РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14444 посетителя онлайн
Новости Фото Силовики
3 504 16

В аэропорту Одессы изъята партия контрабандных сигарет на 3 млн грн, прибывшая из ОАЭ, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сегодня в международном аэропорту "Одесса" пограничники блокировали попытку ввоза контрабанды табачных изделий иностранного производства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В аэропорту Одессы изъята партия контрабандных сигарет на 3 млн грн, прибывшая из ОАЭ, - Госпогранслужба 01

Груз прибыл в аэропорт авиарейсом из Дубаи, как "сборный", без надлежащего оформления для перемещения подакцизных товаров. В результате проверки правоохранители обнаружили около 200 ящиков сигарет на общую сумму более 3 млн грн.

В аэропорту Одессы изъята партия контрабандных сигарет на 3 млн грн, прибывшая из ОАЭ, - Госпогранслужба 02

Читайте: Граждане Украины и Польши арестованы в Дании по делу о контрабанде сигарет на 14 млн евро, - Европол

В аэропорту Одессы изъята партия контрабандных сигарет на 3 млн грн, прибывшая из ОАЭ, - Госпогранслужба 03
В аэропорту Одессы изъята партия контрабандных сигарет на 3 млн грн, прибывшая из ОАЭ, - Госпогранслужба 04

Операция по блокированию контрабандного перемещения табачных изделий осуществлялась пограничниками совместно с таможней и СБУ. Сейчас продолжаются дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На посту "Тиса" венгерская таможня остановила фуру с сигаретами на $2 млн: как управление "К" СБУ допустило транзит такой партии через Украину? - Плинский. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6431) контрабанда (2409) Одесса (7885) правоохранительные органы (2970) сигареты (867) силовики (2799)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
кароче арабы не в курсе шо буба уже давно сидит на айкосах...
мендельша айкосы лично набивает?
показать весь комментарий
18.03.2021 21:00
+2
страна ошиблась президентом !
показать весь комментарий
18.03.2021 21:06
+1
и это только сказали про повышение акциза и подорожание сигарет в Украине ...
скоро с любой страны мира будет дешевле везти сигареты чем купить их в Украине , народ уже по полной закупается семенами табака и высаживает на своих огородах самосад ..
Добили таки , а еще 3 года "счастливых" в переди !!!
показать весь комментарий
18.03.2021 21:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кароче арабы не в курсе шо буба уже давно сидит на айкосах...
мендельша айкосы лично набивает?
показать весь комментарий
18.03.2021 21:00 Ответить
ну ну)))
кипр с арабами попутали))
показать весь комментарий
18.03.2021 21:02 Ответить
Курильщики должны платить кауфманам полностью и без остатка,никакого импорта.
показать весь комментарий
18.03.2021 21:02 Ответить
ОАЭ, от куда у них сигареты? У них что, плантации табака повсюду в пустыне или льготы для производителей сигарет. Им даже закон запрещает курить табак (очень много ограничений и очень большие штрафы, в плоть до 2-х лет тюрьмы). Так откуда прет столько табака?
показать весь комментарий
18.03.2021 21:03 Ответить
курить может быть и запрещено но не производить и продавать.
показать весь комментарий
18.03.2021 21:15 Ответить
Т.е. сигареты из ОАЭ + доставка + взятки таможенникам, все равно в итоге дешевле чем наши фабричные, которые делаю на лево (без акцизов и налогов)?
показать весь комментарий
18.03.2021 21:20 Ответить
если бы было не выгодно то не возили бы.а сигарет дешевле чем в киосках у нас и своих полно.причем с акцизами.
показать весь комментарий
18.03.2021 21:55 Ответить
А почему же у нас такие дорогие? Я понимаю, что видать выгодно, раз возят, если они действительно из ОАЭ, а не из Индии или фиг пойми от куда. Но за счет чего такая разница в цене?
показать весь комментарий
18.03.2021 21:58 Ответить
Хотя, они их делать могут из верблюжих кизяков, высушенных, размолотых ,спресованных в листы .нарезанных и пропитаных ароматизаторами и никотином. И плюс огромные дотации от принца, так как даже в этом случае они будут гораздо дороже по себестоимости нашенских, потому как будут на порядок выше по качеству.
показать весь комментарий
18.03.2021 21:25 Ответить
Помилились літаком
показать весь комментарий
18.03.2021 21:03 Ответить
страна ошиблась президентом !
показать весь комментарий
18.03.2021 21:06 Ответить
згоден, втрачено 5 років.
показать весь комментарий
19.03.2021 07:59 Ответить
не 5 а больше !
только его турборежим и посмотреть в глаза путину не считая какая разниц - разгребать лет 10 нужно !!!
показать весь комментарий
19.03.2021 10:37 Ответить
и это только сказали про повышение акциза и подорожание сигарет в Украине ...
скоро с любой страны мира будет дешевле везти сигареты чем купить их в Украине , народ уже по полной закупается семенами табака и высаживает на своих огородах самосад ..
Добили таки , а еще 3 года "счастливых" в переди !!!
показать весь комментарий
18.03.2021 21:05 Ответить
Я б взагалі заборонив курити. Але це тільки мрія.
показать весь комментарий
19.03.2021 08:00 Ответить
а еще жрать запретить и тогда вообще класс будет ...
***
с утра шел мимо аптеки и уже стоит очередь человек 15 - 20 молодеж до 25 лет - болеют наверно и за лекарствами стоят ????
Аптеки тоже запретить ?
в голове у тебя каша полная по ходу - наркоту в аптеке можно а сигареты значит не льзя !!!!
показать весь комментарий
19.03.2021 10:35 Ответить
 
 