На Донетчине заместитель мэра одного из городов задержан на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

В Донецкой области правоохранители задержали на взятке заместителя городского головы одного из городов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Досудебным расследования установлено, что в марте 2021 г. заместитель городского головы требовал от жителя Мариуполя взятку за положительное решение вопроса о выделении двух земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности. Свои "услуги" чиновник оценил в 2000 долларов.

При получении взятки заммэра задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также смотрите: Чиновник Львовской ОГА попался на получении 365 тыс. грн отката, - Нацполиция. ФОТО

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.