Вопрос Донбасса - это не только прекращение войны, но и реинтеграция оккупированных территорий. Мы не живем сегодняшним днем, - Зеленский

Сегодня, 18 марта, под председательством Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы, который находится в Украине с официальным визитом, состоялось заседание Совета Президентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что в ходе заседания Зеленский подробно рассказал о реформах, которые реализуются в Украине, остановившись на земельной реформе, которая даст толчок украинской экономике и установит справедливые рыночные отношения в аграрном секторе. Гитанас Науседа отметил, что Литва всегда будет поддерживать Украину на пути евроатлантической интеграции.

Президент Литвы приветствовал усилия по реформированию оборонной отрасли Украины.

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Украины отметил, что количество нарушений режима "тишины" на Донбассе в последнее время возросло. По словам Зеленского, очень важным является вопрос гуманитарного доступа миссий ОБСЕ и МККК к жителям оккупированных территорий.

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"Мы не живем только сегодняшним днем. Вопрос Донбасса - это не только прекращение войны, но и деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий ", - сказал президент.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в свою очередь отметил, что Украина выполнила все договоренности, которые были достигнуты на саммите лидеров "Нормандской четверки" в Париже, и заметил, что важно выработать план реинтеграции временно оккупированных территорий.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил президентов за настоящее лидерство в укреплении украинско-литовского диалога, который сегодня соответствует содержанию и духу стратегического партнерства. Кулеба отметил, что по инициативе Зеленского следующий год провозглашен годом Украины в ЕС.

"Участники заседания отметили важность возвращения к вопросу предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Кроме того, был затронут вопрос сотрудничества в области кибербезопасности и противостояния гибридным угрозам. Представители украинской стороны отметили, что конечной целью деятельности "Крымской платформы" должна стать деоккупация Крыма. С каждым днем ​​растет поддержка этой инициативы со стороны других стран", - подчеркивают в Офисе Президента.

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Владимир Зеленский пригласил Гитанаса Науседу принять участие в мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.

"Без сомнения, Украина и Литва – большие друзья", – подчеркнул Президент Украины.