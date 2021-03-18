Два человека погибли в ДТП с участием военного грузовика на Хмельнитчине, - Нацполиция. ФОТО

В Хмельницкой области в результате ДТП с участием военного "КамАЗа" погибли два человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Хмельницкой области в Фейсбуке.

Авария произошла сегодня, 18 марта, около 17:00 на автодороге "Стрый - Кировоград - Знаменка" между селами Поляны и Копачовка Волочисского района.

На трассе столкнулись военный "КамАЗ" под управлением 39-летнего жителя Львова и легковой автомобиль "Audi".

В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись.

В результате осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что погибли два человека из автомобиля "Audi".

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