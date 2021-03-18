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Столичный маршрутчик ездил под наркотиками, ему грозит 17 тыс. грн штрафа, - патрульная полиция. ФОТО

Патрульные остановили водителя маршрутки в Киеве, который находился в состоянии наркотического опьянения.

Об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

В полицию обратился гражданин, который утверждал: собственными глазами видел водителя автобуса, который употреблял наркотики на конечной остановке. Патрульные разыскали указанное транспортное средство на улице Привокзальной. Водитель действительно находился с признаками наркотического опьянения, что отрицал.

Проходить освидетельствование в установленном законом порядке мужчина отказался.

Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. За что теперь предусмотрена ответственность в 17 тыс. гривен с лишением права управления на 1 год.

Управление автобусом передали коллеге, о происшествии сообщили представителю перевозчика и патрульным из отдела безопасности дорожного движения.

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Столичный маршрутчик ездил под наркотиками, ему грозит 17 тыс. грн штрафа, - патрульная полиция 01
Столичный маршрутчик ездил под наркотиками, ему грозит 17 тыс. грн штрафа, - патрульная полиция 02

Автор: 

Киев (25521) маршрутки (546) наркотики (2144) ПДД (532) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+17
У нас страной руководит человек под наркотой и всем пофиг
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18.03.2021 16:55
+5
..так штраф 17 тысяч и на год лишение прав руководить страной! ))) Какая разница?
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18.03.2021 17:04
+4
Теперь становится понятно почему маршрутчики ездят как рагули....
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18.03.2021 16:50
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плюс!.. однозначно..
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18.03.2021 16:46 Ответить
У нас страной руководит человек под наркотой и всем пофиг
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18.03.2021 16:55 Ответить
..так штраф 17 тысяч и на год лишение прав руководить страной! ))) Какая разница?
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18.03.2021 17:04 Ответить
Чому стаючи кандидатом в президенти чи депутати, будь-якого рівня, вони не проходять мед огляд? В нормальних фірмах, медогляд проводять в спеціально найнятих медустановах, для того щоб на роботу не взяти нарколигу чи розумововідстлого. А тут през розумововідсталий нарколига, ще й совкодрочер. Сук@!!!!!!
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19.03.2021 08:05 Ответить
... зеленському тоді перед виборами і непотрібно було проходити медобстеження онлайн, як це вони робили з Порохом. Це був піар-хід тільки зеленського, аби люди побачили, що він не наркоман. Але коли були сховані результати зеленського то розумні люди з його прихильників зрозуміли , що коїться. і не пішли голосувати за відвертого дурня. Але іншій більшості нажаль навіть виступи його у наркотичному стані нічого не сказали. Є таке словосполучення...**тупе бидло,,,,** Як за Янека... *Ми знаємо що він злодій... але він наш*.. Але що зробиш....((( стадо (((
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19.03.2021 09:40 Ответить
Теперь становится понятно почему маршрутчики ездят как рагули....
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18.03.2021 16:50 Ответить
Чтобы стать маршрутчиком надо или сестру изнасиловать или брата убить.
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18.03.2021 17:50 Ответить
Ех, не повезло на цей раз
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18.03.2021 16:53 Ответить
решил паприколу порулить под солями.. впрочем так же как и голосовал..
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18.03.2021 16:58 Ответить
А на шторке-болтаются глюки...
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18.03.2021 17:06 Ответить
не оправдываю дебила маршрутчика, но причём тут глюки?
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18.03.2021 17:12 Ответить
А слабо зупинити президенський екскорт хоч би за перевищення швидкості,а заодно перевірити пасажирів на наркоту,як є в законі,щойно підписаному президентом?Те,що Зєлєнського і всю його шоблу "слуг" після виборів будуть копи спеціально ловити і перевіряти то є без сумніву,але чому не почати потроху тепер?Щоб сволота читала закони,які приймає,а не лічила в той час отримані від Рюкзака зелені...
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18.03.2021 17:25 Ответить
ну у вас и закроны, у нас бы еще лет 5 впаяли. как потенциальному убийце.
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18.03.2021 17:51 Ответить
Страх и ненависть в маршрутке.
Столичний маршрутник їздив під наркотиками, йому загрожує 17 тис. грн штрафу, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 6273
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18.03.2021 17:52 Ответить
У нас президент керує країною під наркотою, що йому за це буде?
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18.03.2021 17:57 Ответить
стоял на конечной ну употреблял, он неуправлял автобусом нифига ему небудет
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18.03.2021 18:59 Ответить
В нас країною марафєтчік керує, так що це не дивно...
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18.03.2021 20:06 Ответить
А.С.А,В
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19.03.2021 01:38 Ответить
Траву мабудь курив. Як ще можна спалитися?
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19.03.2021 09:29 Ответить
 
 