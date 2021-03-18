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Под Киевом водитель влетел в фуру и погиб на месте, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства смертельной ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого водитель легковушки "Вольво" погиб на месте. ВНИМАНИЕ! Фото и видео не рекомендуется к просмотру лицам с ослабленной психикой, беременным и не достигшим 18-летнего возраста,

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в Facebook.

"Сегодня около пяти часов утра в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с погибшими на трассе Киев-Чоп в Святошинском районе столицы. 

Предварительно полицейские установили, что водитель автомобиля "Вольво", двигаясь по проезжей части в направлении города Киева не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем "Кроне", который двигался впереди и остановился на красный сигнал светофора. Вследствие ДТП водитель легковушки, 1977 года скончался на месте", - сказано в сообщении.

Под Киевом водитель влетел в фуру и погиб на месте, - полиция 01

По данному факту следователем столичного главка начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Под Киевом водитель влетел в фуру и погиб на месте, - полиция 02

Правоохранители проводят все необходимые следственные действия чтобы установить обстоятельства и причины этого события.

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Под Киевом водитель влетел в фуру и погиб на месте, - полиция 03

Фото: сайт полиции

Вместе с тем, как сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook, водитель "Вольво", который возможно был пьян, на высокой скорости врезался в остановившуюся на светофоре фуру. Водитель погиб мгновенно, двое пассажиров извлекали спасатели ГСЧС: "Двое пассажиров не получили тяжёлых травм и ходили пили пиво...".

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

"В салоне много бутылок спиртного, от пострадавших исходил запах алкоголя. Был ли пьян водитель, установит экспертиза. Соболезнуем родственникам погибшего, выживания пострадавшими. Живым - следите за дорогой...", - говорится в сообщении.

Под Киевом водитель влетел в фуру и погиб на месте, - полиция 04
Под Киевом водитель влетел в фуру и погиб на месте, - полиция 05
Под Киевом водитель влетел в фуру и погиб на месте, - полиция 06
Под Киевом водитель влетел в фуру и погиб на месте, - полиция 07
Под Киевом водитель влетел в фуру и погиб на месте, - полиция 08
Под Киевом водитель влетел в фуру и погиб на месте, - полиция 09
Фото: ДТП.kiev.ua/Facebook

Нацполиция (16463) пьянство (867)


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Топ комментарии
+22
Закон про покарання п'яних за кермом вступив у дію. Винесено перший вирок.
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18.03.2021 09:59
+16
Хорошо, что на его пути была фура с противоподкатным брусом, а не легковушка с людьми.
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18.03.2021 10:17
+11
Это наверно новые штрафы так впечатлили.
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18.03.2021 09:58
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"Кина не будет..."

Под Киевом водитель влетел в фуру и погиб на месте, - полиция - Цензор.НЕТ 4051
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18.03.2021 09:55 Ответить
Это наверно новые штрафы так впечатлили.
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18.03.2021 09:58 Ответить
Вообще то, автомобиль Скания, а прицеп Крона.
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18.03.2021 11:23 Ответить
Это как то меняет штрафы? Или пьяному водителю важно именно в сканию было врезаться?
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18.03.2021 12:15 Ответить
Закон про покарання п'яних за кермом вступив у дію. Винесено перший вирок.
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18.03.2021 09:59 Ответить
Воно до того йшло. Всі хто сідає п'яним за руль цим закінчують. Тільки от якби Бог так розпорядився, що тільки такі падли гинули, а не нормальні люди.
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18.03.2021 10:42 Ответить
Автоматично (і ніякої корупції!!!)
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18.03.2021 11:39 Ответить
водитель при ударе захлебнулся пивом.
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18.03.2021 10:02 Ответить
То це йому від пива так голову знесло?
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18.03.2021 11:11 Ответить
https://youtu.be/aNi17YLnZpg епічне "автогальмування" вольво
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18.03.2021 10:03 Ответить
придивіться - на фурі стоїть такий причал!!
тіки цей обдарованний його майже знищив!
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18.03.2021 10:09 Ответить
Хорошо хоть фура не сильно пострадала. Зато знатно дала водиле прямо в лоб.
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18.03.2021 10:03 Ответить
Фура Сканія, Крон то будка.
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18.03.2021 10:03 Ответить
Соболезнуем родственникам погибшего, выживания пострадавшими... Живым - пошкодувати, що лишився непотріб для розмножування!
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18.03.2021 10:04 Ответить
Заголовок как в бульварных помойках.
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18.03.2021 10:05 Ответить
Хорошо, что на его пути была фура с противоподкатным брусом, а не легковушка с людьми.
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18.03.2021 10:17 Ответить
Пассажири решили сразу и смерть водителя пивком обмыть
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18.03.2021 10:19 Ответить
З язика зняли

