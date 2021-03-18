Два человека погибли в ДТП с участием военного грузовика на Хмельнитчине, - Нацполиция. ФОТО
В Хмельницкой области в результате ДТП с участием военного "КамАЗа" погибли два человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Хмельницкой области в Фейсбуке.
Авария произошла сегодня, 18 марта, около 17:00 на автодороге "Стрый - Кировоград - Знаменка" между селами Поляны и Копачовка Волочисского района.
На трассе столкнулись военный "КамАЗ" под управлением 39-летнего жителя Львова и легковой автомобиль "Audi".
В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись.
В результате осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что погибли два человека из автомобиля "Audi".
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В настоящее время проводится осмотр места происшествия и устанавливаются количество и личности погибших из автомобиляИсточник: https://censor.net/ru/p3254270