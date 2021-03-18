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Заправку сети "БРСМ-Нафта" облили кровью за финансирование пророссийской партии Шария. ФОТО

Представители организации "Национальное Сопротивление" облили жидкостью похожей на кровь и заклеили плакатами с обвинением в финансировании пророссийских сил, в частности партии Шария, одну из заправок сети БРСМ в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из сообщения организации в Facebook.

"Национальное Сопротивление" пришло в гости к спонсорам Шария – сети заправок "БРСМ-Нефть". Журналистами было доказано, что БРСМ тратит миллионы гривен "черного нала" на финансирование этой ватной шоблы. Сегодня мы пришли, чтобы барыги поняли – в Украине не место пособникам оккупантов и мы прикроем каждый источник, из которого получают средства пророссийские шестерки и агентура", – говорится в сообщении организации.

В "Национальном сопротивлении" также отметили, что украинские патриоты, добровольцы и ветераны не будут спокойно смотреть на то, как на нашей земле кремлевская сволочь финансирует подрывную деятельность против Украины.

"Всем, кто выбрал для себя сотрудничество с врагом придется ответить за свои действия", – резюмировали в сообщении организации.

Как сообщалось ранее, журналисты-расследователи из программы "Наши деньги с Денисом БИГУС" утверждают, что сеть автозаправочных станций "БРСМ-Нафта" финансирует деятельность политического проекта "Партия Шария", лидером которого является блоггер Анатолий Шарий. Об этом говорится в расследовании, авторы которого ссылаются на переписку членов политической силы.

Читайте: СБУ проводит обыски на объектах "БРСМ-Нафта": Следственные действия не связаны с журналистским расследованием про Шария

Заправку сети БРСМ-Нафта облили кровью за финансирование пророссийской партии Шария 01
Заправку сети БРСМ-Нафта облили кровью за финансирование пророссийской партии Шария 02

Автор: 

протест (5858) БРСМ-Нафта (22) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+13
В гости надо к владельцам приходить, а не простых работяг кошмарить и флэшмобчики устраивать
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18.03.2021 16:15
+13
Эта та БРСМ, что принадлежит донецкому отродью, живущему в Италии? Тем уродам, из-за которых Киев был в чаду несколько дней? Та фирмочка, что бодяжила мачмалу и в которой на пожаре погибли люди? И по ним тоже наша власть "не нашла виновных".
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18.03.2021 16:16
+8
Они редко бывают в Украине, они не дураки - их жизнь проходит в Европе.
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18.03.2021 16:16
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В гости надо к владельцам приходить, а не простых работяг кошмарить и флэшмобчики устраивать
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18.03.2021 16:15 Ответить
Они редко бывают в Украине, они не дураки - их жизнь проходит в Европе.
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18.03.2021 16:16 Ответить
от пішов би і сходив, а то ******* на дивані всі розумні
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18.03.2021 17:06 Ответить
Конечно, простым работягам - какая разница.
Простота - хуже воровства.
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18.03.2021 20:14 Ответить
Эта та БРСМ, что принадлежит донецкому отродью, живущему в Италии? Тем уродам, из-за которых Киев был в чаду несколько дней? Та фирмочка, что бодяжила мачмалу и в которой на пожаре погибли люди? И по ним тоже наша власть "не нашла виновных".
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18.03.2021 16:16 Ответить
Кто хозяин конторы,почему не сообщаете?
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18.03.2021 16:16 Ответить
кров Шарія?
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18.03.2021 16:25 Ответить
Отловить Шария и отправить на НАРЫ !!!
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18.03.2021 16:31 Ответить
вернее будет отправить его к Троцкому.
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18.03.2021 16:57 Ответить
Аваковские петушки самопиарятся.
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18.03.2021 18:02 Ответить
Так аваков у петушария заказывал правильный пиар. Или у тебя память короткая?
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18.03.2021 18:09 Ответить
Не в курсе их половых отношений, но то, что вся эта молодая гопота со словом "Национальный" в названии лежит под Аваковым -- это общеизвестный факт.
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18.03.2021 18:46 Ответить
"молодая гопота" мочит прорашисткую падаль, ти что-то имеешь против, жидок?
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18.03.2021 23:20 Ответить
адепты секты петушария - галимые говноеды. Им может педофил высрать в головы любую дичь и они тупо в нее поверят. Даже если мы упустим зашквары с вуйчичем,с говном зеленского из одесского ресторана и многократный писдешь на ровном месте, который сотни раз раскрывали журналисты, но плять камон, петушило которое десять лет живет в гейропе и топит за кацапско-фашистские скрепы для Украины - это вообще дно. Почему бородатое чепушило не едет жить в самую глубь скреп - в челябинск или в магадан, чтобы соответствовать тем ценностям, которые он несет?!! Вот поэтому его зрители - туеоголовве имбицылы.
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18.03.2021 18:21 Ответить
лучше по классике-шклянку бензина и факел ))пыхнет и гриб шо гваделупу смоет)
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18.03.2021 18:48 Ответить
 
 