Чиновники госструктур продавали секретную информацию силовых ведомств, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали схему несанкционированного вмешательства в базы данных правоохранительных и контролирующих органов. Среди организаторов группировки - чиновники госструктур, которые продавали секретную информацию заказчикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники межрегиональной группы систематически "снимали" информацию из баз данных подразделений МВД, Государственной миграционной, налоговой и пограничной служб. Похищенную информацию с ограниченным доступом злоумышленники продавали заказчикам.

СБУ задокументировала причастность к этой организации сотрудников правоохранительных и контролирующих структур.

Были проведены 6 обысков в рабочих кабинетах и ​​помещениях злоумышленников в Киевской, Херсонской и Кировоградской областях. Во время следственных действий изъяты: ноутбуки, банковские карточки, распечатки незаконных выдержек из баз данных и другие носители доказательств противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

Устанавливаются все лица, причастные к организации незаконной схемы.

Читайте: Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ





