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Вор в законе с российским гражданством по кличке Мамука Хонский задержан в Одессе. Решается вопрос о его выдворении из Украины, - Нацполиция. ФОТО

В Одессе полицейские задержали вора в законе по кличке Мамука Хонский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции

По данным правоохранителей, он помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы государства с запретом въезда.

По данным оперативников управления стратегических расследований в Одесской области Национальной полиции, Мамука Хонский незаконно попал в Украину и временно поселился в Одессе.

Статус вора в законе 44-летний уроженец Грузии и гражданин Российской Федерации получил в 2005 году, отбывая наказание в тюрьме. Он неоднократно был осужден за совершение тяжких преступлений. В общем провел в местах лишения свободы РФ более 20 лет. Последний раз освободился в октябре 2020 года.

"Чтобы не допустить реализацию преступных планов вора в законе и распространения его преступного влияния на территории области, правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции установили его местонахождение. Вчера, 17 марта, оперативники задержали его. Сотрудники областного управления Государственной миграционной службы Украины составили административный протокол из-за нарушения норм миграционного законодательства", - добавили в Нацполиции.

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Вор в законе с российским гражданством по кличке Мамука Хонский задержан в Одессе. Решается вопрос о его выдворении из Украины, - Нацполиция 01
Вор в законе с российским гражданством по кличке Мамука Хонский задержан в Одессе. Решается вопрос о его выдворении из Украины, - Нацполиция 02
Вор в законе с российским гражданством по кличке Мамука Хонский задержан в Одессе. Решается вопрос о его выдворении из Украины, - Нацполиция 03

Автор: 

вор в законе (314) задержание (6675) Одесса (7885) Нацполиция (16463)


