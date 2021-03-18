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Контрразведка СБУ задержала в Днепре агента "спецслужбы" террористов "ДНР", который собирал развединформацию о подразделениях ВСУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента так называемой "МГБ ДНР", которая позиционирует себя как "спецслужба" террористов. Злоумышленник собирал разведывательную информацию об украинских воинских подразделениях, дислоцированных на территории региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, житель временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины был завербован главарями незаконных вооруженных формирований. По заданию представителей так называемой "МГБ ДНР" был направлен в Днепропетровскую область для сбора разведывательной информации. Злоумышленников, прежде всего, интересовали сведения о личном составе и военной технике подразделений Вооруженных Сил Украины.

Для получения разведданных, "кураторы" отработали информатору закрытые каналы связи, в том числе для отправки электронных сообщений.

Для перемещения по территории региона и ведения наружного наблюдения злоумышленник использовал собственный автотранспорт.

Контрразведка СБУ задержала в Днепре агента спецслужбы террористов ДНР, который собирал развединформацию о подразделениях ВСУ 01

Во время обысков по адресу проживания вражеского агента правоохранители обнаружили: компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности, а также оружие и боеприпасы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученого, передававшего военные секреты Генштабу ВС РФ, приговорили к 12 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ

Следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

- ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
- ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведка СБУ задержала в Днепре агента спецслужбы террористов ДНР, который собирал развединформацию о подразделениях ВСУ 02

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Контрразведка СБУ задержала в Днепре агента спецслужбы террористов ДНР, который собирал развединформацию о подразделениях ВСУ 03
Контрразведка СБУ задержала в Днепре агента спецслужбы террористов ДНР, который собирал развединформацию о подразделениях ВСУ 04
Фото: сайт СБУ

Днепр (4418) задержание (6675) контрразведка (496) СБУ (19898)


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Топ комментарии
+9
Тамжінашлюдь?
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18.03.2021 12:14
+5
Чого тільки в Дніпрі? Їх он в ОПі повно
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18.03.2021 12:42
+4
Попался мерзавец ,на пожизненное паскуду ....
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18.03.2021 12:24
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Правила форума Совет форумчан
І як ці кадри проникають так далеко з непідконтролю чи їх ніхто не перевіряє.
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18.03.2021 12:13 Ответить
Кому ти розпинаєшся зебіл. На банковій навчилися свої зашквари прикривати змонтованими плівками і записами фейків. Пан Грицак вже спростував брехню. Кацапи і зелені цапи породжують брехню і сроренько її розповсюджують, ніби це вже доконаний факт. Де справи по "свинарчукам" і "ротардамам" ті інші, якими ви 3 роки дурили тупий обзеленівший нарід?? А як там "вагнерівці"??? Як там Деркач і його оригінальні плавки???
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18.03.2021 13:25 Ответить
Як вважаєш, гімно, для чого Грицак возив готівку в ОРДЛО? Чи так далеко мислити не дозволяють короткі мізки?
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18.03.2021 13:25 Ответить
Це Ви пане вважаєте, що Грицак возив готівку в ОРДЛО, так як і Байден разом із Порошенко вкрали 100 мільярдів доларів США з казни України. Вам же потрібно чим то годувати озвірілих обманутих зебільчак, які колись Вам повірили. Це така ж сама пустишка, як і всі озвучені до цього.
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18.03.2021 14:16 Ответить
Та він ніяк не пробирався, він там жив, приїхавши сюди в радянські часи. Та і своєї дурі тут вистачає. В Дніпрі більше малоросів, чим патріотів.
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18.03.2021 13:21 Ответить
Тамжінашлюдь?
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18.03.2021 12:14 Ответить
і шо, багато назбирав?
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18.03.2021 12:15 Ответить
Молодці. Хоча перша фотка дуже дивна.
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18.03.2021 12:15 Ответить
Попался мерзавец ,на пожизненное паскуду ....
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18.03.2021 12:24 Ответить
у тебя шизоида другие интересы, кроме строчить тут лозунги 24х7, ругать зеленых макак, за которых ты голосовала? иди подъезд подмети, старая вешалка. сидишь на дотациях, хоть что то сделай!
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18.03.2021 12:28 Ответить
Та ты не расстраивайся так дурачок когда тебя повяжут ,покажешь справку ,что ты идиот ...
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18.03.2021 12:51 Ответить
Ну это явно не про наше "правосудие", которое ну очено лояльно к сепарам, коллаборационистам, кацапским террористам и прочим врагам Украины. А вот Стерненко посадить на 7лет это легко.
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18.03.2021 16:30 Ответить
Дешево работал, даже автотранспорт не предоставили агенту
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18.03.2021 12:25 Ответить
Половина України користується всякими твітерами, фейзбуками, а особливо приморочені однокласниками і вконтакті. Не потрібно ніяких шпигунів.
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18.03.2021 12:35 Ответить
фейзбуками _________фейСбуками, фейС - лицо!
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07.07.2021 13:29 Ответить
я понимаю, надо пополнять обменный фонд, жаль, что этот кадр никому не интересен на той стороне..., и 1 -это мало, надо в раде поискать среди тех, кто регулярно на доклад в мацкву мотается, глядишь, обменный фонд и подрастет...
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18.03.2021 12:36 Ответить
Таких нужно отлавливать и сажать лет на 15, чтобы другим неповадно было, но это явно не наш случай, мы же играем в поддавки с врагами, а значит дадут ему 3 года, а может и вообще условно "за сотрудничество со следствием".
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18.03.2021 16:33 Ответить
Чого тільки в Дніпрі? Їх он в ОПі повно
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18.03.2021 12:42 Ответить
Контрразведка СБУ задержала ...

дальше не читаю
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18.03.2021 12:45 Ответить
Что текст слишком сложный для понимания или просто ватка головного мозга?
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18.03.2021 16:31 Ответить
От курррва! А сколько ещё таких непойматых бродит, вынюхивает?
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18.03.2021 12:59 Ответить
Співучасть в вбивствах українських військових та на по-життєве!
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18.03.2021 13:23 Ответить
 
 