30 тыс. новых административных сумок направлены в ВСУ на замену советским "планшетам", - Минобороны. ФОТО

В Вооруженные Силы Украины направлены новые административные сумки, которые заменят "планшеты" советского образца.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСУ.

Армейская новинка достаточно функциональная и вместительная. Отмечается, что в отличие от предыдущих "планшетов" советского образца, основным ее преимуществом является удобный функционал.

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Как заявил начальник Центрального управления вещевого обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ полковник Дмитрий Кузнецов, на сегодня уже проведено распределение и начата выдача новых сумок органам военного управления и военным учебным заведениям.