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Топ комментарии
+10
А как же закон который приняли по ворам? Чего не садите лет на 15?
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18.03.2021 11:40
+6
Покажите ему портрет Клетчатого
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18.03.2021 11:33
+6
Как эта мамука только в Одессу попала?по какому разу его выгоняют?по 5-6-7?....
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18.03.2021 11:39
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Болеет Мамука ? Може ополченец ?
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18.03.2021 11:18 Ответить
"Вор в законі" з російським громадянством "Мамука Хонський" затриманий в Одесі. Вирішується питання про його видворення з України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1016
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18.03.2021 12:31 Ответить
Почему у этих воров всегда такие дебильные клички?
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18.03.2021 11:23 Ответить
Фамилие такое. По географическому признаку. Типа, Вован Криворожский или, там. Петруха Винницккий.
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18.03.2021 11:26 Ответить
Мамука это грузинское имя
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18.03.2021 12:26 Ответить
его бы при побеге надо бы того...
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18.03.2021 11:29 Ответить
Перекинуть через забор к кацапам. Как в своё время чумные туши через крепостную стену...
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18.03.2021 11:30 Ответить
так їх московіти-фсбєкі нам і перекидають.
тобто, треба назад.
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18.03.2021 12:45 Ответить
Покажите ему портрет Клетчатого
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18.03.2021 11:33 Ответить
"Вор в законі" з російським громадянством "Мамука Хонський" затриманий в Одесі. Вирішується питання про його видворення з України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4968
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18.03.2021 12:13 Ответить
Може зоопарк зробити для таких кадрів? Сажати в клітки і брати гроші з відвідувачів
Ідея для Малюськи
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18.03.2021 11:36 Ответить
Дать срок этому "авторитетному" господину и выставить на обмен. Чел. уважаемый. За него можно и10 воинов ВСУ затребовать. Непонятно почему власть в Украине до сих пор так не делает. Обменный фонд надо пополнять. Включать и тех, кто незаконно переходит границу Украины. и российских "авторитетов".
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18.03.2021 13:22 Ответить
"Авторитет" . Такие по карманам не нышпарят...Такие команды отдают ,судят , делят поля урожайные, следят за пополнением общака и прочие плюшки. Исправить их может только могила.
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18.03.2021 11:38 Ответить
Как эта мамука только в Одессу попала?по какому разу его выгоняют?по 5-6-7?....
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18.03.2021 11:39 Ответить
А как же закон который приняли по ворам? Чего не садите лет на 15?
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18.03.2021 11:40 Ответить
при чому в одиночку
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18.03.2021 12:04 Ответить
нда, обмельчал преступный мир, и что они все в Одессу, как мухи на говно!
"Вор в законі" з російським громадянством "Мамука Хонський" затриманий в Одесі. Вирішується питання про його видворення з України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4974 "Вор в законі" з російським громадянством "Мамука Хонський" затриманий в Одесі. Вирішується питання про його видворення з України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4974"Вор в законі" з російським громадянством "Мамука Хонський" затриманий в Одесі. Вирішується питання про його видворення з України, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4527
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18.03.2021 12:18 Ответить
Ждут сезон, туристов, а тут локдауны один за одним.
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18.03.2021 17:43 Ответить
Розстріляти по тихому і викинути в придорожну канаву.по іншому з цим лайном не можна!
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18.03.2021 12:33 Ответить
политическая воля - это всё,что нужно..
неделя - и Украина будет,как говорится,Diebenfrei..
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18.03.2021 13:09 Ответить
Что такое "политическая воля"? Все про нее балакают,а никто не объясняет,что это такое.
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18.03.2021 13:17 Ответить
Это наличие у власти человека,строго соотносящего обещания с их выполнением,плюс способного брать на себя ответственность при решении возникающих вопросов различными методами..
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18.03.2021 13:32 Ответить
шо в одессе мамукам салом намазано??? и вообще аваков когда вы этих мамуков с кавказа назад поотправляете пусть с ними путлер чефир пьет.... их ловят а они опять в Украине, такое впечатление что их через наш кордон погранцы за бабло пускают... у нас шо своих воров не хватает? надо еще и хачей привечать???
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18.03.2021 12:34 Ответить
вора зовут мамука хонский. хонский это потому что у вора рецидивиста янека в хонке гостил или янек его там и короновал? как тесен мир.....
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18.03.2021 12:37 Ответить
Був "хонскій", а став "шконскій"
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18.03.2021 14:06 Ответить
Так они не Хонке петрушили друг друга .
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18.03.2021 15:14 Ответить
видно , что янек так грузина впетрушил , шо у мануки ноги отнялись.... теперь на коляске как гепа ездит....
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18.03.2021 16:07 Ответить
Взагалі-то покінчити з такими паханами дуже просто. Береться пара зеків на пожиттєвому, даються їм холодильник- горілочка-інші ніштяки. Кидаємо до них в камеру такого авторитета, вони добре знають за що мають таке сите життя.
Вже вранці з камери випускають уже не авторитета, а звичайного півня.
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18.03.2021 12:41 Ответить
Их не нужно выдворять - их нужно "опускать". Несколько показательных акций и поверьте, они трижды подумают, ехать к нам или нет.
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18.03.2021 13:06 Ответить
Люди ракети повторно запускають в космос, впроваджують нові технології...а в нас всяка нечисть в спортивних костюмах ходить...Потрібно країну вилікувати від цієї зарази раз і назавжди!!!!! Щоб всяка шваль тут не їздила зі своїми понятіями...
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18.03.2021 13:07 Ответить
Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы государства с запретом въезда.Источник: https://censor.net/ru/p3254095

У луценко проконсультируйтесь, он лет 15 "решал вопрос" с Иванющенко, похоже, решил "по согласию сторон".
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18.03.2021 13:35 Ответить
А ******* Сорокразшвілі одобрив родича заарештовувати?
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18.03.2021 13:40 Ответить
Законтачить этого лаврушника и запустить малявы на зоны.
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18.03.2021 15:12 Ответить
Сколько можно тупым кидать бумеранг??? Притопите его на**р в лимане и забудьте о проблеме-остальная вата не будет рыпаться
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18.03.2021 15:29 Ответить
У нас в стране есть уголовное наказание за незаконное пересечение границы, помнится зебилы с пафосом принимали закон об уголовной ответственности для воров в законе, а все заканчивается тем же самым - кавказские чурки и кацапы приезжают в Украину как к себе домой, организовывают этнические банды, а потом их ловят и просто высылают из страны, такая себе спортивная рыбалка.
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18.03.2021 16:39 Ответить
З набутилкіно-скалєнвставанії тільки лайно лізе в Україну.
Стіна треба.
Й зай би відсидів років 5 за незаконний перетин кордону а потім депортація.
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18.03.2021 17:59 Ответить
Он просто обязан потеряться при депортации где нибудь, раз законы не работают.
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19.03.2021 10:00 Ответить
 
 