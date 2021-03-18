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На Донетчине заместитель мэра одного из городов задержан на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

В Донецкой области правоохранители задержали на взятке заместителя городского головы одного из городов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

На Донетчине заместитель мэра одного из городов задержан на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура 01

Досудебным расследования установлено, что в марте 2021 г. заместитель городского головы требовал от жителя Мариуполя взятку за положительное решение вопроса о выделении двух земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности. Свои "услуги" чиновник оценил в 2000 долларов.

При получении взятки заммэра задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На Донетчине заместитель мэра одного из городов задержан на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура 02

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На Донетчине заместитель мэра одного из городов задержан на взятке 2 тыс. долл., - прокуратура 03

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Автор: 

взятка (6159) прокуратура (5013) чиновник (1560) Донецкая область (9648)


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Фамилия взяточника?
"Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет..."
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18.03.2021 22:29 Ответить
ну марик же..- марипупель
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18.03.2021 23:58 Ответить
пабагатаму
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18.03.2021 22:31 Ответить
Зеля и Коломойский скорее всего больше чем по 2000$ берут, но их почему-то никто не ловит
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18.03.2021 22:35 Ответить
у замов то в трудовом договоре прописано..
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18.03.2021 22:35 Ответить
Дві ділянки в місті всього за 2000$ Скромний такий заступник
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18.03.2021 22:47 Ответить
 
 