Под Киевом водитель влетел в фуру и погиб на месте, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства смертельной ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого водитель легковушки "Вольво" погиб на месте. ВНИМАНИЕ! Фото и видео не рекомендуется к просмотру лицам с ослабленной психикой, беременным и не достигшим 18-летнего возраста,
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в Facebook.
"Сегодня около пяти часов утра в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с погибшими на трассе Киев-Чоп в Святошинском районе столицы.
Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля "Вольво", двигаясь по проезжей части в направлении города Киева не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем "Кроне", который двигался впереди и остановился на красный сигнал светофора. Вследствие ДТП водитель легковушки, 1977 года скончался на месте", - сказано в сообщении.
По данному факту следователем столичного главка начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители проводят все необходимые следственные действия чтобы установить обстоятельства и причины этого события.
Фото: сайт полиции
Вместе с тем, как сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook, водитель "Вольво", который возможно был пьян, на высокой скорости врезался в остановившуюся на светофоре фуру. Водитель погиб мгновенно, двое пассажиров извлекали спасатели ГСЧС: "Двое пассажиров не получили тяжёлых травм и ходили пили пиво...".
Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
"В салоне много бутылок спиртного, от пострадавших исходил запах алкоголя. Был ли пьян водитель, установит экспертиза. Соболезнуем родственникам погибшего, выживания пострадавшими. Живым - следите за дорогой...", - говорится в сообщении.
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тіки цей обдарованний його майже знищив!
Щоб двічі не вставати)
та і вбитися в 90-ку - треба вміти.
Не должно быть никаких светофоров.