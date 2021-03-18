Вор в законе с российским гражданством по кличке Мамука Хонский задержан в Одессе. Решается вопрос о его выдворении из Украины, - Нацполиция. ФОТО
В Одессе полицейские задержали вора в законе по кличке Мамука Хонский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции
По данным правоохранителей, он помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы государства с запретом въезда.
По данным оперативников управления стратегических расследований в Одесской области Национальной полиции, Мамука Хонский незаконно попал в Украину и временно поселился в Одессе.
Статус вора в законе 44-летний уроженец Грузии и гражданин Российской Федерации получил в 2005 году, отбывая наказание в тюрьме. Он неоднократно был осужден за совершение тяжких преступлений. В общем провел в местах лишения свободы РФ более 20 лет. Последний раз освободился в октябре 2020 года.
"Чтобы не допустить реализацию преступных планов вора в законе и распространения его преступного влияния на территории области, правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции установили его местонахождение. Вчера, 17 марта, оперативники задержали его. Сотрудники областного управления Государственной миграционной службы Украины составили административный протокол из-за нарушения норм миграционного законодательства", - добавили в Нацполиции.
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тобто, треба назад.
Ідея для Малюськи
неделя - и Украина будет,как говорится,Diebenfrei..
Вже вранці з камери випускають уже не авторитета, а звичайного півня.
У луценко проконсультируйтесь, он лет 15 "решал вопрос" с Иванющенко, похоже, решил "по согласию сторон".
Стіна треба.
Й зай би відсидів років 5 за незаконний перетин кордону а потім депортація.