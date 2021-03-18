Контрразведка СБУ задержала в Днепре агента "спецслужбы" террористов "ДНР", который собирал развединформацию о подразделениях ВСУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента так называемой "МГБ ДНР", которая позиционирует себя как "спецслужба" террористов. Злоумышленник собирал разведывательную информацию об украинских воинских подразделениях, дислоцированных на территории региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По предварительной версии следствия, житель временно неподконтрольной украинской власти территории Донетчины был завербован главарями незаконных вооруженных формирований. По заданию представителей так называемой "МГБ ДНР" был направлен в Днепропетровскую область для сбора разведывательной информации. Злоумышленников, прежде всего, интересовали сведения о личном составе и военной технике подразделений Вооруженных Сил Украины.

Для получения разведданных, "кураторы" отработали информатору закрытые каналы связи, в том числе для отправки электронных сообщений.

Для перемещения по территории региона и ведения наружного наблюдения злоумышленник использовал собственный автотранспорт.

Во время обысков по адресу проживания вражеского агента правоохранители обнаружили: компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности, а также оружие и боеприпасы.

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Следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

- ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),

- ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводится под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.





Фото: сайт СБУ