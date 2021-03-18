Чиновники госструктур продавали секретную информацию силовых ведомств, - СБУ. ФОТОрепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали схему несанкционированного вмешательства в базы данных правоохранительных и контролирующих органов. Среди организаторов группировки - чиновники госструктур, которые продавали секретную информацию заказчикам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники межрегиональной группы систематически "снимали" информацию из баз данных подразделений МВД, Государственной миграционной, налоговой и пограничной служб. Похищенную информацию с ограниченным доступом злоумышленники продавали заказчикам.
СБУ задокументировала причастность к этой организации сотрудников правоохранительных и контролирующих структур.
Были проведены 6 обысков в рабочих кабинетах и помещениях злоумышленников в Киевской, Херсонской и Кировоградской областях. Во время следственных действий изъяты: ноутбуки, банковские карточки, распечатки незаконных выдержек из баз данных и другие носители доказательств противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.
Устанавливаются все лица, причастные к организации незаконной схемы.
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