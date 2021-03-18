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Вопрос Донбасса - это не только прекращение войны, но и реинтеграция оккупированных территорий. Мы не живем сегодняшним днем, - Зеленский

Вопрос Донбасса - это не только прекращение войны, но и реинтеграция оккупированных территорий. Мы не живем сегодняшним днем, - Зеленский

Сегодня, 18 марта, под председательством Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы, который находится в Украине с официальным визитом, состоялось заседание Совета Президентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что в ходе заседания Зеленский подробно рассказал о реформах, которые реализуются в Украине, остановившись на земельной реформе, которая даст толчок украинской экономике и установит справедливые рыночные отношения в аграрном секторе. Гитанас Науседа отметил, что Литва всегда будет поддерживать Украину на пути евроатлантической интеграции.

Президент Литвы приветствовал усилия по реформированию оборонной отрасли Украины.

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Украины отметил, что количество нарушений режима "тишины" на Донбассе в последнее время возросло. По словам Зеленского, очень важным является вопрос гуманитарного доступа миссий ОБСЕ и МККК к жителям оккупированных территорий.

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Вопрос Донбасса - это не только прекращение войны, но и реинтеграция оккупированных территорий. Мы не живем сегодняшним днем, - Зеленский 01

"Мы не живем только сегодняшним днем. Вопрос Донбасса - это не только прекращение войны, но и деоккупация и реинтеграция временно оккупированных территорий ", - сказал президент.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в свою очередь отметил, что Украина выполнила все договоренности, которые были достигнуты на саммите лидеров "Нормандской четверки" в Париже, и заметил, что важно выработать план реинтеграции временно оккупированных территорий.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил президентов за настоящее лидерство в укреплении украинско-литовского диалога, который сегодня соответствует содержанию и духу стратегического партнерства. Кулеба отметил, что по инициативе Зеленского следующий год провозглашен годом Украины в ЕС.

"Участники заседания отметили важность возвращения к вопросу предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Кроме того, был затронут вопрос сотрудничества в области кибербезопасности и противостояния гибридным угрозам. Представители украинской стороны отметили, что конечной целью деятельности "Крымской платформы" должна стать деоккупация Крыма. С каждым днем ​​растет поддержка этой инициативы со стороны других стран", - подчеркивают в Офисе Президента.

Вопрос Донбасса - это не только прекращение войны, но и реинтеграция оккупированных территорий. Мы не живем сегодняшним днем, - Зеленский 02

Читайте также: В ближайшее время будет определена дата встречи лидеров "Нормандской четверки", - Зеленский

Владимир Зеленский пригласил Гитанаса Науседу принять участие в мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.

"Без сомнения, Украина и Литва – большие друзья", – подчеркнул Президент Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Донбасс (26956) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596) Резников Алексей (1170) Науседа Гитанас (263) Офис Президента (1797) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+11
Вопрос Донбасса - это не только прекращение войны, но и реинтеграция оккупированных территорий. Мы не живем сегодняшним днем, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3666
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18.03.2021 17:40
+8
бла-бла- бла - зеблабильные дела !
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18.03.2021 17:37
+6
Очередная бессодержательная болтовня Зеленского. Где обещанные контракты с ОАЭ на 3 млрд $?
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18.03.2021 17:47
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бла-бла- бла - зеблабильные дела !
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18.03.2021 17:37 Ответить
Буба, а тебе не кажется, что тебе уже пора мазать салом пятки?
Каждый божий день ты в говне так, что другому на всю жизнь много будет.

Как там говорил твой советник:
- Пошел нах...й!!!

