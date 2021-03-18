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Сотрудники частной лаборатории в Киеве продавали справки с "нужным" результатом теста на COVID-19, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Справки вдавались как с положительным результатом теста на COVID-19, так и с негативным. Сумма такого документа колебалась от 900 до 1,8 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что к организации схемы причастны работники частной лаборатории и житель Киева, который занимался распространением готовых справок. Злоумышленники продавали сертификаты и справки о прохождении тестирования на COVID-19 с указанием отрицательных результатов тестов, в том числе и без фактического проведения соответствующих исследований. Выдавались сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования.

Кроме того, установлены факты фальсификации результатов анализов пациентов с отрицательного на положительный. Стоимость одного сертификата или справки колебалась от 900 до 1800 грн в зависимости от срока исполнения.

По предварительным данным, только за период с февраля участникам преступной группировки удалось продать не менее 80 фальсифицированных документов на сумму свыше 135 тыс. грн.

Вчера, 17 марта, полицейские провели санкционированные обыски в офисных помещениях лаборатории, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях. Изъяли бланки сертификатов и справок с оттисками печати лаборатории, свыше 500 тыс. грн наличных в различных валютах, "черновые" записи.

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Сотрудники частной лаборатории в Киеве продавали справки с нужным результатом теста на COVID-19, - Нацполиция 01
Сотрудники частной лаборатории в Киеве продавали справки с нужным результатом теста на COVID-19, - Нацполиция 02
Сотрудники частной лаборатории в Киеве продавали справки с нужным результатом теста на COVID-19, - Нацполиция 03
Сотрудники частной лаборатории в Киеве продавали справки с нужным результатом теста на COVID-19, - Нацполиция 04
Сотрудники частной лаборатории в Киеве продавали справки с нужным результатом теста на COVID-19, - Нацполиция 05

Автор: 

карантин (16729) Киев (25521) подделка (437) Нацполиция (16463) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Співробітники приватної лабораторії в Києві продавали довідки з "потрібним" результатом тесту на COVID-19, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8862
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18.03.2021 10:05
+4
ето где зеленский кровь на наркотики сдавал
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18.03.2021 10:45
+3
Хм. 900-1800 гривен это стоимость стандартного исследования в частной клинике.
Смысл?
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18.03.2021 09:49
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Правила форума Совет форумчан
Хм. 900-1800 гривен это стоимость стандартного исследования в частной клинике.
Смысл?
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18.03.2021 09:49 Ответить
У меня дешевле.
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18.03.2021 09:51 Ответить
смысл, что чел с ковидом хочет в Египет например
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18.03.2021 10:15 Ответить
Эмм... ну разве что.
Хотя лично я бы поопасался бы ехать больным куда-то.
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18.03.2021 10:17 Ответить
Не дорого
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18.03.2021 09:51 Ответить
ето где зеленский кровь на наркотики сдавал
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18.03.2021 10:45 Ответить
********* владним можна все ?! А як би хтось з народу на "тємє"- заробляв гроші то вже зловмисник!?
Дивна фігня -фейкотести на 80-90% випадковий результат ,відповідно і папірчики такі самі,а якщо не купувати тести у дистрибюторів ,то вже виявляється "злочин" не передбачений нігде! Крім хотілок кретинів котрі масово окупували владні повноваження.
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18.03.2021 10:03 Ответить
Співробітники приватної лабораторії в Києві продавали довідки з "потрібним" результатом тесту на COVID-19, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8862
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18.03.2021 10:05 Ответить
Сколько вам (журналистам) заплатила лаборатория за то, что вы не указали ее название???
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18.03.2021 10:12 Ответить
До решения суда никто не может быть назван виновным, в противном случае судебные иски к изданию за нанесение имиджевых потерь с огромными сумами компенсаций, так что журналисты с этого ничего не поимели
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18.03.2021 10:26 Ответить
Подумываю заказать справку о том, что у меня корона. Работать не хочется.
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18.03.2021 10:17 Ответить
Что за лаборатория, кто в курсе?
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18.03.2021 10:22 Ответить
Интересно, как полиция узнала, что лаборатория не проводила соответствующих исследований, если соответсвующее оборудование имеется.
Или сотрудники лаборатории насколько "наглость" потеряли, что заготовили наперёд целую кучу фейковых справок?
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18.03.2021 10:30 Ответить
В тур агенствах прямым текстом предлагают справки на любой вкус, отправляют куда только можно, но предупреждают, что в самолете будет сидеть половина народа с этими липовыми справками, всех все устраивает...
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18.03.2021 11:19 Ответить
Забавно.
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18.03.2021 11:48 Ответить
простите, а паспорт о всех всех прививках от ветеринара пройдёт для поездки заграницу
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18.03.2021 11:21 Ответить
 
 