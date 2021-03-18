В аэропорту Одессы изъята партия контрабандных сигарет на 3 млн грн, прибывшая из ОАЭ, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Сегодня в международном аэропорту "Одесса" пограничники блокировали попытку ввоза контрабанды табачных изделий иностранного производства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Груз прибыл в аэропорт авиарейсом из Дубаи, как "сборный", без надлежащего оформления для перемещения подакцизных товаров. В результате проверки правоохранители обнаружили около 200 ящиков сигарет на общую сумму более 3 млн грн.
Операция по блокированию контрабандного перемещения табачных изделий осуществлялась пограничниками совместно с таможней и СБУ. Сейчас продолжаются дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств правонарушения.
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+2 Don Bessam #359417
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мендельша айкосы лично набивает?
кипр с арабами попутали))
только его турборежим и посмотреть в глаза путину не считая какая разниц - разгребать лет 10 нужно !!!
скоро с любой страны мира будет дешевле везти сигареты чем купить их в Украине , народ уже по полной закупается семенами табака и высаживает на своих огородах самосад ..
Добили таки , а еще 3 года "счастливых" в переди !!!
***
с утра шел мимо аптеки и уже стоит очередь человек 15 - 20 молодеж до 25 лет - болеют наверно и за лекарствами стоят ????
Аптеки тоже запретить ?
в голове у тебя каша полная по ходу - наркоту в аптеке можно а сигареты значит не льзя !!!!