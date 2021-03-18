Заправку сети "БРСМ-Нафта" облили кровью за финансирование пророссийской партии Шария. ФОТО

Представители организации "Национальное Сопротивление" облили жидкостью похожей на кровь и заклеили плакатами с обвинением в финансировании пророссийских сил, в частности партии Шария, одну из заправок сети БРСМ в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из сообщения организации в Facebook.

"Национальное Сопротивление" пришло в гости к спонсорам Шария – сети заправок "БРСМ-Нефть". Журналистами было доказано, что БРСМ тратит миллионы гривен "черного нала" на финансирование этой ватной шоблы. Сегодня мы пришли, чтобы барыги поняли – в Украине не место пособникам оккупантов и мы прикроем каждый источник, из которого получают средства пророссийские шестерки и агентура", – говорится в сообщении организации.

В "Национальном сопротивлении" также отметили, что украинские патриоты, добровольцы и ветераны не будут спокойно смотреть на то, как на нашей земле кремлевская сволочь финансирует подрывную деятельность против Украины.

"Всем, кто выбрал для себя сотрудничество с врагом придется ответить за свои действия", – резюмировали в сообщении организации.

Как сообщалось ранее, журналисты-расследователи из программы "Наши деньги с Денисом БИГУС" утверждают, что сеть автозаправочных станций "БРСМ-Нафта" финансирует деятельность политического проекта "Партия Шария", лидером которого является блоггер Анатолий Шарий. Об этом говорится в расследовании, авторы которого ссылаются на переписку членов политической силы.

Читайте: СБУ проводит обыски на объектах "БРСМ-Нафта": Следственные действия не связаны с журналистским расследованием про Шария



