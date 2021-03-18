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Мошенники в Киеве, представляясь "известными брокерскими компаниями", выманивали у граждан ЕС деньги, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность нелегальных "call-центров". Выдавая себя за "известные брокерские компании", злоумышленники выманивали у граждан ЕС и СНГ деньги - чтобы "клиенты заработали на бирже".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, группа украинцев и граждан иностранных государств организовали в Киеве противоправную схему. Они, находясь в Украине, координировали деятельность трансграничного мошеннического механизма.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники звонили гражданам ЕС и СНГ от имени "известных" брокерских компаний и предлагали заработать на торговле валютой и криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью. Злоумышленники "гарантировали" клиентам получение сверхприбылей в короткие сроки. После получения значительной суммы денег, присваивали средства и блокировали вкладчика.

Также участники группировки, используя контактные базы лиц, в отношении которых ранее вели аналогичные мошеннические действия, предлагали вкладчикам за "комиссию" вернуть утраченные инвестиции. Получив средства, они сразу прерывали связь с клиентом.

Правоохранители провели обыски по месту жительства организаторов и участников группировки и расположения "call-центров". В ходе следственных действий изъяты: более 2 млн грн полученных преступным путем, серверное оборудование, флеш-носители, документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас следственные действия продолжаются для привлечения к ответственности всех организаторов схемы.

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Мошенники в Киеве, представляясь известными брокерскими компаниями, выманивали у граждан ЕС деньги, - СБУ 01
Мошенники в Киеве, представляясь известными брокерскими компаниями, выманивали у граждан ЕС деньги, - СБУ 02
Мошенники в Киеве, представляясь известными брокерскими компаниями, выманивали у граждан ЕС деньги, - СБУ 03

Автор: 

Киев (25521) мошенничество (1223) СБУ (19898)


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помойму контора на подоле,ходил туда на собеседование))))
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18.03.2021 11:00 Ответить
Таких контор в Киеве десятки. Вы слышали хоть одно решение суда (приговор) по хоть одному такому делу? И не услышите. Все разваливается до суда. Остаются фотографии, громкие сообщения. Виновных нет. И ни один из сотрудников(=соучастников) этих компаний, которые должны в правовом государстве разделить ответственность с организаторами, то же не наказан. Почему? - Так то ж в правовом государстве. Украина к ним не относится.
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18.03.2021 11:38 Ответить
Что значит - для привлечения к ответственности всех организаторов схемы? А 30+ уродов которые на них работали типа ничего не знали? Они завтра все дружно пойдут работать в такую же кантору. Дать каждому по 5 лет за соучастие. Каждый раз накрывают эти коллцентры там по 50-100 ушлёпков трудились и им ничего за это. А ЗП им типа государство платило или они получали часть с сворованого? бред какой-то а не справедливость и закон.
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18.03.2021 11:05 Ответить
100% бизнес кого нибудь из слуг типа Дубины
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18.03.2021 11:05 Ответить
а может это инвестиционные няни в действии?
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18.03.2021 11:15 Ответить
Все это хорошо. Даже отлично. Если бы не одно "но". Пока неизвестной остается судьба нескольких тысяч системных блоков, мониторов, серверов и проч. оборудования, изъятого у мошенников. Некоторые из них за десять-двадцать тысяч у.е. незаметно возвращается тем же мошенникам, как "не принадлежащие им, а арендованные", а другие потихоньку распродаются. Деньги, разумеется в бюджет не поступают. Куда поступают? Другим мошенникам, даже если они с погонами.
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18.03.2021 11:35 Ответить
А РАЗВЕ РОССИЯН НЕЛЬЗЯ ДУРИТЬ !?)
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18.03.2021 19:23 Ответить
 
 