Щоб двічі не вставати)
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18.03.2021 10:27 Ответить
Классная тачка из европы, при ударе не сработали ни подушки ни шторки, потому что при восстановлении этого авто после первого тотала с дорогостоящей безопасностью не заморачивались. О том что на его "Вольво" кроме ремней безопасности, которыми водитель скорее всего не пользовался, больше никаких систем безопасности нет, хозяин авто скорее всего даже не догадывался, т.к. считал себя счастливым и обладателем недорогой бу иномарки. Таких водителей, которые даже не догадываются что ездят на восстановленных тоталах на дорогах больше половины, это если не считать бляхеров, где практически все машины такие... И врезался он в тягач Скания, Кроне это прицеп.
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18.03.2021 10:21 Ответить
А как вы определили что это евробляха?
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18.03.2021 10:29 Ответить
А где я писал что это бляха?
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18.03.2021 10:31 Ответить
Обычно эти эпитеты касаются евроблях. После тотала, из европы вы хер документы сделаете, а у нас из двух битков на раз.
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18.03.2021 10:41 Ответить
Из Европы как правило завозятся машины после ДТП за которые хозяева получили страховку и не хотят заморачиваться с восстановлением. Наши умники их восстанавливают и продают таким же умникам как не битая не крашеная таким же умникам. Как правило восстанавливают подешевле что бы по больше заработать. Подушки не дешевые и чаще ставятся муляжи или для особо умных вообще тряпки туда запихивают. За всю свою жизнь я не видел ни одной целой машины из Европы и стоимость тут не играет роли, ситуация одинаковая с машинами за 10000 или за 100000. А вот тем кто этим занимается, скручивает пробеги, восстанавливает Тотал и пихает его как не битые и не крашеные по верху рынка, руки нужно повыдергивать..
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18.03.2021 10:51 Ответить
Сварить из двух ланосов один - как два пальца . Смотать пробег на исконно "белом авто" - 40 - 120 баксов. Подушки - поставим обманку. Кат вырежем, карту впрыска подшаманим, преднатяжители ремней - разблокируем, ксенон вкрячим . Это всё на наших, исконно белых авто . Да, тотал вы можете завезти, но нах он нужен при цене авто пара- тройка штук евро(евробляхи если чё)
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18.03.2021 12:09 Ответить
Передні айрбеги спрацювали, на відео видно.
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18.03.2021 10:30 Ответить
Больше похоже на задние или боковые... Если бы на сработали водительские, на Вольво да еще в пьяном угаре, водитель бы остался жив.
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18.03.2021 10:36 Ответить
Видео смотри алеша
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18.03.2021 10:42 Ответить
Не рассказывай что и кому делать что бы тебе не говорили куда идти, Вася.
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18.03.2021 10:53 Ответить
0:48 відео - з керма точно стрельнуло, пасажирська з торпеди схоже теж. Але то таке, удар в стоячу фуру якраз на рівні голови водія - від такого подушки не врятують..
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18.03.2021 10:47 Ответить
подушка водія спрацювала, але у даному випадку не спасло б і 100 подушок. якщо пяний чи тверезий влітаеш на швидкості не рівній 50 і менше під причеп то тобі торба, ну хіба на рамному джипу.
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18.03.2021 10:41 Ответить
Йому розчавило голову відбійником фури. Ані подушка, ані паски там не допомогли б.
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18.03.2021 11:13 Ответить
мда, гроші на 90-к є, а бухають таке гівно.
та і вбитися в 90-ку - треба вміти.
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18.03.2021 10:25 Ответить
чому гівно??? "опілля" якраз норм!
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18.03.2021 20:20 Ответить
Ну и каким боком тут увеличение штрафов?
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18.03.2021 10:42 Ответить
Заплатил штраф по полной.
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18.03.2021 10:51 Ответить
Балта 2
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18.03.2021 11:14 Ответить
Светофоры на такой трассе - это нонсенс.
Не должно быть никаких светофоров.
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18.03.2021 11:34 Ответить
Сумно,але добре що хоч нікого крім себе не погубив
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18.03.2021 12:44 Ответить
нечего бухать за рулем, даже если ты в самом безопасном авто
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18.03.2021 13:09 Ответить
Отмазался от штрафа...
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18.03.2021 14:07 Ответить
добре що на його дорозі попалась фура, а не легковик з дітьми ...
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18.03.2021 14:15 Ответить
самая безопасная машина VOLVO
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19.03.2021 01:48 Ответить
 
 