А глава твоей фракции в Раде сказал что это нормально, это "народный язык".
Потому дружно повторим по-народному:
- Пошел нах...й еще раз!!!
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18.03.2021 17:39 Ответить
Вопрос Донбасса - это не только прекращение войны, но и реинтеграция оккупированных территорий. Мы не живем сегодняшним днем, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3666
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18.03.2021 17:40 Ответить
и в параллельной реальности ..
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18.03.2021 17:41 Ответить
Примите закон о земле(продаже) а также массовая приватизация стратегических предприятий (Нефтегаз, Энергоатом, укрзализниця и заводов оборонки и т.д.) и о Крыме и Донбассе можно будет забыть - они до последнего патрона будут отстреливаться от Нас чтобы не попасть в рабовладельческий строй в Украине!
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18.03.2021 17:41 Ответить
но...сначала бы в реалии приземлиться и правде в глаза посмотреть - перемирие не соблюдается!!! и наши воины не гибнут !!!
конечно деньги под восстановление бамбаца просить очень хоэцца....
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18.03.2021 17:45 Ответить
ты вообще под коксом живешь- уже и доки этого в инет начинают вылезать
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18.03.2021 17:46 Ответить
Очередная бессодержательная болтовня Зеленского. Где обещанные контракты с ОАЭ на 3 млрд $?
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18.03.2021 17:47 Ответить
саме так: теріторій
а жителям (хто не співпрацював із ворогом) - екзамен на громадянство
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18.03.2021 17:47 Ответить
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18.03.2021 17:47 Ответить
Та все уже 2года назад поняли, шо вы "не живёте сегодняшним днем"!
По всё "новым" и "новым" лицам из бывшего окружения Овоща, по закатыванию фонда КОВИДа в асфальт,...
Давно всё ясно.
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18.03.2021 17:52 Ответить
срать на твою рассею, лапоть вася. и еще, идиот, никогда не говори никогда.
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18.03.2021 18:00 Ответить
+
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18.03.2021 18:04 Ответить
Ветер Васин, одним словом... Або скажемо так: Василь, сходи до вітру... Це в тебе краще в коментах виходить...
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18.03.2021 18:19 Ответить
Видишь ли, Вася...
Ситуация с Донбассом не уникальна. Такое происходило и тысячи лет назад.
Периодически находилось *****, заграбаставшее чужие земли.
Так вот, в дипломатии существует следующий алгоритм по деокупации территорий:
после освобождения оккупированных людей лишают права выбора в верховные органы на тот срок, в течение которого была оккупация. Аргумент простой - люди находились под вражеской пропагандой, их психика должна прийти в норму.
Т.о.,,в нашем случае это - уже от 7лет, в течение которых данной популяции должно быть запрещено выбирать.
Подразумевается, что антипропаганда уничтожит ростки оккупанта. Так что возвращать свои земли обязательно надо. Но - с Умом.
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18.03.2021 18:29 Ответить
С чєм?
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18.03.2021 18:45 Ответить
Забудь, это - не твоё
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18.03.2021 20:01 Ответить
такие территории нужно не интегрировать, а отправить на помойку.
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18.03.2021 19:49 Ответить
Зе-бил! включи ртр - там идет "интеграция" Крыма, возвращенного в "родную гавань" вместе с ******, михайловым и др. идиотами...
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18.03.2021 17:56 Ответить
Зеля....
Ты закон читал .....
Забота об оккупированных - забота оккупанта!!!!
Нам должно быть пох....
Заботься лучше об украинцах .... Лохушка зеленая...
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18.03.2021 18:39 Ответить
Ну что же, я все более убеждаюсь что сегодняшнее руководство страны бессмертное. Не потому что так оно и есть, а потому что оно так считает. Потому что не понимает что накосячили на конкретный гнев народа Украины и конкретные уголовные дела.
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18.03.2021 18:40 Ответить
Імпічмент-арешт!
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18.03.2021 18:43 Ответить
шо реинтеграция опять за счет моей зарплаты и пенсий моих стариков будет проводится? а может ну его на йух вова? я без бамбасовцев живу уже почти 7 лет и ничего и нормально себя чувствую!!! так может все же стену и ров?
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18.03.2021 20:47 Ответить
Клоун, шо ты мелешь????
Сперва верни, а потом реинтегрируй.
Да, спасибо большое тебе от армии за оставшиеся без повышения з/п, за придурка министра обороны, за нафталиновых полковников.
Позор!
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18.03.2021 22:16 Ответить
 
 