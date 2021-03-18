Мошенники в Киеве, представляясь "известными брокерскими компаниями", выманивали у граждан ЕС деньги, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность нелегальных "call-центров". Выдавая себя за "известные брокерские компании", злоумышленники выманивали у граждан ЕС и СНГ деньги - чтобы "клиенты заработали на бирже".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, группа украинцев и граждан иностранных государств организовали в Киеве противоправную схему. Они, находясь в Украине, координировали деятельность трансграничного мошеннического механизма.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники звонили гражданам ЕС и СНГ от имени "известных" брокерских компаний и предлагали заработать на торговле валютой и криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью. Злоумышленники "гарантировали" клиентам получение сверхприбылей в короткие сроки. После получения значительной суммы денег, присваивали средства и блокировали вкладчика.

Также участники группировки, используя контактные базы лиц, в отношении которых ранее вели аналогичные мошеннические действия, предлагали вкладчикам за "комиссию" вернуть утраченные инвестиции. Получив средства, они сразу прерывали связь с клиентом.

Правоохранители провели обыски по месту жительства организаторов и участников группировки и расположения "call-центров". В ходе следственных действий изъяты: более 2 млн грн полученных преступным путем, серверное оборудование, флеш-носители, документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас следственные действия продолжаются для привлечения к ответственности всех организаторов схемы.

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