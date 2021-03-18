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Арахамия в чате "СН" предложил называть одну из партий "пророссийскими бл#дями". ФОТО

Арахамия в чате

Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил называть одну из партий "пророссийскими бл#дями".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.

По данным издания, в фракционном чате "Слуги народа" один из народных депутатов написал, что "недопустимо применять силу к парламентариям, от какой бы политической силы они не были". А также указал на необходимость использования синонимических заменителей.

Арахамия в чате СН предложил называть одну из партий пророссийскими бл#дями 01
Арахамия в чате СН предложил называть одну из партий пророссийскими бл#дями 02
Арахамия в чате СН предложил называть одну из партий пророссийскими бл#дями 03

В ответ другой нардеп написал: "Кстати, очень правильно. Позиция фракции должна озвучиваться и в тех случаях, когда "убогие" из "Голоса" называют всех нас "пятой колонной". Или Юля (Тимошенко. - Ред.) пугает будущим судом".

Председатель фракции Давид Арахамия, комментируя это, написал следующее: "Можно говорить пророссийские бл#ди и не называть партию".

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Кто-то подкорректировал высказывания Арахамия: "Пророссийские представители древнейшей профессии. Так мы точно регламент не нарушим". Еще один участник официального чата "слуг" подобрал свой синонимический ряд о коллегах из других фракций: "Курвы, лярвы можно".

Отметим, что накануне в Верховной Раде во время пленарного заседания 17 марта произошел конфликт между народными депутатами от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Слуги народа".

Соответствующие фотографии опубликовал журналист издания "Буквы" Ян Доброносов в Facebook.

В частности на снимках видно, как Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) оттягивает коллегу по фракции Александра Колтуновича в сторону от "слуги" Павла Фролова (на первом снимке) и отталкивает Фролова (на втором). По словам журналиста, конфликт произошел из-за того, что один из "слуг" назвал ОПЗЖ террористами.

"Депутат ОПЗЖ схватил за уши. На что коллеги "слуг" просто успокоили депутатов", — написал Доброносов.

Арахамия в чате СН предложил называть одну из партий пророссийскими бл#дями 04
Арахамия в чате СН предложил называть одну из партий пророссийскими бл#дями 05

Автор: 

Арахамия Давид (989) Слуга народа (2631)


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Топ комментарии
+34
Люди добрые!.. та что ж это делается?!..
бабушку-колясочницу назвали пророссийской бл##ю!..
Арахамия в чате "СН" предложил называть одну из партий "пророссийскими бл#дями" - Цензор.НЕТ 7660
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18.03.2021 13:15
+24
Это ту партию где Шевченко с Бужанским?
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18.03.2021 13:12
+21
Их САЖАТЬ надо а не НАЗЫВАТЬ и САЖАТЬ НАДОЛГО !!!
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18.03.2021 13:08
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Какой то чат пятиклассников. Какой президент такая и партия
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18.03.2021 13:52 Ответить
Очень правильное предложение, только называть этими словами надо СН, в том числе арахамию, а опзжо надо называть теми, кем они и есть, предателями, террористами, агентами кремля.
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18.03.2021 13:55 Ответить
Пізно Мамамія, бо як виявилося, ***...и є ваша партія.
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18.03.2021 14:12 Ответить
Молодец Ара хам и Я. Но надо не обзываться, а всех бывших членов ПР которые сейчас находятся в ОПАпрямовЖОПЕ привлекать за содеянное и подстрекательство теперь по совокупности нанесённого вреда. А всё началось с желания этой силы в 2004 году протянуть дважды судимого во власть. Что им и удалось "НЕ без криминала на выборах" уже в 2010. И хватило этих долбо-бов на три года. И снова Майдан и война с привлечением ихней партией войск Ху-ла. О чём лежит документ в ООН, а подавший его Чурка - как то странно окочурился, не отходя от кассы.
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18.03.2021 15:32 Ответить
Это агрохимия о СН и Блоке Жульки?
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18.03.2021 17:59 Ответить
Как же так? Юлька только с ними хотела объеденятся, а они её так опустили...
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18.03.2021 21:06 Ответить
..."убогие" из "Голоса" называют всех нас "пятой колонной" © з чату "Слуги"
Правильно називають. А у вас, схоже, підгорає, як у кацапів.

Арахамія в чаті "СН" запропонував називати одну з партій "проросійськими бл#дями" - Цензор.НЕТ 295
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19.03.2021 14:01 Ответить
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