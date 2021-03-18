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Российско-оккупационные войска блокируют работу почти всех КПВВ, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

В районе ООС все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях открыто.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"По состоянию на 11:00 на линии разграничения по распоряжению командующего объединенными силами ежедневно с 8:00 до 16:00 работают все КПВВ, но фактический пропуск осуществляется только на одном КПВВ - "Станица Луганская".

Российско-оккупационные войска оставляют заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка" и "Новотроицкое".

Также отмечается, что по приказу командующего объединенными силами в контрольных пунктах продлено действие карантинных ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Российско-оккупационные войска блокируют работу почти всех КПВВ, - штаб ООС 01

"Ограничительные меры введены на основании соответствующих актов Кабинета Министров Украины и будут действовать в определенный ими срок. Обязательным условием остается прохождение температурного скрининга и пребывание на КПВВ в защитной маске (респираторе) с соблюдением социальной дистанции с учетом нанесенной разметки", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ девять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

В штабе также напомнили, что для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дом" или обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения необходимо иметь полис страхования.

Российско-оккупационные войска блокируют работу почти всех КПВВ, - штаб ООС 02
Российско-оккупационные войска блокируют работу почти всех КПВВ, - штаб ООС 03
Российско-оккупационные войска блокируют работу почти всех КПВВ, - штаб ООС 04
Фото: пресс-центрр ОС

Российско-оккупационные войска блокируют работу почти всех КПВВ, - штаб ООС 05

пункт пропуска (676) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+7
Нечего лугандонцам шляться по Украине. Тем более все они ездят к нам с фигой в кармане. Пусть наслаждаются там своим "рюскемиром".
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18.03.2021 13:09
+6
Ой біда, ой біда. Ми ж помремо з голоду.
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18.03.2021 13:08
+5
А шо не так? Нафіга Україні лишній вірусняк. У обізьян мізків більше.
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18.03.2021 13:23
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Ой біда, ой біда. Ми ж помремо з голоду.
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18.03.2021 13:08 Ответить
Нечего лугандонцам шляться по Украине. Тем более все они ездят к нам с фигой в кармане. Пусть наслаждаются там своим "рюскемиром".
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18.03.2021 13:09 Ответить
Российско-оккупационные войска блокируют работу почти всех КПВВ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8238
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18.03.2021 13:12 Ответить
СМЕРТЬ кацапским оккупантам !!!!
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18.03.2021 13:09 Ответить
рейх взагалі готується до остаточного переходу у свій 37-ий рік
якщо жителі Лугандонії думають, що путєн вже їм ввів, то ще ні, ще тільки збирається
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18.03.2021 13:11 Ответить
Добру справу роблять динири. Нема чого до бендеравцов шляться. Нехай платять "курьерам", що їздять туди-сюди за пенсіями та соцвиплатами. Тут правда і до наших питання: невже не бачать?!
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18.03.2021 13:22 Ответить
Та все бачать! Дозволили робити в лугандоні веббанкінг ощаду!!! 3 млрд грн щомісячно пенсіоних виплат мешканцям ОРДЛО під 8-10 % фірми підконтрольні главярям обналічуюють ці гроші від Украіни....300 000 000 ..заробляючі на цих операціях ЩОМІСЯЧНО!!!
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18.03.2021 13:39 Ответить
А шо не так? Нафіга Україні лишній вірусняк. У обізьян мізків більше.
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18.03.2021 13:23 Ответить
Нефиг шастать,😂😂🤣😂
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18.03.2021 13:24 Ответить
Ну и правильно что не выпускают своих отщепенцев, нех им тут шастать "кормильцам херовым"
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18.03.2021 13:27 Ответить
То є дуже добре насправді . Нема чого заразу розносити . Ні коронавірусну ні рашистську .
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18.03.2021 13:38 Ответить
Чудова новина.Закрити на карантин.Років на п'ять.
Звісно,есбеушникам з кур'єрами кормушка жирна обломиться,але якось переживемо.
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18.03.2021 13:51 Ответить
тут без претензії - нех№й шастать, нехай сидять в отсосі
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18.03.2021 14:01 Ответить
То можемо подякувати росіянам ,що вони заблокували все це ОРДІЛО нам на радість ! Амінь.
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18.03.2021 14:04 Ответить
В принципе кацапы сейчас выполняют то что должна была делать зе- власть
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18.03.2021 14:17 Ответить
Почему рашка и луганда делают то, что давно должны были сделать мы сами?
Мало того что идет эпидемия и карантин это вообще святое. Так и границу с лугандой и рашкой должны были давно сделать так-Російсько-окупаційні війська блокують роботу майже всіх КПВВ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3678
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18.03.2021 14:36 Ответить
Ну и слава богу , что хоть кто-то закрывает границу .
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18.03.2021 15:57 Ответить
 
 