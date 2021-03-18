Российско-оккупационные войска блокируют работу почти всех КПВВ, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

В районе ООС все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях открыто.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"По состоянию на 11:00 на линии разграничения по распоряжению командующего объединенными силами ежедневно с 8:00 до 16:00 работают все КПВВ, но фактический пропуск осуществляется только на одном КПВВ - "Станица Луганская".

Российско-оккупационные войска оставляют заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка" и "Новотроицкое".

Также отмечается, что по приказу командующего объединенными силами в контрольных пунктах продлено действие карантинных ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

"Ограничительные меры введены на основании соответствующих актов Кабинета Министров Украины и будут действовать в определенный ими срок. Обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывание на КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции с учетом нанесенной разметки", - сказано в сообщении.

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В штабе также напомнили, что для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дом" или обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения необходимо иметь полис страхования.







Фото: пресс-центрр ОС