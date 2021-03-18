Арахамия в чате "СН" предложил называть одну из партий "пророссийскими бл#дями". ФОТО

Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил называть одну из партий "пророссийскими бл#дями".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.

По данным издания, в фракционном чате "Слуги народа" один из народных депутатов написал, что "недопустимо применять силу к парламентариям, от какой бы политической силы они не были". А также указал на необходимость использования синонимических заменителей.







В ответ другой нардеп написал: "Кстати, очень правильно. Позиция фракции должна озвучиваться и в тех случаях, когда "убогие" из "Голоса" называют всех нас "пятой колонной". Или Юля (Тимошенко. - Ред.) пугает будущим судом".

Председатель фракции Давид Арахамия, комментируя это, написал следующее: "Можно говорить пророссийские бл#ди и не называть партию".

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Кто-то подкорректировал высказывания Арахамия: "Пророссийские представители древнейшей профессии. Так мы точно регламент не нарушим". Еще один участник официального чата "слуг" подобрал свой синонимический ряд о коллегах из других фракций: "Курвы, лярвы можно".

Отметим, что накануне в Верховной Раде во время пленарного заседания 17 марта произошел конфликт между народными депутатами от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Слуги народа".

Соответствующие фотографии опубликовал журналист издания "Буквы" Ян Доброносов в Facebook.

В частности на снимках видно, как Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) оттягивает коллегу по фракции Александра Колтуновича в сторону от "слуги" Павла Фролова (на первом снимке) и отталкивает Фролова (на втором). По словам журналиста, конфликт произошел из-за того, что один из "слуг" назвал ОПЗЖ террористами.

"Депутат ОПЗЖ схватил за уши. На что коллеги "слуг" просто успокоили депутатов", — написал Доброносов.



