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Новости Фото Будни полиции
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Месть за разоблачение: пойманный на краже житель Одесчины избил отца и мать полицейского. ФОТО

В Одесской области полицейские задержали 26-летнего мужчину за насилие в отношении родителей работника правоохранительного органа. Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отделение полиции № 1 Болградского районного отдела полиции

"Из-за давней обиды на сотрудника Болградского районного отдела полиции. Так, в 2016 году, будучи начальником сектора реагирования патрульной полиции Арцизского ОП он разоблачил злоумышленника в краже имущества из сельсовета, злоумышленник пришел домой к родителям полицейского с претензией к его сыну. С порога он несколько раз ударил кулаком в лицо 60-летнего отца полицейского, а когда вслед из дома выбежала его жена, избил и ее. Угомонился молодой человек только когда разбил пострадавшим окно и телевизор, швырнув в дом камень", - говорится в сообщении.

Правоохранители направили пострадавших на осмотр в больницу (у мужчины поврежден глаз и гематомы на лице, у женщины - ссадины на голове), а правонарушителя задержали по месту жительства.

Месть за разоблачение: пойманный на краже житель Одесчины избил отца и мать полицейского 01

По словам мужчины, он выплеснул на односельчан гнев, который много лет держал на их сына, поскольку тот сделал все, чтобы его наказали за имущественное преступление - за кражу, объединенную с проникновением в помещение, мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Месть за разоблачение: пойманный на краже житель Одесчины избил отца и мать полицейского 02
Фото: сайт полиции

По факту причинения телесных повреждений близким родственников работника правоохранительного органа в связи с исполнением им обязанностей полицейские начали производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. За содеянное ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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избиение (9798) Одесская область (3571) Нацполиция (16463) семья (250)


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Беня Кріг 2.0.
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18.03.2021 14:04 Ответить
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18.03.2021 14:24 Ответить
В Штатах этого типка накормили бы свинцом при задержании.
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18.03.2021 14:33 Ответить
Этому рецидивисту снова грозит условное, а Стерненку дали 7 за меньшее...
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18.03.2021 14:42 Ответить
Так бандит свій, рідний, а Стерненко чужий.
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18.03.2021 15:15 Ответить
ну мусорки теж любителі кражі навішувати на кого попало
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18.03.2021 14:44 Ответить
Ну тут видать вопрос поглубже ,там что-то личное ,как-бы отсидев срок он не решил свои вопросы радикально .
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18.03.2021 14:56 Ответить
Активист СН?
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18.03.2021 18:01 Ответить
ДА, В ТОМ РАЙОНЕ ЛУЧШЕ ПРИСТРЕЛИВАТЬ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ !!!
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18.03.2021 19:27 Ответить
 
 