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Новости Фото ДТП
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Два человека погибли в ДТП с участием военного грузовика на Хмельнитчине, - Нацполиция. ФОТО

В Хмельницкой области в результате ДТП с участием военного "КамАЗа" погибли два человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Хмельницкой области в Фейсбуке.

Авария произошла сегодня, 18 марта, около 17:00 на автодороге "Стрый - Кировоград - Знаменка" между селами Поляны и Копачовка Волочисского района.

На трассе столкнулись военный "КамАЗ" под управлением 39-летнего жителя Львова и легковой автомобиль "Audi".

В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись.

В результате осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что погибли два человека из автомобиля "Audi".

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Два человека погибли в ДТП с участием военного грузовика на Хмельнитчине, - Нацполиция 01

Автор: 

ДТП (7673) Хмельнитчина (896)


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Топ комментарии
+3
2 террориста напали на военных-так трактовать
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18.03.2021 22:46
+3
Что-то штрафы непомогают але антонина поднимай еще.
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18.03.2021 23:05
+2
Заголовок: "Два человека погибли в ДТП с участием военного грузовика на Хмельниитчине"

Но
В настоящее время проводится осмотр места происшествия и устанавливаются количество и личности погибших из автомобиляИсточник: https://censor.net/ru/p3254270
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18.03.2021 21:42
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Наверное Audi на евробляхах ехала, за что и пострадала.
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18.03.2021 21:41 Ответить
Заголовок: "Два человека погибли в ДТП с участием военного грузовика на Хмельниитчине"

Но
В настоящее время проводится осмотр места происшествия и устанавливаются количество и личности погибших из автомобиляИсточник: https://censor.net/ru/p3254270
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18.03.2021 21:42 Ответить
Похоже водила камаза заснул и выехал на встречку
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18.03.2021 22:33 Ответить
Не заснул, они и на красный без машин сопровождения несутся
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18.03.2021 22:53 Ответить
2 террориста напали на военных-так трактовать
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18.03.2021 22:46 Ответить
Что-то штрафы непомогают але антонина поднимай еще.
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18.03.2021 23:05 Ответить
мокшанское изделие на встречной...(((
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18.03.2021 23:54 Ответить
По полосе видно что два ДЕБИЛА на камазе вылетили на встречку ! Посмотрите фото!
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19.03.2021 00:03 Ответить
А можно и посмотреть на след камаза! Может мнение изменится?
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19.03.2021 08:33 Ответить
КамАЗ еще вижу, Ауди уже не вижу. Вот тебе и хваленый немецкий автопром
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19.03.2021 02:09 Ответить
По полосе видно что два ДЕБИЛА на камазе вылетили на встречку ! Посмотрите фото! Если внимательно посмотреть фото ,то выводы как раз противоположны.Камаз шел по своей стороне почти у обочины. На встречку выскочила Audi. После столкновения водитель КАМАЗа резко затормозил.Тормоза слева взяли сильней и его потянуло влево.Но это было уже после столкновения. Так что зря про "дебилов".
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19.03.2021 08:41 Ответить
Без фантазий, КамАЗ на встрече и тормозной путь его по встречке это пока все факты из фото. Все остальное домыслы.
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19.03.2021 09:19 Ответить
убил людей падла !
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19.03.2021 10:22 Ответить
 
 