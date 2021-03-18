Вор в законе с российским гражданством по кличке Мамука Хонский задержан в Одессе. Решается вопрос о его выдворении из Украины, - Нацполиция. ФОТО

В Одессе полицейские задержали вора в законе по кличке Мамука Хонский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции

По данным правоохранителей, он помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы государства с запретом въезда.

По данным оперативников управления стратегических расследований в Одесской области Национальной полиции, Мамука Хонский незаконно попал в Украину и временно поселился в Одессе.

Статус вора в законе 44-летний уроженец Грузии и гражданин Российской Федерации получил в 2005 году, отбывая наказание в тюрьме. Он неоднократно был осужден за совершение тяжких преступлений. В общем провел в местах лишения свободы РФ более 20 лет. Последний раз освободился в октябре 2020 года.

"Чтобы не допустить реализацию преступных планов вора в законе и распространения его преступного влияния на территории области, правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции установили его местонахождение. Вчера, 17 марта, оперативники задержали его. Сотрудники областного управления Государственной миграционной службы Украины составили административный протокол из-за нарушения норм миграционного законодательства", - добавили в Нацполиции.

Читайте также: 21 "смотрящий" предстанет перед судом за распространение преступного влияния, - Нацполиция. ВИДЕО





