В аэропорту Одессы изъята партия контрабандных сигарет на 3 млн грн, прибывшая из ОАЭ, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сегодня в международном аэропорту "Одесса" пограничники блокировали попытку ввоза контрабанды табачных изделий иностранного производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Груз прибыл в аэропорт авиарейсом из Дубаи, как "сборный", без надлежащего оформления для перемещения подакцизных товаров. В результате проверки правоохранители обнаружили около 200 ящиков сигарет на общую сумму более 3 млн грн.

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Операция по блокированию контрабандного перемещения табачных изделий осуществлялась пограничниками совместно с таможней и СБУ. Сейчас продолжаются дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения.

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