным заведениям.
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+16 Гоша Фантомас #478094
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Думаю, что преследовали и отадавли предпочтение не долговечности, а практичности, легкости и удобности.
Мы не во времена Александра Магедонского живем, когда с Греции ходили пешком Азию завоёвывать.
Во время боя - планшет заменяет офицеру рабочий стол.
На нём анализируется карта, выполняются записи и расчёты...
В такой сумке удобно носить продукты, вещи и косметику.
А здесь, я так понимаю, еще пеналы таскать надо, папки для карт и прочую "косметичку"
Ну и про аваковскую составляющую забывать не следует
https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2020-12-11-002410-c
Для тебя выпускаются косметички в стиле милитари.
https://censor.net/ru/blogs/3253919/mulyaj_raket_neptun_na_ozbron_vms_ukrani
Муляжі ракет "Нептун" на озброєні ВМС України
наверное для неторопливого, размеренного боя, с перекусом ....патаму она и на двух застёжках
Планшет у тата був. Розумію, з чим порівнюють.
блдь,это саботаж или диверсия обороноспособности Украины.
вместо ракет,бпла,связи....
Це девайс небойових умов.
Дивно, що досі протримався в армії.
Американская «Золотая Орда» «насытит» российскую ПВО
https://lenta.ru/auth/
https://lenta.ru/tags/organizations/pentagon/ Пентагон в рамках проекта Low-Cost Cruise Missile (LCCM) завершил разработку оружия, обеспечивающего создание роя недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote версии Block 3 компании Raytheon, позволяющих проводить «насыщающие» атаки противовоздушной обороны (ПВО) противника, сообщает The Drive.
Согласно изданию, БПЛА в составе роя способны, в частности, перенацеливаться и обмениваться задачами, а также проводить синхронизированные массированные атаки на системы ПВО противника (например, России и Китая), приводящие к тому, что количество целей для поражения значительно превосходит возможности огневой мощи обороняющейся стороны.https://lenta.ru/news/2021/03/18/lccm/
звичайно,2\3 "роя " будуть просто "обманки".. ще дешевші.))
2. Судя по тому что ВСЕ ТТХ этих сумок (цена, материал, производитель и т.п.) замяли для ясности ... Это очередные "аваковские рюкзаки".