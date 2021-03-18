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На Донетчине заместитель мэра одного из городов задержан на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО
В Донецкой области правоохранители задержали на взятке заместителя городского головы одного из городов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Досудебным расследования установлено, что в марте 2021 г. заместитель городского головы требовал от жителя Мариуполя взятку за положительное решение вопроса о выделении двух земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности. Свои "услуги" чиновник оценил в 2000 долларов.
При получении взятки заммэра задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
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