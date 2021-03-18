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Чиновники госструктур продавали секретную информацию силовых ведомств, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали схему несанкционированного вмешательства в базы данных правоохранительных и контролирующих органов. Среди организаторов группировки - чиновники госструктур, которые продавали секретную информацию заказчикам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники межрегиональной группы систематически "снимали" информацию из баз данных подразделений МВД, Государственной миграционной, налоговой и пограничной служб. Похищенную информацию с ограниченным доступом злоумышленники продавали заказчикам.

СБУ задокументировала причастность к этой организации сотрудников правоохранительных и контролирующих структур.

Были проведены 6 обысков в рабочих кабинетах и ​​помещениях злоумышленников в Киевской, Херсонской и Кировоградской областях. Во время следственных действий изъяты: ноутбуки, банковские карточки, распечатки незаконных выдержек из баз данных и другие носители доказательств противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

Устанавливаются все лица, причастные к организации незаконной схемы.

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Чиновники госструктур продавали секретную информацию силовых ведомств, - СБУ 01
Чиновники госструктур продавали секретную информацию силовых ведомств, - СБУ 02
Чиновники госструктур продавали секретную информацию силовых ведомств, - СБУ 03

Автор: 

киберпреступление (762) Киевская область (4135) СБУ (19898) секретная информация (56) кибербезопасность (674) Кировоградская область (630) Херсонская область (4770)


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Топ комментарии
+11
Та шо там чиновники, если на самом верху в ОПе торговля госсекретами идёт как на базаре!
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18.03.2021 15:33
+10
Покажите аресты и этапирование в СИЗО.
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18.03.2021 15:33
+9
шо они там могла продавать ? все уже продано до них ...
Чиновники госструктур продавали секретную информацию силовых ведомств, - СБУ - Цензор.НЕТ 2678

.
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18.03.2021 15:37
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Правила форума Совет форумчан
Покажите аресты и этапирование в СИЗО.
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18.03.2021 15:33 Ответить
Та шо там чиновники, если на самом верху в ОПе торговля госсекретами идёт как на базаре!
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18.03.2021 15:33 Ответить
+ .. и торгуют людьми - добровольцев с Кавказа за деньги отдают кацапам на казни...твари !!!
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18.03.2021 15:36 Ответить
ой ***.. как неожиданно... никогда не было такого и тут...
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18.03.2021 15:35 Ответить
Теж мені новина.. продавали і продаватимуть далі , поки зарплатня буде в них 300 євро
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18.03.2021 15:35 Ответить
плюс до того - всьо ж можна паришать «
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18.03.2021 15:37 Ответить
Як вже багаторазово доведено то, навіть мільйонні зарплати не позбавляють жадібності.
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18.03.2021 15:58 Ответить
краще пожиттєво на загальну зону.
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18.03.2021 15:54 Ответить
Этаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите!
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18.03.2021 15:37 Ответить
шо они там могла продавать ? все уже продано до них ...
Чиновники госструктур продавали секретную информацию силовых ведомств, - СБУ - Цензор.НЕТ 2678

.
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18.03.2021 15:37 Ответить
судя по фоткам торговали менты
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18.03.2021 15:40 Ответить
Ну дык Аваков-Рюкзаков уже 7 лет назад МВД приХватизировал.
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18.03.2021 15:41 Ответить
Ну, тут така сама історія, як з суддею Вовком.
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18.03.2021 15:59 Ответить
В годы войны это расстрельная статья за измену и предательство, кого расстреляли?
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18.03.2021 16:25 Ответить
Всё смешки, так и страну потеряем
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18.03.2021 16:26 Ответить
"А какая разница", головне щоб був асфальт і горіла лампочка Зелі. Це ваш лозунг зелені і ваших прихильників 73%.
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18.03.2021 16:25 Ответить
Я представляю если мелочь стучит, то как стучат крупные дятлы
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18.03.2021 16:29 Ответить
Співучасть в вбивствах українських військових та на по-життєве!
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18.03.2021 16:42 Ответить
 
 