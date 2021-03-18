Столичный маршрутчик ездил под наркотиками, ему грозит 17 тыс. грн штрафа, - патрульная полиция. ФОТО

Патрульные остановили водителя маршрутки в Киеве, который находился в состоянии наркотического опьянения.

Об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

В полицию обратился гражданин, который утверждал: собственными глазами видел водителя автобуса, который употреблял наркотики на конечной остановке. Патрульные разыскали указанное транспортное средство на улице Привокзальной. Водитель действительно находился с признаками наркотического опьянения, что отрицал.

Проходить освидетельствование в установленном законом порядке мужчина отказался.

Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. За что теперь предусмотрена ответственность в 17 тыс. гривен с лишением права управления на 1 год.

Управление автобусом передали коллеге, о происшествии сообщили представителю перевозчика и патрульным из отдела безопасности дорожного движения.

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